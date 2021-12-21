想忘卻被背叛的那份剜心之痛重新開始？3招助你重建對朋友的信任

信任除了是一種社會資本，更是一種個人的無形財。從心理學的角度說，失去信任意味著確定性的消失，普通事件也會被認為危險重重，最微弱的負面信息都會被捕捉到，並直接聯想到最壞的結果。一旦對一個人失去信任，那麼信任就像一把刀，刀刀紮在胸口上，是痛心，是剜心的痛⋯⋯



大家都喊著這年頭人心不古。互相傷害、互相欺騙的故事聽多了，越來越多的人開始對自己與他人之間的關係產生了信任危機（trust issues）。 要想信任別人，哪怕是最親近的家人、朋友或戀人，好像也變成了越來越困難的事。明明很想信任別人，但就是做不到，這是我們自己的問題嗎？一起挖開你心底的懷疑與焦慮吧！

失去信任之後，一切都變得杯弓蛇影

生活中一次次地被欺騙、新聞裡救人反被誣賴的報導，以及利用人性善良的愛心筆或慈善騙局，變成了我們所有人的一種集體創傷（collective trauma）。見識過人性醜惡的一面，對那些傷害也感同身受，為了保護自己不受傷害，我們難免會對陌生人心懷戒備，不再輕易付出信任。

雖說，無法信任陌生人也沒什麼關係，我們本來從小就被教育說不要跟陌生人說話。無條件的信任陌生人本來就很罕見，也不值得推崇。但如果一個人經受過熟人的背叛或被拋棄，可能會對信任感造成更深的破壞。比方有的人有一種分離焦慮；總是懷疑周圍人會拋棄她。她敏感到只要朋友對她稍微敷衍一點、或是表現出最近有了除她之外新的好朋友，她就會找藉口和對方大吵一架，或是選擇做其他事情讓這段關係變糟，甚至直接疏遠對方。

後來，大家才知道，她曾經有個非常信賴的朋友，最後因為種種矛盾而絕交，並且在絕交後以一種輕視的態度對待她。自那之後，她在關係中總是十分不安。

我害怕對方先走。如果真的不再是朋友了，我寧願先離開的人是我。

這就是她的心裡真心話。

選擇性注意（selective attention）：難解的困局

在心理學上，有一個概念叫做選擇性注意（selective attention）。對於有信任危機的人來說，他們會更多地註意到那些可能指向背叛和不愛的信號，忽略那些指向愛的信號。所以說真正有信任危機的人，未必會每天問對方八百次愛不愛我，而是會從心底就認定了對方總有一天會背叛，會離開。 有些時候，我們也會意識到信任危機引發了自己過多的擔心和焦慮。在實際上沒有發生任何危險的時候，我們就開始不由自主地懷疑。

可是自我保護好像已經成為一種本能，要一個有信任危機的人去卸下心防試著完全信任對方，真的很難。

該如何重建信任、從容自在的踏入關係呢？

信任分為兩種：

一種是無條件的信任（unconditional trust），也就是俗話說的「很傻很天真」。這種信任是盲目的，也相當容易被破壞。而另一種信任，是有條件的（conditional trust）；在仔細的探索、判斷、求證之後，慢慢形成的信任，會更加可靠，也愈加堅固。

如果你想了解如何有條件地去信任別人，可以來試試這些方法（Catlett, 2017）：

一、增進對自己的了解

比難以信任別人更加為難的處境，是「我也不知道我能不能相信他」。這種時候，我們可以先試著充分地了解自己，在這個過程中，先發展出對自己的信任。當我們能夠相信自己的價值、感受、信念、判斷和決策，我們就能夠知道，什麼時候可以選擇相信他人，什麼時候需要提高警惕。

二、在對話之中抱持開放心態

就像前文所說的，在溝通中，我們可能會選擇注意到那些符合我們內心懷疑的跡象。

比如朋友對你說自己最近特別忙，沒法和你約出去吃飯。我們可能因為內心的不安，而理解為對方想要疏遠自己。如果想要避免這一點，就需要我們在溝通中留意多方面的訊息，既能夠察覺到那些不利於自己的、引起猜疑的信號，也能夠察覺到那些代表信任與接納的含義。用朋友說自己最近很忙沒有時間為例，對方可能是希望兩人之間的關係在這段時間裡稍稍放遠一些，也可能是考慮到我們的感受，希望不要因為自己忙碌而冷落彼此。

三、 重新理解內心的懷疑與不安

建立信任，也意味著直面內心的懷疑。

有一些懷疑是健康，可能是以自我保護為目的，或是真的有實錘證據指向背叛與欺瞞。而另一些懷疑是盲目的。在盲目的懷疑裡，我們被內心批判的聲音（critical voice）所控制，以非理性的態度懷疑周遭的一切關係。

有些曾被好友背叛的人，他會覺得內心裡好像一直有一個聲音在說「他才沒有真的把你當朋友呢」、「別傻了，對方才不在乎你呢」。而這些聲音讓她很難真正親近周圍的朋友。試著區分內心的懷疑是有依據的，還是盲目的，可以幫助我們更好地選擇在怎樣的條件下去信任他人。以前曾有一個 TED 演講，叫《脆弱的力量》（The Power of Vulnerability）。裡面傳達了這樣一個宗旨：敢於去受傷、敢於在關係中展現自己脆弱的一面，會讓你更接近人性本真，也會過得更幸福。

最後總結，每個人的經歷都是不同的⋯⋯不應該去強迫所有人都要互相信任。難以信任他人，有時也是為了給自己多上一層保護，這樣未必就要比容易信任、敢於受傷的人生更糟糕。

知道坦誠和信任可以是一種選擇，這就足夠了。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】