去黑頭｜李多海5步自製「雞蛋面膜」　韓妹熱捧低成本清千年黑頭

去黑頭｜毛孔粗大令肌膚質看來粗糙、無光澤感，更易形成黑頭。36歲韓星李多海，出名擁有白晢滑嫩的「雞蛋肌」，她平日愛自製低成本「雞蛋面膜」，材料簡單，製法只需5個步驟，每星期敷2-3次可對付粗大毛孔，去除黑頭不傷皮膚。



36歲韓星李多海出名擁有白晢滑嫩的「雞蛋肌」，而她平日更愛用「雞蛋面膜」來敷面。(李多海@微博)

李多海出道多年，36歲如吃了防腐劑，皮膚如少女。李多海平日相當著重為皮膚補水，常以「奇蹟七水法」敷化妝水，讓肌膚保持水嫩穩定。李多海自製低成本的「雞蛋面膜」，亦是她解決黑頭、白頭和粉刺的秘訣。

「DIY雞蛋面膜」早前更在韓國掀起熱潮。(토리앙@YouTube截圖)

「DIY雞蛋面膜」在韓國掀起熱潮，不少韓妹仿效，收毛孔、去黑頭必敷的面膜。李多海在小紅書分享「雞蛋面膜」製作方法，只需準備3項材料，包括雞蛋、麵粉與蜂蜜。

李多海教5步製超低成本「雞蛋面膜」

製作方法簡單，將3項材料分別攪拌和混合後，在臉上敷上10-15分鐘便可用清水，若想加乘護膚效果，敷前可薄擦1層蘆薈膠5分鐘後，再用熱毛巾敷臉15分鐘，軟化肌膚表層角質後，將臉上可誘發暗瘡、皮脂髒污形成「千年黑頭」連根拔起。

【按圖看】李多海教「5步自製雞蛋面膜」成韓妹私藏清千年黑頭、白頭秘訣； 製作方法簡單，敷後或持續敷效果驚人。▼▼▼

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毛孔粗大4類型特徵 油脂型臉部T字經常泛油光

臉上出現黑頭、白頭，令毛孔變得粗大，更易因皮脂、髒污堆積形成暗瘡肌。引致毛孔變粗原因不同，了解原因後才更有效「對症下藥」。毛孔粗大可分為4大類型，你又是屬於哪一種類型呢？

【按圖看】詳細瞭解4種常見毛孔粗大類型，以及不同類型的特徵。▼▼▼

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黑頭產生原因 如何去除「士多啤梨鼻」

護理皮膚清潔不當，用手或針清工具過分擠壓毛孔，導致毛孔變得粗大，容易令毛孔堆積油脂污垢及廢物，黑頭產生及積存，「士多啤梨鼻」的情況便會愈見嚴重。

清潔從來都是解決去黑頭問題的重要一步，《01女生》精選12款去黑頭、收毛孔和煥膚效果的產品，大家可按自身膚質挑選，清除頑固黑頭。

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同場加映：【按圖看】黑頭、粉刺在夏天特別難搞，油脂分泌旺盛，毛孔易堵塞，形成「萬年黑頭」。日本女生在Twitter公開一個「1+1強效凌虐毛孔組合」，用家實測不用費時出門做美容針清，只需3週便改善難纏的黑頭問題，就連官方也發文認證？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】混合老廢角質堵塞在毛孔，經氧化變成硬化油脂，加上塵埃污垢積聚，便會形成黑頭，常見於鼻頭，又稱「士多啤梨鼻」，相當礙眼。坊間經常瘋傳平價去黑頭法，其中一種便是利用凡士林去黑頭，韓國網紅實試6大步驟。▼▼▼

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資料來源：토리앙