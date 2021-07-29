東京奧運｜美國體操女王童年常捱餓遭性侵：不會讓人毀掉我的快樂

東京奧運｜美國體操女王、曾奪奧運4面金牌的比拉絲（Simone Biles），在東京奧運體操團體賽中途決定退賽，震驚體壇，事後她哭着解釋：「跟自己的思想打架，真的很辛苦⋯⋯但我們不單是運動員，說到底，我們不過是人。」運動員苦練多年，在在重要賽時退下，絕不容易； 而比拉絲一路走來，經歷童年坎坷，經常吃不飽日子，捱過艱苦練習，又勇敢走出來指控被教練性侵。她一直用自己的方法愛自己，不被別人的期望壓倒； 她寧願放棄比賽，也不讓別人毀掉她的快樂。



【東京奧運】 陣中主將比拉絲（Simone Biles）完成跳馬項目後，退出餘下項目，其位置由隊友頂替. (路透社)

東京奧運女子體操團體決賽，美國隊被視為大熱門，陣中主將比拉絲（Simone Biles），以差於一貫表現的狀態，完成跳馬項目後，決定退出餘下項目，最終美國隊衛冕失敗，由俄羅斯奧委會贏得女團冠軍。比拉絲說，她當時感到整個人都在發抖，隊友也尊重她的決定。

鏡頭前大家都看到比拉絲失誤與退賽一刻，但這位24歳的美國體操運動員，在台下的那段路，更加不容易。

【東京奧運】比拉絲兒時父母無力照顧，在寄養家庭過了一段日子、在訓練其間又曾遭體操醫生Larry Nassar性侵，一路走來，絕不容易。（simonebiles＠IG）

比拉絲自小在寄養家庭生活：媽媽會餵街貓，卻讓我們餓肚子

比拉絲自少在寄養家庭長大，她曾在訪問說到，永遠記得兒時總吃不飽，生母寧願餵貓也不給她食物的日子。

她回憶，家中附近流浪街貓比她更有機會吃得飽：「我的食物呢？這就是我不喜歡貓的原因，因為她餵貓，卻讓我們餓肚子。」後來，其生母因吸毒與酗酒，比拉絲與3位兄弟姊妹之後在寄養家庭中過了一段日子。比拉絲回憶，她會在半夜跑到兄弟姊妹的房中，摟在一起，怕醒來只有自己一個。

幸好，之後比拉絲祖父母將她帶回家照顧，她之後也稱呼他們為父母。比拉絲在訪問說到：

我十分幸運，因此我從未想過找出誰是生父，或是與生母修補關係。 比拉絲

【東京奧運】比拉絲指，對於寄養家庭的生活，記憶不多，卻永遠記得與生母Sharon的日子。 (路透社)

別人數個月才學懂 她三天做到

比拉絲在6歳時首次接觸體操，為了爭取更多訓練，她沒有上學，在家中學習，她的努力與天賦，很早已令人對這小女孩刮目相看。比拉絲的教練曾指，別人需數月或以年計時間才學會的技術，她有時可以3天就學會。

比拉絲創歷史性高難度一跳 過去只有男運動員才做到

比拉絲19歲時，已成為獲得最多世錦賽金牌的女子體操運動員，她比賽時笑面迎人，自信心爆棚，在里約奧運中，取得四金一銀的佳績，被形容為歷來最偉大(Greatest of All Time）的女子體操運動員，她一直努力去創造自己的歷史：「你來自哪裡，那標籤不會跟你一輩子。」

我不是下一個保特或菲比斯，我是首位比拉絲。I'm not the next Usain Bolt or Michael Phelps. I am the first Simone Biles. 比拉絲

【東京奧運】比拉絲在美國經典賽中高速奔起跳馬台，在助跳板前用手落地，一個筋斗後，雙腳踏在助跳板上，向後翻騰，雙手撐住跳馬台再騰空，一氣呵成接着完成「尤爾琴科屈體兩周（Yurchenko double pike）」，成功落地。（Getty Images）

