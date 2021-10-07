心理測驗｜憑直覺選貓咪測得罪人原因　說話太直接傷人卻不自知？

心理測驗｜人際關係向來都是複雜課題，許多時候都會在相處過程中，不知不覺得罪對方。要知道自己是否難相處以及令人討厭的原因，大可透過日本一項心理測驗得出結果。



心理測驗｜你是否難相處令人討厭卻不自知？（《愛上謊言的女人》劇照）

選貓咪揭示你是否容易得罪人 為何會被討厭？

每個人個性不同，但總希望能人見人愛，不希望被討厭，不過原來平日無意間的行為與個性也會容易得罪人？日本網站Curazy一項心理測驗中，只需憑直覺從6隻貓咪中選出較喜愛的1隻，就能知道自己是否容易得罪人。

有些人性格自我，過於堅持己見，與朋友相處時，總不會接納意見，認定自己的意見是最優秀，自然會惹來反感；但，假若習慣遷太就別人，也會容易因為過於克制自己感受，而終有一日令負面情緒一次過爆發，弄巧成拙，突然的轉變更令身邊人不知所措，甚至因此而得罪對方。若時常遇到朋友無故疏離的情況，或能參考一下心理測驗的結果，了解自己被討厭的原因。

【按圖看心理測驗答案】憑直覺從6隻貓咪中選出較喜愛的1隻，就能知道自己是否容易得罪人，何以會惹人討厭？▼▼▼

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