心理測驗｜6隻鸚鵡測健忘指數　常失魂冇記性或是拖延症作祟？

心理測驗｜做事經常忘東忘西？別人有要事叮囑卻如金魚般得3秒記憶？即使想用力記著，卻馬上忘記？不妨做一做以下的心理測驗，憑第一感覺選出最喜愛的鸚鵡，秒測你的健忘程度，看看你是像鸚鵡擁有過目不忘的記憶力，還是一個健忘的迷糊鬼。



做事經常忘東忘西，其實很大機會是因為你有拖延症？(《金秘書為何那樣》劇照)

日本鸚鵡心理測驗測健忘指數 誰冇記性程度比翻書速度還要快 ?

常聽說：「重要的事情要講三次。」但即使當下把事情牢牢記住，但轉眼間又忘記得一乾二淨，有時更因健忘的個性，白白錯失不少的機會，甚至是有緣人。但其實有沒有想過健忘，是因為「拖延症」作崇？而大腦記憶力有限，遲遲不行動理所當然是忘記；經常「冇記性」可是潛意識認為「事件」不重要，所以才會輕易淡忘？

日本網站curazy曾分享過一個選鸚鵡心理測驗，從6種鸚鵡中選出最喜愛的一隻，便可快速測出你的健忘指數，而鸚鵡貴為鳥類界「記憶力」最強的鳥類，想知道自己能否像它般好記性？不妨測一測。

▼▼▼【按圖看】6隻不同顏色的鸚鵡代表着不同健忘程度，有人記憶力如超級電腦？有人健忘程度比翻書速度還要快？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】心理測驗｜有時自己明明沒耍心機，對人隨和，卻無故被討厭遠離？遠距離的溫順總是最美，當近距離接觸卻容易引起傷害、不被討好，你是否有些令人反感的性格特質？日本北極熊心測，可一秒測出你最令人反感的行為。▼▼▼

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同場加映：洗澡心理測驗｜洗澡是可令放鬆的私密時間，有人習慣先洗頭，有人則私處最先； 原來洗澡時先洗哪個部分，也可反映一個人潛在個性，以及窺探內心深處隱藏的慾望？以下哪個部位，是你洗澡時最先清洗？▼▼▼

【按圖看】洗澡先洗不同位置揭示你深處隱藏的慾望與內在個性，外表單純實際愛肉體？先洗手是潛在的「黏人情人」？▼▼▼

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資料來源：curazy