體操運動員而言，24歲已經是高齡，大多已經退役，比拉絲依然維持高水準，在退賽之前不久，她成為首位女運動員，在比賽中完成跳馬動作「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike），這是從未有女運動員成功的高難度挑戰。

這名被譽為「對抗地心吸力」的天才運動員，出戰東京奧運一直被予以厚望，突然退出，轟動體壇，也令人聯想她早前剖白承認遭性侵的事件，對她的心理造成創傷有關。

▼▼▼【點擊看】比拉絲是次在比賽中失準，教練擁抱安慰▼▼▼

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曾遭隊醫性侵 經歷噁心「特殊治療」：我比我經歷的更強

在比拉絲的運動生涯走上頂峰時，她於2018年在社交媒體上剖白，指自己曾遭性侵，她也是美國體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵醜聞的受害者之一。

這番自白，一點也不容易，她回憶，那時在訓練中心，運動員每天都有既定日程，訓練不同的項目，但最後一站都要到隊醫那兒接受治療。她指，那些「特殊治療」十分噁心，到長大後才知那些所謂的治療，根本沒有需要。

她一直沒敢說出來，也曾埋怨自己，難道是自己太天真、太笨，才會受到傷害？後來明白不是自己的錯，她才敢公開。

【東京奧運】比拉絲在2018年在社交媒體上剖白，指自己是性侵事件中的倖存者。她也是美國體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵隊員醜聞的受害者之一（simonebiles＠IG）

據報道，拿薩於1996年至2015年間擔任美國體操隊隊醫，期間性侵、性騷擾156名女子，當中包括前體操選手德諾蘭德（Rachael Denhollander）、馬朗妮（McKayla Maroney）及拉絲曼（Aly Raisman）等，期間當局雖收到女孩的投訴，但多次嘗試低調處理，或調職了事。2018年，當年受害的女生公開出庭指證，法官在庭上問：「案中所指的身體檢查「並沒有任何的醫療目的，是嗎？它是出於你自己個人的企圖，是嗎？」而拿薩回答說：「是的。」法官問：「性侵中都沒有戴上手套？」拿薩回答：「是的。」遲來的正義，最終都得以伸張，拿薩被判刑175年。

【東京奧運】官在庭上問：「案中所指的身體檢查「並沒有任何的醫療目的，是嗎？它是出於你自己個人的企圖，是嗎？」而拿薩回答說：「是的。」還確認：「性侵中都沒有戴上手套？」拿薩回答：「是的。」遲來的正義，最終都得以伸張，拿薩被判刑175年。（getty）

比拉絲是現時唯一還有參加比賽的倖存者；比拉絲在性侵事件後，曾在Twitter白自，指自己不會輕易放棄：「這恐怖的經歷不是我的全部，我比這事更強大。我跟你們承諾，我不會輕易放棄，我不會讓一個男人，與其他縱容他的人，毀掉我的快樂。我永不放棄，也絕不退縮。」

今次踏上東京奧運體操場，她被視為奪金大熱門，早在資格賽後她已表示壓力巨大，彷如整個世界般沉重。

宣布退出個人全能決賽、放棄衛冕，這個決定，起起不少迥響，但也令各界關注運動員的心理健康， 包括主流媒體ESPN、洛杉磯時報反而給讚，認為拜爾絲做出正確決定，把運動員心理健康放第一位。

「不OK也沒關係（It's OK to not be OK）。」《洛杉磯時報》體育版專欄以此標題評論，拜爾絲的退賽決定實在不容易。

女子網球運動員大坂直美6月以心理健康為理由，宣布退出法國網球公開賽，她公開自己受憂鬱症困擾，呼籲各界重視運動員的心理健康，這句話也是大坂直美登上《時代雜誌》（Time）封面時的標題。

擁有3面奧運金牌的前美國體操女將芮斯曼（Aly Raisman）亦公開支持拜爾絲退賽的決定： 「拜爾絲是這次東京奧運的最大焦點，這結果真的很震撼。但我認為更重要的是讓大家思考，她身上到底承受多大壓力，一個人所承受的壓力是有限度的。她也是人，有時候大家都忘了這一點。她只是上場盡力表現而已。」

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