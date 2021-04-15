22歲女生患罕見病昏迷險死　類固醇致暴脹如整容失敗：要衝破自己

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-15 21:00

訪問Smiley當日，鏡頭下的她人如其名很愛笑，陽光灑在她身上很相襯，22歲的她青春少艾，好比綻放的花，誰也想不到會突然凋零，她卻早已在鬼門關前走過一趟。大學剛畢業的她半隻腳踏入娛樂圈，去年推出自創單曲，每天在「17LIVE」平台上直播唱歌，不久前在ViuTv節目《YOLO的練習曲》中亮相，從不放棄探索這個世界的一分一秒。

Smiley每晚都會在「17LIVE」上直播。（梁鵬威攝）

自嘲不是「賣樣」的Smiley面對過不少負面評價，有網民曾截圖笑她「頭大如花師奶」、叫她「唱歌就唱歌，不要露樣」，她都只是一笑置之。流言蜚語的打擊對她而言確如「小兒科」，Smiley13歲時患上免疫系統疾病，持續發高燒、血壓低，身體多個器官發炎，經歷生死之間，恐懼、無助湧上心頭，也只能憑意志力對抗病魔。

半昏迷一周出現幻覺：有人叫我跳落去

Smiley憶述病發那天仍歷歷在目，「那時傷風感冒剛康復，卻又持續屙嘔，媽媽帶我到醫院，那時發高燒、血壓低，所以留院觀察。」入院後持續發高燒，最嚴重時半昏迷，當時她自知睡在病床上，思緒卻如脫離肉身。

昏迷的那一周，她形容像發了個很長的夢。

說起那些夢境，Smiley笑言「別人一定以為我講故仔。」意識模糊的那段時間，她「遊歷」了不同地方，時而在停車場出現，「那時媽媽餵我食雪糕，想我的身體降溫，我就問她『點解喺停車場餵我食雪糕？』。」時而又在回家的路上，「我很想回家，但途中突然出現巨石阻礙前路。」她隨即大叫，隔離床的病人也被嚇倒調房。

Smiley住院期間半昏迷更出現幻覺。（IG@smileyjustsingforu）

最後一場夢境是在天空，「有個人叫我跳落去，但我無跳。」她覺得那一刻，自己應該就在鬼門關前。在現實與幻想之間掙扎一周，她終於清醒過來，前後見了7個專科醫生，卻找不到病因，「由私院轉到公院，將我的資料傳送到外國，醫生仍說我的病是史無前例。只知是免疫系統自我攻擊，病發時就會發炎，隨時會死。」

日食12粒類固醇暴脹：好似整容失敗

醫生嘗試對Smiley用紅斑狼瘡症的治療方式，服用高劑量的類固醇，發炎情況才逐漸消失，「每天都要食12粒類固醇，不知幾時才可以停藥，有一段時間見到藥就想嘔。」類固醇副作用令她皮膚出現凹凸洞，原本纖瘦的她臉部暴脹，

出院回家第一次照鏡，樣子好像整容失敗。

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未患病前，Smiley常聽到人讚自己「好瘦」、「皮膚好靚」，現在卻說她的臉如「月球表面」，有次在Facebook上傳新照片，有人私訊她「你咁嘅樣唔好自拍」。以前是運動健將的她，一度想像「以後都走不了路。」Smiley患病的後遺症還有白內障，有一段時間看東西是黑白色，看字要用放大鏡。

Smiley患病期間迎來不少異樣目光。（梁鵬威攝）

做完手術後，左眼一度「鬥雞」，每次走出街都迎來異樣目光，「有一段時間我不敢出街，即使出街也會低頭走路。」Smiley患病後需休學1年，重返校園面對指指點點，自信低落加上要身體免疫力差，她每天都戴口罩返學。

我連食飯的時候也戴着口罩，拉開口罩將飯一口一口地放到嘴邊。

一句話撐到現在：我唔想死住

問她怎樣捱過？她說靠自己。「其實只要衝破到自己那關，一切就會無問題。」Smiley有着典型獅子座的倔強，病得昏沉時，她腦海裏一直想着「我唔想死住啊」，難過時會躲在房內哭，不讓家人擔心，擦乾淚又會重新上路。既然不能「賣樣」，就「賣實力」。

面對負面評價，Smiley直言最終還是要靠自己。（梁鵬威攝）

休學1年期間，她自學吉他，「我以前總是3分鐘熱度，學過彈琴、學過畫畫，全部都半途放棄。」唯獨結他，她拿上手後便沒有再放下過。之後開始上傳自彈自唱片到社交平台，初時不敢出樣，後來鼓起勇氣露樣。「死裏逃生」過後其中一課是釋懷，體會過生命的珍貴，於是更要自愛。

Smiley現時食了6年類固醇後，病情受控，終於可以停藥，「其實仍然會有機會復發，都會怕。」不知命運何時再與自己開玩笑，唯有用盡分秒探索這個世界，讓一生不枉過。

場地提供：Art Piece

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