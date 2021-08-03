女人30就不許對自己仁慈？丟掉滿足旁人的生涯規劃　跟隨內心而行

對多數女性而言，30 歲就好像一個分水嶺，當越來越靠近的時候，心裡會漸漸列出一些「規則」，似乎到了這個年齡，就非得成為理想的大人，不能犯錯、不能有些許的不完美。



然而，生活經驗告訴我們：「計畫永遠趕不上變化。」即便做好了萬全的準備，仍然有許多不確定性擾亂、困擾著大家，有時候出了一點差錯，便會痛苦萬分。嘿！大家是不是都被 30 歲的框架困住了？是誰說這個年齡一樣要改變什麼啊？

關於家庭

過了 30 大關後，每逢過年過節和親戚見面、聚會，最容易被問「何時要結婚」、「何時要生小孩」這兩個尷尬的問題。不論答案是什麼，心裡都會有種「與您何干」的感覺，加上許多長輩會以一種「過來人」的經驗告訴你，婚早點結、孩子早點生準沒錯，而為了讓他們不再繼續說下去，我們也只能低聲附和。

有些人因為承受不了這樣的壓力，往往沒有想清楚、或是沒有準備好就踏入婚姻或是改變身分，即便知道過於倉促，卻還是以「年齡」來綑綁自己。當然，沒有誰可以幫你做決定，我們必須學會為自己的每一個選擇負責，試問自己：「關上耳朵後，我想要的到底是什麼？」

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關於工作

30 歲後，最好找到一份穩定的工作，能夠做到退休就再好不過啦！

相信大家對這句話並不陌生吧！多少長輩、職場前輩都如此告誡我們。不過，並不是每個人都有辦法在職場闖出一片天，運氣也不是說來就來。編輯認為，雖然女性生兒育女的問題的確會影響工作歷程，但是工作真的要看「機緣」，別因為年齡或家庭放棄學習、成長機會，無論是否有一個好工作，至少要有一份充實的內涵。

關於愛情

如同被逼婚、被催生一樣，若 30 歲了卻沒有交往的對象，不僅身邊的家人朋友會紛紛催促，自己也會被逼得像熱鍋上的螞蟻。

只是，過了「為愛而生」的年紀，有時候連自己都無法相信是否還有機會遇到一個相襯的人，也不想再因走錯路而受傷。感情是需要相處與時間經營的，近期有不少戲劇、電影更是依照輕熟女的心境，描繪出都會女性的無奈與困境，重點還是回歸：「你想要什麼樣的愛情」，將他人的耳語拋諸腦後，傾聽內心的聲音，自然會有好姻緣。

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關於生活

在生活上，也有不少人認為不能再虛度光陰，必須把握時間規劃好每一分、每一秒。

有計畫是件好事，但也別給自己太大的壓力。生活之所以豐富多彩，正是因為它充滿著多變性，這些「突如其來」讓我們能更加勇敢、堅強；當壓力來襲時，也不需要逼自己一定要按表操課，偶爾耍廢一下也不錯，「放鬆」是人人都可以做，並不只侷限於年輕人。

30 歲了，外表看似沒有改變，其實心裡早已不知焦慮、擔憂了幾百回。某些觀點、作息、嗜好，並不需要全然捨棄，應視生活的情況做調整，在每一個面向中找到平衡，才是最重要的。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】