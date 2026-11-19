馬來西亞人氣網紅YouTuber彤彤（Lizz Chloe）日前在社交平台分享中學時期的舊照，還大方公開這些年來為了讓自己變得更好看，到底做過哪些改變！



從牙齒、眼睛、身材管理到醫美保養，她都一一盤點，坦言自己在變美這條路上真的下了不少功夫。

大馬網紅彤彤公開變美史（點擊圖片放大瀏覽）▼▼▼

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彤彤透露，自己前後總共整過三次牙。第一次是在14歲至17歲期間，當時為了改善齙牙（哨牙）問題，成為了戴鋼牙的鋼牙妹。沒想到，後來因為懶得戴維持器，牙齒又出現變化，讓她再次選擇戴上隱適美，而這段經歷大約發生在五年前。至於最近的第三次整牙，則是希望進一步調整牙齒，讓笑容看起來更加好看。

除了牙齒，彤彤也分享了自己做雙眼皮手術的經歷。她透露，21歲時因為左右眼的雙眼皮不太對稱，媽媽便送了她一份特別的禮物，讓她去做縫雙眼皮手術，成為她變美過程中的其中一個改變。

談到身材，彤彤笑說以前的自己屬於怎麼吃都吃不胖的類型，當時還很努力想把自己吃胖。沒想到到了30歲，身材卻開始出現變化，甚至變成了她口中的「瘦胖子」，因此現在也開始認真減脂，希望讓身材維持在更理想的狀態。

至於醫美保養方面，彤彤坦言自己也有進行抗老及提拉類的療程，希望讓狀態保持得更好。視力方面同樣經歷了不小的改變，她透露自己以前近視高達1000度，是個名副其實的四眼妹，後來也在幾年前接受了ICL植入式隱形眼鏡手術。

最後，彤彤也在留言區分享了投資自己的看法，寫道：

人生最不會失敗的投資，就是投資自己。

她認為，好好照顧自己其實也是一種生活態度，就像是在告訴自己：「我在好好生活，我值得被隆重對待」

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