減肥｜宋慧喬「豆腐飯」速瘦5公斤 　營養師：豆腐減肥法4大陷阱

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-14 19:00

減肥｜澱粉質被視為減肥天敵，不少女生千方百計想避開，有什麼可取代？「豆腐飯」大熱，宋慧喬與日本瘦身女皇藤井香江也吹捧「豆腐飯」減肥功效，不過，營養師就指出，「豆腐飯」偶而吃無妨，但長期以此取代碳水化合物，反而變成減肥陷阱，愈食愈肥？

減肥｜「豆腐飯」不能完全取代米飯，更或會因此而愈食愈肥？（kyo1122@IG）

營養師列豆腐飯4大陷阱：完全取代澱粉易愈食愈肥？

宋慧喬與日本瘦身女皇藤井香江也曾分享以「豆腐飯」減肥，有報道指前者成功減了17公斤；後者則1星期內減5公斤。所謂「豆腐飯」減肥法，其實顧名思義，即以豆腐取代正餐，由於蛋白質含量高、熱量低又有飽足感，毋須太捱餓也可達至減磅效果。

不過，香港營養師學會認可營養師謝施敏指出，豆腐飯含豐富蛋白質，偶爾以豆腐飯代替澱粉，確可減低碳水化合物的攝取，但卻不能完全、長期作為正餐主食； 身體碳水化合物攝取不足，身體易疲倦，適量碳水化合物有助控制食慾，完全戒掉反更易吃得多，愈減愈肥；而碳水化合物會令大腦釋放血清素，也有助紓緩減肥中的負面情緒。

▼▼▼【點擊看圖】營養師謝施敏提出，不是每種豆腐都適合用來製作豆腐飯，不適合長時期食豆腐飯減肥▼▼▼

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減肥｜所謂「豆腐飯」減肥法，其實十分簡單，即以豆腐取代正餐中的澱粉質，從而達到減低熱量與減脂的效果。（linyijhen0203@IG）

▼▼▼【點擊看】營養師謝施敏提出豆腐飯減肥法4大陷阱：不是每種豆腐都適合用來製作豆腐飯？▼▼▼

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