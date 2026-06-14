愛自己是終身課題！接納自身不完美的缺點　活出由內而外的自信

「愛自己」是人生的重要課題，當你感到渺小無助時回到自我，覺察你的內在感受，學著肯定自己才能在遇到挫折時泰然自若......



為什麼「愛自己」這麼重要呢？

「愛自己」是一種積極主動的生活態度，從被動等待他人的施予到主動選擇自己滿足自己。「愛自己」更表現了一種自我負責的態度；當你的工作、戀愛、人際關係出了問題，你還是可以帶給自己「快樂」——「別人對你好，你才能快樂；別人對你不好，你就會鬱悶」這種想法，就不會再出現了。

簡單來說，「愛自己」就是對自我的支持，這種支持展現在身、心、靈的接納與成長。無論到了幾歲，學會「自愛」、「愛自己」都是一大課題，以免遇痛苦的難關或人生考驗，也有信心和勇氣怡然面對。

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包容自己的缺點與不足，悅納並珍惜自己

你可能會因為某些原因而喜歡自己，比方美麗動人的眼睛、養護得宜的髮質，或者那理直氣壯的正義凜然。但某些缺點也是你所在意的，可能是過矮的身高，也許是唱起歌來不夠動聽的嗓音，甚至是面對工作或學業的心有餘而力不足。

但是真正的愛，不會只是欣賞自己美好的一面。就算你有著令人難以容忍或非常顯眼的缺點，你還是會選擇愛自己，選擇給予自己多一點包容。不過度苛求自己，這就是愛自己的表現。

適時犒賞自己，對自己說「辛苦了」！

隨著存款數字不斷上升，儉省的你總是精打細算。但偶爾放鬆一下，不要把自己逼得那麼緊，才能擁有美好的生活品質。為了存款或儲蓄壓力而省吃儉用，恐怕連「好好過生活」都做不到了，就算錢存了很多很多，也只是帳面的數字，實際上你真的快樂嗎？

這樣子，只能說是個賺錢機器，但你大可不必這麼累。買個禮物獻給自己，對一路走來始終任勞任怨的自己說聲「辛苦了」；偶爾吃一頓自己想吃的美食，也不要邊吃邊想著價格，盡情享受就好；或找個連續假期，到美麗舒適的民宿住幾天，幫自己充電打打氣，放鬆緊繃的心弦。試著對自己好一點，因為你就是值得。

由內而外散發的自信，就是不需刻意改變自己

真正的自信究竟是什麼？

這是勵志成長課程與心靈書籍，甚至哲學思辨都在反覆討論的議題。在工作上獲得完美成果，帶給自己的成就感與自信，好像有點功利主義。而認為天生如此Born this way，就覺得自己很好的那種自信，恐怕稍嫌流於自滿。怎樣的答案都有人不滿意，眾說紛紜間又忽然發現「有自信的人應該不會討論這個吧？」如此大哉問總會落得無疾而終的下場。

隨著時間流逝，慢慢長大的我們，志氣與個性也悄悄的被磨損著。我們已經被這個冷酷而尖銳的世界改變得太多，實在不需要再自找麻煩厭棄自己，或是恨鐵不成鋼。你就是你，活了好些個年頭，一路走來都自己撐過來的你，絕對有充足的自信說出「我很好」。接受自己、喜歡自己、愛自己，是每個人的人生課題。多愛一點這個不完美但值得鼓勵的自己，就能夠以無比的自信與力量繼續跨步向前。

戀愛中，也該把自己放在第一位

你可能為了談場成功的戀愛，先看了許多戀愛教戰守則。都說男人喜歡體貼善良、溫和、隨和的女人，所以女性必須在爭吵時退讓一步，保住對方的面子；讓自己成為「出得廳堂、入得廚房、上得牙床」的完美伴侶？

其實替他們著想大局，權衡得失，基本上這些事情沒有錯，但並不是要你在無限的體諒與退讓中，失去自己。當你習慣忍辱負重、隱藏自己，他們愛上的只是戴上面具的你，你的屈讓可以給男性征服感與成就感，但是當你偶爾吐露一點自己真實的想法，看似圓滿的關係就會很快破碎。

他的花言巧語與虛假承諾，會讓你在苦苦等待時開始質疑關於自己的一切——但是，親愛的：你絕對值得被等待，而不是苦苦守著眼前的那個浪子。一場只為了浪漫的愛情，終究是包裹著糖衣的毒藥。也請你要記住：就算對方拒絕你的告白，也不要因此否定自己。

為了愛情，適當的磨合可以，但絕不要失去自我。當你走出失戀的陰霾，生活步入正軌，你會自然散發出一道由內而外的自信光芒，讓你的價值提升以外，也無形間告訴某些心懷不軌的人「leave me alone」！而在一段穩定的情感關係中，尊重自己也尊重他人，也是非常重要的喔！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】