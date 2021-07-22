Halsey三度流產終誕子　遭性侵情路曲折仍信愛：承受悲痛學懂世故

美國歌手Halsey近日宣布為編劇男友Alev Aydin誕下兒子，並取名為Ender Ridley Aydin，喻意孩子是最「罕有」和興高采烈的誕生。現年26歲的Halsey因與防彈少年團（BTS）、The Chainsmoker等人合唱歌曲而爆紅，其獨特聲線被歌迷譽為「歌聲有毒」。舞台上的Halsey發光發亮，但原來私下的她曾經歷3次流產，甚至為順利舉辦演唱會而忍受流產之痛上台演出，亦曾陷入窘境險成妓女。可幸，Halsey迂迴曲折的人生終因「新生命」的到來而變得豐盛。



美國歌手Halsey近日宣布為編劇男友Alev Aydin誕下兒子，並取名為Ender Ridley Aydin。(iamhalsey@IG)

早前26歲的Halsey透過社交網上載兩張黑白照，宣布孩子已於本月14日出生，喜訊更獲得其圈中好友Katy Perry、Demi Lovato和Hailey Bieber等人的祝福。

雖然Halsey出道只有短短7年的時間，但Halsey早已憑大熱合作歌曲《Closer》獲得Billboard百大熱門歌曲和最佳舞曲，更獲得數項音樂新人獎和最佳造型獎，歌手地位早已獲得歌迷所肯定。但Halsey曾在訪問中透露自己受子宮內膜異位症所困擾，身體難以懷孕，即使懷上亦不容易成功誕下孩子，Halsey更謂：「比起當明星，我更想成為一位母親。」或許歌迷總能在音樂頒獎台看見她亮麗身影，但Halsey的內心隱藏傷痛。

曾遭性侵患上躁鬱症 被父母趕出家門 為求溫飽曾想當妓女？

主唱The Chainsmokers歌曲《Closer》的歌手Halsey曾表示2020年世界巡迴演唱會《Manic World Tour》完結後，會休息一段日子，而這個機會也讓她順利懷上孩子。(iamhalsey@IG)

有「流行音樂未來」之稱的歌手Halsey，每每在台上演唱大熱歌曲《You should be sad》、《Be Kind》、《Without me》和《Closer》時，總可憑著扣人心弦的歌聲和演繹情感，成為整個舞台備受駐目的一顆巨星，自信的樣貌彷彿向觀眾述說著：「這個舞台只屬於我一人。」現年僅26歲的Halsey，有如此個性魅力和有著一把會說故事的聲線，也是因著她背後沉重的人生歷練所塑造而成。

Halsey生於種族融合的家庭，父親是非裔美國人而母親是一位白人，因此Halsey自小便活在種族分歧當中，也因多次搬家關係讓Halsey在需要被了解和關心的時候，缺失了朋友關心和支持。有一次，她以為認識一位誤以為可交心的異性朋友，對方說會教Halsey彈結他，說心事，可對方卻在Halsey投放真心時，肆意進入她的隱密位置，奪走她的身體，那年她才8歲。

只差那麼一點我就去做妓女了 Halsey

不想讓別人進入我的身體，以換取我下一餐的溫飽。 Halsey

26歲的Halsey以往的人生經歷不是常人可明白。去年Halsey也被《TIME 時代雜誌》選為100位影響世界的人物。(iamhalsey@IG)

壓力、不被了解和遭性侵的經歷，讓那時只有16歲的Halsey患上躁鬱症，更因而曾自殺。然而，有幸仍活著的Halsey，仍然被厄運纏繞着。在19歲那年，Halsey更因小事遭到父母趕出家門，無家可歸。當時了無分文的Halsey，認識了一位可提供她住宿和溫飽的男友，但原來男友只視Halsey為禁臠，肆意操縱她的身體。可幸，上天也為她打開了一道門，在她意志消沉時，她遇上一位音樂製作人，創作了她第一首成名曲《Ghost》，用歌聲說着自己與前男友的故事，但那時的女孩現已蛻變成一個獨立自主的靈魂，只管追隨自己內心的世界，Halsey更把自我經歷寫成歌曲，以靈魂歌聲唱出內心世界。

【按圖看】Halsey因獨特唱腔又被歌迷譽為「歌聲有毒」，而Halsey平日的衣着打扮也甚有個性。▼▼▼

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經歷三次流產 演唱會前夕忍痛吃止痛藥 穿尿片繼續上台演唱

歌手Halsey能夠獲得今天的成就都是得來不易 (GETTY)

Halsey不諱言說自己是一位雙性戀者，曾與女性相戀，亦與饒舌歌手G-Eazy、英國男星Evan Peters和 Machine Gun Kelly、Yungblud戀愛過。雖然Halsey曾經歷性侵事件，但她仍然相信愛情，勇敢去愛人，她在接受《衞報》（The Guardian）訪問時提到自己曾經經歷3度流產之痛，有一次Halsey流產時，正值是快將要演出，但Halsey連拒絕上台演唱的機會也沒有。在2015年，Halsey人氣在全國高居不下，舉行演唱會時，她卻因為子宮內膜異位而意外流產，她只好吃了止痛藥，包着成人尿布且強忍痛楚和傷心來登上舞台，那時她認為自己當紅又如何，卻沒有選擇權，只是一個商業的傀儡。

我眼睛看著台下數百張的粉絲臉，而我的衣服底下正不斷流血，但我還是要將表演完成。 Halsey

饒舌歌手G-Eazy曾與Halsey多次在公開場合放閃(GETTY)

『妳想要當個幸運而無知的人，還是承受悲痛而懂得世故的人？』」 Halsey母親

堅強面對傷痛的Halsey，以曾遭性侵、患上躁鬱症、三餐不繼和流產的經歷，希望喚醒更多人關注女性人權、種族歧視和社會問題，她說：「當所有人都獲得自由，此時我們才是真正的獲得自由！」

Halsey不斷參與社會上的女性平權活動，更以歌聲帶動更多應被討論的社會問題，令到社會被忽視的一份子也可以活出自己的人生。雖然Halsey也許走得跌跌撞撞的，痛苦佔據她年少時，但卻讓Halsey更懂得人情世故和有同情心，看到更多人的需要，鼓勵自己多作嘗試，不要害怕犯錯，也讓她散發一種獨特魅力和氣質，成為一個激勵更多人的勵志故事，也讓人明白人生不一定需要完美，一點的不完美才是真正令人回味的人生。

【按圖看】回顧更多Halsey在演唱會落力演出的照片▼▼▼

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資料來源：The Guardian，The Guardian，inside，the 2018 Women's March in NYC