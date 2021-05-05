李明蔚病逝｜患病之際前度離棄豁然面對：記得我曾經努力面對人生

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-05 19:42

李明蔚（Sarena）2012年患上「鼻咽腺樣囊性癌症」，多年來努力抗癌，5月4日傳來噩耗，馬浚偉在李明蔚的Facebook上宣布她已逝世，終年31歲。李明蔚憑組合「小龍鳳」出道那年，同期的還有「糖兄妹」、「C AllStar」，兩隊在樂壇上都有不錯的發展，天卻偏偏與李明蔚開了個很大的玩笑。「小龍鳳」推出了第一首派台歌《網想愛》後，李明蔚患上癌症，組合被逼解散。

李明蔚樣貌甜美，2010年以組合身份出道。（IG@sarenali）

由恐懼到豁然：上天自有安排

22歲該是朝氣勃勃的青春年華，李明蔚患病當刻聯想到的只有「死亡」。人非聖人，堅毅豁達的李明蔚，初患病時也花了點時間才看開，「這個年紀本應在做很多事，我卻在醫病」，後來經歷化療、電療的痛苦、面癱、失聲的改變、病情反覆不定、身邊人離棄，她仍不言棄。

「Why me？」大概是身患重病最常問的問題，時光倒流到2012年，李明蔚在加拿大進修，流鼻血不止，檢查後證實患上罕見病「鼻咽腺樣囊性癌症」，腫瘤不能以手術切除，只能靠電療、化療治療。當時晴天霹靂，受訪時更直言希望這個病只是個噩夢，醒來後一切如常。

李明蔚初時發現患病時覺得難以接受。（IG@sarenali）

李明蔚需要時間接受現實，她卻也明白不能從此消沉下去，「樂觀才會對個病有幫助。」

自欺或許會好過點，李明蔚卻選擇面對，多苦的治療也撐過去，堅強全因家人，患病後父母每次陪伴她見醫生、看報告，都比她更擔心。「電療、化療都辛苦，但我知道做完之後健康就會回來。」電療做了38次，化療做了4次，情況一度好轉，後來癌細胞擴散至肺部、肝臟等，導致她右邊面癱，眼睛不能閉合，影響說話能力。

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患病給李明蔚最大的課題就是「珍惜」和「放下」，珍惜家人，放下執着。李明蔚一直懷抱的歌手夢碎，甜美聲音變得沙啞，再變得連說話也有困難，她仍抱着樂觀的心態面對，就算不能唱，仍希望能作曲、填詞。

媒體常用「鬥士」形容李明蔚，大概是她的心態或肉身都很強大。她再痛苦也不會放棄治療，面對死亡卻又能一無所懼，她受訪時曾說「即使面對死亡，也會接受」，Facebook留下的最後一席話是「上天自有安排」，豁然心態讓她可以盡情享受在世的每一刻。

家人的支持是李明蔚抗癌的動力。（IG@sarenali）

兩度受情傷：失望卻不勉強

李明蔚的抗癌路上有家人陪伴，卻不是每個人都願意共患難。她經歷兩段感情，第一任男友在她患病初期提出分手，「我不怪他，只是有一刻失望，經不起考驗。」哭過以後，她很快就收拾心情，

可能大家都年輕，共患難不易。

李明蔚受過情傷仍相信愛情。（IG@sarenali）

第二任男友是患病後開始交往，本以為找到依靠，但兩人拍拖3年最終還是分手，當刻固然難過，後來卻想通，「既然對方不愛我，為何還要想着他？」唯有放下才能前進，經歷兩段無疾而終的感情，她仍相信愛情，期盼對的人出現，臨終前更趁機拍攝婚紗獨照，一圓穿婚紗的心願。

李明蔚雖已病逝，她的堅毅、樂觀會永遠被記住，她曾經這樣說過：

如果我離世，我希望大家會記住我的歌聲，在氣餒時，記得我曾經很努力面對人生。

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