依賴一段關係來證明自身價值？不如找回安全感　擺脫不健康的愛情

人與人之間的相處有時難免會出現負面的互動——有時不是不愛，而是愛得好累，那該怎麼辦？



太過依賴「關係」，愛得好痛苦

與男友同居的 Eunice 不介意伴侶和兄弟聚會，她也喜歡自己待在家看雜誌看書，享受安靜的時光，問題是男友總是不在答應的時間回家，每次都會遲歸至少兩個小時，而且都不會打電話先講一聲。Eunice 也不喜歡男友一聲不吭就自己改變行程，讓她覺得不受尊重，感覺男友完全不關心她，也不尊重她。她總覺得男友不愛自己，也不在乎自己... ...

有時候愛得令人疲累，問題可能是出自對方，也有可能是自己想太多。某些人不相信對方給的愛是「真的」，會因為某些溝通不良或想法落差的部分而焦躁萬分，一談戀愛之後就變得不像自己，全然的身心投入，把「親密關係」當成生活的重心，一驚一乍都是驚險。

「關係成癮」到底是什麼呢？

在一段健康且舒服的感情關係上，應該包含愛意、互相鼓勵、和幫助支持。但是相反的，只要任何一個元素稍嫌太過，就會變成令人不快的「關係成癮」，而「關係失衡」的患者通常是反覆地在發生一樣「愛得好累好慘」的故事。

知名的心理學博士 Scott Wetzler 曾經這麼解釋：

「關係成癮是一種不健康的情感依賴，患者心理的意志無法自由自主，一方或彼此都必須依賴別人來需要自己、依賴自己、用以確立自己的人生價值，自此獲得內心滿足。這也會導致雙方變得在這種需要和滿足間的迴圈關係中更加依賴對方。」

那麼，你有以下的症狀嗎？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

（一）對方說什麼，太愛他的你都難以拒絕

有些人完全就是「愛到卡慘死」，一但進入了親密的感情關係中，都會完全把對方當成人生的重心。只要對方提出的要求，你總是毫不猶豫地答應嗎？甚至對方開口跟你借錢投資，你想也不想，就將辛苦工作多年的存款奉上嗎？

其實有些陷入愛情的人們非常矛盾，因為實在太害怕失去對方，所以完全的被愛情蒙蔽雙眼。這種類型的人，通常會認為自己是「為愛付出一切」，但直到戀情被衝突與紛爭消耗殆盡，才開始怨嘆自己為什麼付出這麼多，卻得不到任何回報... ...如果一段關係總是單方面一昧的在付出，卻從來沒有得到同等的回饋和感謝，久而久之，將會讓那個人忽略了內心的需求和渴望，導致關係失去平衡與。

（二）對方問題一堆，你卻幫他找藉口

你可能會發現，為什麼身邊有些朋友所遇到的伴侶總是那麼差？會不會是他們習慣性地幫不夠好的對象找藉口？其實，這也是一種常見的關係成癮症狀喔。這種無論對方發生什麼事，總是願意無條件為對方解決問題的症狀，或是太過盲目，只會造成對方養成不健康的依賴、犯法、不負責任等等狀況 。

相關文章：冷戰｜為求吵贏對方難聽說話10倍奉還 5大種報復性互動更陷僵局（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

（三）眼中只有對方，愛得失去自己

在愛情面前，你總是容易心軟，甚至甘願在感情裡卑躬屈膝，只為求得一段圓滿的愛情嗎？互相喜歡是一種很珍貴又很難得的事。但若雙方之間的愛不對等，便很有可能造成其中一方壓抑甚至隱忍的不健康狀態。如果你的髮型或是衣著已經讓他感到困擾，甚至感到厭煩，認為這會是影響兩人繼續走下去的原因，那顯然他並不適合你！

如果你的伴侶希望你為他放棄工作、改變人生目標、犧牲夢想，請記得，你不是任何人的寵物或奴隸，沒有任何人可以讓你輕易的放棄夢想。提出這樣要求的人通常都比較自我中心、最愛自己，即便他知道捨棄熱愛的事物會讓人不快樂，但他還依然要求你放棄自己的人生，成就一個只有「單方面幸福」的感情關係。

小至為了他取消和許久不見朋友的聚會、放棄自己的運動計劃或閱讀時光，大至捨棄出國進修留學的機會——這些都是不健康的。你可以為了戀人而修正原定計畫的方向，但不是沒有其他自我中心的直接取消。如果你的心中有點遺憾與不甘，那這樣的放棄就不算值得。

戀愛關係可以有很多次，但人生只有一次，錯過之後就很難挽回。會要你為他做出違背你核心思想的決定的人，要真錯過了，反而是你的幸運。

相關文章：苦尋完美戀愛？經常吵架興趣不同的「不完美」反而成就長久關係（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 4

（四）這段感情建立在支配、脅迫與控制之下

以條件、進逼與強迫構成的關係，也是一段愛情的殺手。比方大家都不陌生的「情緒勒索」——指一種在關係中不願意為自己的負面情緒負責，並企圖以威脅利誘控制他人的行為模式。或是說把分手掛在嘴邊，以此威脅伴侶對自己言聽計從... ...

這種以條件、控制與強迫為前提的情感關係，除了充滿壓力之外，也會讓對方心生恐懼，對方會害怕只要一不順他的意，他就會做出不理性的行為。這種總是習慣性以威脅當籌碼的感情，其實是很可怕的關係，如果真的希望和對方長遠的走下去，無論是哪方，都必須重新審視這段感情，試著學會認清即使雙方再親密，也是獨立的生命、自由的個體。

如果你也陷入「關係成癮」的迷障中，最好的修復方式就是「找回自己的安全感」，並與伴侶一起做到理解跟溝通這兩件事，並誠實面對困難，最後才能作到理解與傾聽，這都將為彼此的關係帶來正向的助益。

感情的經營從來都不是件易事；如果有心想要攜手並長遠的走下去，離開「關係成癮」將一定會是件迫切需處理的事。

相關文章：兩性關係｜想成為靈魂伴侶 需滿足4個條件：為對方帶來「靈感」（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 4

相關文章：12星座恐婚排行榜｜巨蟹積極籌備最恨結婚 拒獨立不願成家的是？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 36

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】