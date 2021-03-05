撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-05 19:00

交友App愛情故事｜近年交友App「騙財騙色」個案屢見不鮮，而交友App上的霧水情緣、床伴關係，更是現今愛情的流行「文化」。想透過玩交友App找到一生最愛，可依靠的終身伴侶可說是難如登天。但愛情來到的時候，就是會讓人始料不及，交友App上一樣可以覓得異國戀真愛？ 攝影：黃舒慧

35歲的香港女生Fifi在交友App認識45歲的英國混荷蘭籍的丈夫Mitchell。（黃舒慧攝）

35歲的香港女生Fifi在交友App認識45歲的英國混荷蘭籍的丈夫Mitchell，兩人透過Whatsapp互相了解近1個星期，在第3次見面時彼此便屬意對方，成為伴侶拍拖，更在相戀1年半後便決定攜手到白頭結為夫婦，更生下可愛混血女兒。兩人由相識到願意走進婚姻的愛情故事，更讓旁人看得跌破眼鏡？

▼▼▼【按圖看】Fifi在泰國舉行婚禮時由丈夫更是一手計畫與包辦整個浪漫婚禮▼▼▼

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玩交友App以學英文為目標 只看頭像照片便認定對方？

Fifi坦言第一次見到丈夫的照片時便對他「一見鍾情」。（黃舒慧攝）

「當初我玩交友App都係諗住學英文，冇諗過會識到外國人，而且仲會結埋婚，我諗呢個就喺我同佢之間嘅緣份。」35歲的Fifi坦言自己從沒想過會在交友App上找到終生伴侶，而且對方更是曾經結過兩次婚的外國人，但Fifi並不介意，更如是說：「人生遇到嘅人，其實係妳前世遇過嘅，可能曾經係你親人，又或者喺同你有過一面之緣，喺有緣先會遇到。」所以她剛玩交友App時，初次看見丈夫頭像照片時，腦海就浮現一種意想不到的感覺。

我一睇到佢張相，叮一聲！我就覺得佢一定喺我將來嘅伴侶，雖然佢張相望落就知道佢唔多識影相，又平凡普通，但喺唔知點解我就認定咗佢，好想同佢一齊。 Fifi

剛拍拖1個月男朋友便與女性友人旅行 只好日打30-40次電話箍煲

Fifi與外國丈夫Mitchell的愛情因為文化差異，剛開始時並不順利。（黃舒慧攝）

Fifi一開始便打從心底認定丈夫是Mitchell，甚至想與對方進一步發展關係，但始終兩人個性、文代背景甚至對待朋友的態度亦甚為不同，剛拍拖1個月時，對方便想分手，而分手原因竟讓人摸不著頭腦，甚至連她的朋友也表示：「如果我喺你，我一早同佢分開咗十世。」

當時佢真係朋友大過天，同我一齊差唔多1個月時，佢就同我講話要同個女性朋友去南非旅行1個月。 Fifi

男女「純友誼」令感情陷兩難 男方更以這理由提分手？

男女之間是否有真正的「純友誼」，是每個男女在拍拖時總會反思的問題，甚至有情侶因「男女友誼」而決裂分手，雖然Fifi當時因被對方以「通知」的行為而感到難受，亦會有呷醋、不解對方的行為，但自言屬外國人性格，思想比較開放的她，亦答應讓Mitchell單獨與女性朋友去旅行。

但最令Fifi不解是Mitchell剛回港就要求自己與那位女性友人見面、吃飯，從沒有想過兩人分隔異地個多月，只想單獨見面的心情，所以當時她便提出只想2人見面的要求，但Mitchell卻認為她不想認識他的朋友，繼而對她提出分手，更謂兩人根本不適合，不應在一起，叫她找另一個更適合自己的男人。

嗰時我打咗成30-40次電話俾佢，但佢都唔聽我電話，所以我直接去咗佢屋企搵佢傾清楚。 Fifi

Fifi自言丈夫Mitchell個性比較自我中心，想自己跟他那套方法，但她早已認定對方，更不想因這事便輕易放棄這段感情，同時又不想他誤會自己，所以她盡力表達自己心中想法，向Mitchell表示任何女人在拍拖時，總想多見對方一面，尤其兩人小別多時，雙方獨處時間亦很需要。幸好最後Fifi亦能挽回與Mitchell的感情，兩人及後也結婚成家。

▼▼▼【按圖看】香港女生Fifi與丈夫婚後更恩愛，究竟兩人如何維繫感情，令甜蜜度再急升？▼▼▼

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與外國男戀愛時感覺不一樣？浪漫承諾輕易攻破心房

香港女生Fifi在相戀1年半後便決定攜手到白頭結為夫婦，更生下可愛混血女兒（黃舒慧攝）

在Fifi眼中與外國人談戀愛並沒有想像想難，雖然身邊人亦經歷過與外國人失敗的戀愛經驗。「我個人就鍾意嘗試，冇啲嘢唔喺人地試完唔啱，你就必定唔啱，應該要抱住開放多啲開放態度，加上我個人本身就比較Open mind。」

Fifi的丈夫Mitchell離過2次婚，上兩任妻子也是香港人，但離婚原因也離不開價值觀，個性不同而分開，例如：男方想生兒育女，女方沒有興趣；男方愛自然，女方卻不愛露營。但這次Mitchel遇上相處得很自在、個性又契合的Fifi，便很想還她組織家庭，生兒育女。

與其講佢喺我丈夫，我反而覺得佢更加似我嘅soulmate」（靈魂伴侶）。 Fifi

Fifi分享到丈夫Mitchell與過往跟她交往過的香港男生不同，Mitchell成熟、有承擔，不但愛計劃將來，更支持她發展個人事業，總是從心底裡關注她的心靈需要，不像過往她與香港男生拍拖時像「湊小朋友」一樣，只認為送名牌便可維繫關係，甚至以「性」為先。Fifi感覺Mitchell更著重關係中的承諾，更認為婚姻是對女人的保障，亦不想兩人有甚麼問題，便可以零責任便把心一橫離開大家。

最後兩人相戀年半後，便在泰國舉行浪漫的户外婚禮，而FiFi的丈夫Mitchell曾示愛她說：「點解你唔早啲俾我遇到，我等咗你40年。」最後Fifi還是遇上他組織起幸福家庭，更把兩人的感情昇華到另一階段。

▼▼▼【按圖看】香港女生Fifi認為與香港男人或外國男人拍拖時有以下的分別？▼▼▼

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