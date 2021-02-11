蔡卓妍公開Goyard開工袋　PRADA布質化妝袋藏3支護手霜有何用？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-11 20:39

【蔡卓妍（阿Sa）｜名牌手袋、銀包】蔡卓妍（阿Sa）活躍於小紅書，繼分享穿搭與養生「三棗水」治經痛方法，近日亦大曬她的Goyard「開工袋」、PRADA化妝袋、Louis Vuitton銀包，以及一些隨身好物分享。

蔡卓妍（阿Sa）近日於小紅書分享她的Goyard「開工袋」、PRADA化妝袋、Louis Vuitton銀包，以及一些隨身好物。(choisaaaa@Instagram)

蔡卓妍阿Sa公開「開工袋」與日常好物

蔡卓妍（阿Sa）指，很多網民留言稱對她的日常用品感到好奇，便拍攝影片公開其「開工袋」。阿Sa擁有數之不盡的手袋款式，Belt Bag、Tote Bag等配襯不同造型，不過更鍾情於大型手袋，對於「開工袋」要求亦然，她分享手袋必需要輕身與容量大，而法國品牌Goyard SAINT LOUIS TOTE PM就符合了她的需求。

▼▼▼蔡卓妍阿Sa對「開工袋」要求甚高，按圖看她的Goyard「開工袋」及手袋價格。▼▼▼

蔡卓妍追捧的法國品牌Goyard大有來頭？阿Sa使用品牌標誌性袋款

法國品牌Goyard作風一向低調，不涉及代言人及媒體廣告，但簡約長青的手袋款深受女生歡迎，不過品牌原來並不是憑手袋發跡。

Pierre-François Martin於1792年創立了一個工作坊，專門製造箱具、櫥櫃和包裝盒，由於沒有子嗣繼承，將品牌傳繼於一名叫Louis-Henri Morel的工匠，並在1845年收了François Goyard作學徒；而François Goyard在1852年Louis-Henri Morel驟逝之年接管事業，後交由其兒子Edmond Goyard繼承，製造出以亞麻與棉纖維織成的Goyardine帆布，加上塗層保護，應用於箱具與後來的手袋款式，比起皮革手袋防水，更耐用且輕盈；配合Y字圖案Monogram設計，成為品牌標誌。

阿Sa使用的SAINT LOUIS TOTE款式亦是品牌標誌性作品，款式經典，作「開工袋」以外，亦可配襯日常穿搭造型，絕對能以一袋走天涯。

蔡卓妍（阿Sa）指，很多網民留言稱對她的日常用品感到好奇，便拍攝影片公開其「開工袋」。（蔡卓妍小紅書截圖）

阿Sa用PRADA布質化妝袋 布質比皮革款更襟用

除了「開工袋」需實用，阿Sa每件隨身物也非常實用，化妝袋更是必備之物。阿Sa的化妝品為PRADA出品，以拉鏈開合，布質製造，不容易弄髒。扶桑紅色外形配以三角形琅瓷Logo增加辨識度，另外袋身正面與內隔層分別飾有拉鏈口袋，可擺放更多小物，如眼線筆、遮瑕膏等，比同品牌的化妝袋容量大，款式更為實用；化妝袋亦設有皮製手抽帶扣，方便攜帶。

▼▼▼按圖看PRADA布質化妝袋間隔和價錢，阿Sa竟每天帶備8支唇膏 ?▼▼▼

阿Sa用Louis Vuitton銀包．經典又實用

當然，隨身物不少得銀包。阿Sa使用的為Louis Vuitton SARAH款式，亦是品牌的經典款之一。信封式設計綴以Monogram帆布和粒面皮革內襯，銀包設有風琴式隔層配合拉鏈口袋，以及16個卡槽，相當實用。

▼▼▼按圖看：阿Sa的銀包擺放現金和信用卡以外，一樣物件凸顯孝順一面 ?▼▼▼

▼▼▼按圖看：阿Sa逐一盤點「開工袋」隨身物，當中包含5款美容好物，按照手部乾燥級別使用3款護手霜，哪支又平又好用？▼▼▼

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