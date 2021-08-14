心理測驗｜韓國瘋傳選氣球顏色看戀愛性格　你會極度遷就對方？

戀愛總是遇不到對的人？愛情路上跌跌撞撞，可能因為你並不了解陷入戀愛狀態的自己。韓國網站瘋傳的心理測驗，可測出於戀愛中的潛藏個性，更測知哪類型另一半會是你的最佳戀愛對象。
為了維繫感情，你總是選擇配合對戀人極度遷就？抑或你有話直說，喜歡掌握主導權，總是經常爭執？不想在戀愛裡總是失利，找對適合的對象類型，有助感情發展順利。韓國網站Naver大熱愛情心理測驗，選擇氣球顏色助你了解自己的戀愛性格，找出與自己真正匹配的對象類型。
想像在主題公園中看見心儀的異性，你想把氣球送給對方，你會選擇甚麼顏色的氣球？
A 紅色氣球
B 藍色氣球
C 黃色氣球
D 白色氣球
▼▼▼【按圖看結果】選氣球顏色看戀愛性格，在交往時總能帶給對方快樂能量？能夠鞭策你的對象會讓你感到更有有魅力？▼▼▼
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同場加映：【按圖看】每個人內心都有個隱藏的自我，表面看起來理性實際，背後卻是容易受情感左右想法的性格？對於表裡不一的自己，你又了解嗎？國外網站一款大熱心理測驗，只要透過一張「月亮與海」的圖片，就能窺探出你潛意識中的隱藏性格與個性▼▼▼
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同場加映：【按圖看】一張圖知內心黑暗度多少？在圖中，你會選擇加入甚麼圖案？遇到挫折灰心，你會很快放下回復過來？抑或總常往壞方向想？即使成功也快樂不起來，可能是你因為你內心有很高的黑暗度▼▼▼
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心理測驗｜水果測金錢觀誰會默默發大財？ 揀呢種水果是守財奴！心理測驗｜選風景圖看黑暗面 感性派只信直覺 別人成功會妒忌？心理測驗｜一張圖知內心黑暗度多少？ 內心陰暗常自責難真正快樂心理測驗｜6隻不同姿勢北極熊心測惹人反感原因 秒知你個性缺陷心理測驗｜洗澡時最先清潔身體哪部位 ？ 先洗OO揭示你內心性慾大心理測驗｜台灣瘋傳沉船災難先救誰？ 互相測試配對是否靈魂伴侶心理測驗｜6種雪糕喜好揭戀愛性格 愛這種口味好勝易傷害人？心理測驗｜拍拖就變控制狂愛纏身？ 童話反派角色測「黏人指數」心理測驗｜身邊的人都摸不透你 即測別人眼中的你是真善抑偽善？心理測驗｜愛Tote Bag堅持己見 8款手袋揭隱藏個性追求物慾型？