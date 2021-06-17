香港小姐｜盤點70年代以來20位港姐素顏真面目 誰最不敵歲月？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-18 17:44

《2021香港小姐競選》舉行面試，入圍參賽者水準參差又成為話題，究竟是否真的一年不如一年？拍馬也追不上以往的「真香港小姐」？ 早前「十優港姐」麥明詩網上曬素顏照被激讚，清純顏值，不比2015年當選港姐冠軍相差多少； 究竟歷屆香港小姐，哪幾位凍齡出色？又有誰最不敵歲月洗禮？

「十優港姐」麥明詩轉投律師樓任顧問工作後，鮮少在幕前露面，不過，作為香港小姐冠軍，麥明詩積極保持最佳狀態，不時曬出素顏行山與游水照。

麥明詩早前在端午節曬出自己在家吃糭的素顏照，不少網民讚賞她依然美麗動人。 （louisa_mak＠IG)

同屬年輕一輩的香港小姐，除了麥明詩被激讚素顏吸睛之外，朱千雪、陳凱琳、謝嘉怡、呂慧儀等，素顏上鏡也保持高顏值？

【按圖看】盤點年輕一輩「香港小姐」的素顏照：謝嘉怡素顏清純可愛，朱千雪素顏也被激讚▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

郭羨妮是1999年香港小姐冠軍，現年46歲的她樣貌彷彿與當年沒有分別。 (ig@sonijakk)

至於早年的歷屆香港小姐，包括袁詠儀、李嘉欣、蔡少芬、郭藹明、向海嵐、郭羨妮等， 至今已與年輕當選之時，相隔多年，歲月洗禮，不少變身凍齡女神，膚況外貌未見明顯走樣； 以下「香港小姐」的素顏照，那一位最吸睛？凍齡如少女？

【按圖看】盤點昔日至今「香港小姐」的素顏照，50歲大美人「李嘉欣」素顏照驚為天人？2孩之母蔡少芬，皮膚光澤如少女，46歲佘詩曼膚質很凍齡？▼▼▼

+ 33 + 33 + 33

同場加映：【按圖看】凍齡｜秦嵐曬23吋纖腰照被激讚 凍齡8招練出少女纖腰靠一個動作。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

同場加映：【按圖看】佘詩曼曬10年素顏照被激讚，凍齡女神保養5招皮膚零瑕疵？（延伸閱讀）▼▼▼