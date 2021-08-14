心理測驗｜韓國瘋傳選氣球顏色看戀愛性格　你會極度遷就對方？

戀愛總是遇不到對的人？愛情路上跌跌撞撞，可能因為你並不了解陷入戀愛狀態的自己。韓國網站瘋傳的心理測驗，可測出於戀愛中的潛藏個性，更測知哪類型另一半會是你的最佳戀愛對象。



近日在韓國網站瘋傳的心理測驗，正正可測出於感情中的潛藏個性，更可看出哪種類型的另一半會是你的最佳理想對象。（《愛在大都會》劇照）

為了維繫感情，你總是選擇配合對戀人極度遷就？抑或你有話直說，喜歡掌握主導權，總是經常爭執？不想在戀愛裡總是失利，找對適合的對象類型，有助感情發展順利。韓國網站Naver大熱愛情心理測驗，選擇氣球顏色助你了解自己的戀愛性格，找出與自己真正匹配的對象類型。

想像在主題公園中看見心儀的異性，你想把氣球送給對方，你會選擇甚麼顏色的氣球？



想像在主題公園中發現了心儀的異性，你想把氣球送給對方，你會選擇甚麼顏色的氣球？（Naver）

A 紅色氣球

B 藍色氣球

C 黃色氣球

D 白色氣球



▼▼▼【按圖看結果】選氣球顏色看戀愛性格，在交往時總能帶給對方快樂能量？能夠鞭策你的對象會讓你感到更有有魅力？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】每個人內心都有個隱藏的自我，表面看起來理性實際，背後卻是容易受情感左右想法的性格？對於表裡不一的自己，你又了解嗎？國外網站一款大熱心理測驗，只要透過一張「月亮與海」的圖片，就能窺探出你潛意識中的隱藏性格與個性▼▼▼

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同場加映：【按圖看】一張圖知內心黑暗度多少？在圖中，你會選擇加入甚麼圖案？遇到挫折灰心，你會很快放下回復過來？抑或總常往壞方向想？即使成功也快樂不起來，可能是你因為你內心有很高的黑暗度▼▼▼