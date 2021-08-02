心理測驗｜6隻不同姿勢北極熊心測惹人反感原因　 秒知你個性缺陷

心理測驗｜有時自己明明沒耍心機，對人隨和，卻無故被討厭遠離？遠距離的溫順總是最美，當近距離接觸卻容易引起傷害、不被討好，你是否有些令人反感的性格特質？日本北極熊心測，可一秒測出你最令人反感的行為。



每個人的個性總有些缺陷，有時不自覺的行為會惹來別人的反感。(《Penthouse 2》劇照）

北極熊心理測驗：你為何令人反感？ 責任心強抑或完美主義控制狂？

人無完美，每個人的個性總有些缺陷，如有些人有自信，做事總是過於專注於自我，過於好勝爭論卻惹來反感，更無意間誤踩他人底線；個性隨和、無機心的人容易與人相處，但卻可能因為過於隨意，令旁人感到被漠視；有些人做事有責任心，卻分分鐘因過分執著，變成完美主義的控制狂而惹人反感？

日本網站Curazy分享一個選北極熊心理測驗，從6隻不同姿勢的北極熊，挑選哪隻你覺得最符合自己，便可測出自己最令人反感的行為。想了解自己身上哪些行為惹人討厭？不妨一試北極熊心測！

【按圖看】6隻不同姿勢的北極熊，代表你最令人反感的行為；做事俐落直接，原來容易出口傷人？頭腦靈活的你愛堅持到底，原來惹來反感？▼▼▼

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【按圖看】洗澡先洗不同位置揭示你深處隱藏的慾望與內在個性，外表單純實際愛肉體？先洗手是潛在的「黏人情人」？▼▼▼

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同場加映：愛情心理測驗｜現今世代難求專一愛情，藝人出軌外遇事件屢見不鮮，但當自己面對外界誘惑時，又是否能抵擋得住？日本近日就有一個超準的心理測驗，透過挑選禮物就可測出你的出軌指數，了解自己是否有外遇傾向。▼▼▼

【按圖看】出軌心理測驗結果，你是否天生抵抗不了誘惑？▼▼▼

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資料來源：Curazy