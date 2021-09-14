心理測驗｜自拍姿勢揭示朋友眼中的你　單手直視自拍慢熱好挑剔？

心理測驗｜手機不離手，不少人尤其愛自拍，在社交平台出post ，與朋友分享生活細節，原來你平日慣用的自拍姿勢，可揭示出你使用社交平台的習慣，以及在朋友眼中的印象。



心理測驗｜只需按照你平日慣常的自拍姿勢選擇相關圖片，就能揭示出你使用社交平台的習慣以及在朋友眼中的印象。（《春夜》劇照）

自拍模式揭示你予人印象 與朋友仰視自拍令人感隨傳隨到？

每個人使用社交平台習慣不一，有人只當作是接收新資訊的平台；有人卻把社交平台當成是與朋友溝通的地方，看見有趣事物總會轉發於身邊朋友，又有人平日個性安靜，甚少與他人坦白內心想法，卻在情緒低落時喜愛於社交平台發文抒發，以文字方式代替用言語說出來。

社交平台的互動會影響他人對你的印象，不妨透過日本網站curazy心理測驗選出你平日的自拍模式，了解你在朋友眼中的印象。

▼▼▼【按圖看心理測驗答案】6種自拍模式揭示你予人印象，習慣與朋友仰視自拍，在朋友眼中是個隨傳隨到的人？▼▼▼

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