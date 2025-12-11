被生活壓得喘不過氣嗎？推薦20件簡單方法快樂起來　重燃向前動力

有網友說，長大之後，好像再難像小時候一樣簡單獲得快樂。然而心理學家說，這是因為人的記憶會受到「峰終定律」影響——我們在回憶時，會更重視巔峰時刻的感受而非過程。



生活是一條悠長的河流，讓我們感覺到生命不一樣的，往往是那些偶然雀躍起的浪花。那些閃光的快樂瞬間，會在我們記憶中留下濃墨重彩的一筆，讓我們體會到生活的樂趣，也點燃起前進的勇氣。快樂的生活，就是最高質量的生活。

今天給大家推薦20個「讓自己快樂起來的小方法」，希望大家都能擁有讓生活充滿快樂，大步前行的力量。

盤點20個令心情馬上好起來的方法

1. 試試在所有要去做的事情前加一個「大」

比如：去吃一頓大餐，睡個大覺，逛個大街，過個大生日……為每件小事注入氣勢，是不是感覺莫名有些快樂？

2. 在寂寞的時刻大聲唱兒歌

有研究表明，短促結構+重複節奏可以緩解焦慮抑鬱情緒。同時，兒歌充滿力量感的歌詞和童年濾鏡，也能讓人變得快樂。

3. 那些讓你內耗的人或事，不值得你花時間

可以嘗試在腦海裏建一個垃圾箱，遇到不開心的事就扔進去。

永遠不霸凌自己，永遠跟自己一夥，永遠保護自己，永遠先保證自己舒服自在。

5. 「允許」是最高級的智慧

允許情緒穿堂而過，你不會受到傷害，因為萬事萬物都在穿過你。

6. 每天收集五分鐘的快樂。

比如早上醒來的時候，想想今天有什麼令人愉快的事等着；舉手之勞幫助他人，得到一句「謝謝」，再開心一下……就這樣每天集滿五分鐘的快樂，給自己創造一個「快樂巔峰」。

7. 遇到過不去的坎，默唸三個字：「那又怎麼樣」

被批評了，那又怎麼樣？沒發揮好，那又怎麼樣？遇事不要過度反思自己，經驗已經被你拿到手裏，而你擁有解決大部分問題的能力，靜心去思考當下該做的事。

8. 飲食均衡，多吃抗炎食物

有研究表明，人的負面情緒與炎性飲食有關，均衡的飲食可以讓你的身體狀態更穩定，健康的身體是快樂源泉。

9. 學會讓自己內心平靜

讀書、種花、聽歌、聽雨……一旦內心平靜，世界便鴉雀無聲。

10. 讀一小段喜歡的文字，或者唱一首喜歡的歌，把它錄下來，放給自己聽

有心理研究表明，聽到自己的聲音可以激發我們的自我認同感。不要害羞，這是一種很好的自我確認。

11. 進行「光合作用」

人同植物一樣需要陽光，走出門去，去曬太陽，去散步，去看花看草，讓綠色和鳥鳴環繞你，一天的快樂就這麼有了。

12. 帶着微笑生活

微笑有一種神奇的力量，它是天然的情緒調節器，也是人與人心靈共振的密碼。愛笑的你，好運氣往往也常伴左右。

13. 永遠為小事而雀躍

陽光照在地上的光斑好像只小兔，枝葉投在手臂上的影子很像脈搏，收衣服時上面的味道好好聞……真正的快樂大部分都是免費的，這些隨手撿拾的小美好，恰如讓陽光從生活的縫隙照進來。

14. 靠窗而坐，腦袋空空，看人來人往

發呆其實不是浪費時間，它是很好的解壓方式，在讓人感到鬆弛的空間裏放空一會兒，可以讓靈魂重啟。

15. 快樂也在於你如何對待悲傷

允許自己悲傷，也可以大哭一場。天空偶爾也會下雨，不是總看得見太陽。

16. 多誇獎他人

幽默而和善地與他人相處，因為就像一句話說的，「快樂是一種香水，無法倒在別人身上而自己不沾上一些。」

17. 去戶外跑步

去運動，去揮汗如雨，去感受強風吹拂，體會胸腔在喘息中震動……完成一個小目標之後，你會覺得世界如此美好，而你又厲害了一些。

18. 整理房間，也是整理心情

動手整理房間裏不需要的東西，把過期的食物、閒置的雜物打包扔掉時，就像把心裏的負面情緒也一併清理掉了，心裏的包袱會跟着減少。

19. 凡事看開點

遇到添堵的人就讓一讓，遇到添堵的事就放一放，沒必要跟自己過不去。人間只來一趟，放輕鬆結果會更好。

20. 不要太在乎自己是否快樂

想哭就哭，想笑就笑，允許自己傷心、懊惱、憤怒……理解它們，擁抱它們。永遠不要否定你的情緒，讓它自由。你會發現，當你不再執着於「必須快樂」，允許情緒自然流動時，快樂就悄然來到了。

所謂想好事，好事就來。好好善待自己，吃想吃的飯，見想見的人，做喜歡的事，輕鬆一點。人生只有一次，你若安好，便是晴天，快樂自來。