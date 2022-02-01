減壓｜不需打坐每天用5分鐘「微冥想」　以五感釋放壓力減輕焦慮

生活一旦陷入不確定性，徬徨和焦慮的情緒便油然而生，使得工作時無法集中精神，甚至日常生活也會出現不同問題如睡眠障礙。這時，有些人會透過冥想來放鬆心情，而每天抽空一些時間練習「微冥想」，也能發揮療癒作用。



甚麼是「微冥想」？

「微冥想」是種只需花短短 5 至 10 分鐘，就能讓你抒壓放鬆的簡易療法，透過你感興趣的五感療心法，令你達致身心平衡，使到心情愉悅，連自身免疫力也能有所提升。於冥想的不同之處在於，它並不需要你停下來安靜打坐，而是隨時隨地運用五感來達到舒緩、舒暢的狀態。

5 分鐘「微冥想」指南，５種形式助你釋放緊張情緒，清空負能量。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 飲食微冥想

你可在吃早餐時，沖泡一杯你喜歡的飲品，接著先觀察它的色澤，且將意識著重在啜飲的感受，靜靜地品嚐味道。至於在進食時，伴隨著咀嚼的動作，以心中默念的方式描述其口感，嘗試與食物對話，即便是每天都在吃的口味，也許都能體會出不一樣的美味，並藉此清除腦中的雜念。

2. 工作微冥想

為自己的上班的日常找個中場休息時間，只要閉上眼睛，用鼻子深吸一口氣約 5 秒，再用嘴巴吐氣大約 8 秒，反覆進行腹式呼吸。此動作持續約 5 分鐘即可，別忘記脖子和肩膀也要放鬆，有助於減少緊張和焦慮感，以提升工作動力與專注力。

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3. 音樂微冥想

在一天當中安排一段獨處的時光，選擇自己喜歡的歌來聽，無論是純音樂、流行歌曲還是古典樂，只要能釋放你的負能量，恢復內心的平靜，就可以達到緩解抑鬱的效果。

4. 芳香微冥想

除了聽覺之外，嗅覺也是輔助進入冥想狀態的感官之一。不妨備好喜歡的線香、精油擴香、或香氛蠟燭等香氛產品，讓自己置身於香氣之中，配合自然呼吸，專注在當下，幫助思緒沈澱。

5. 回憶微冥想

在晚上睡覺前，可試想一想當天所歷經的 3 件幸福事是什麼，也許是與好友通了電話；也許是和家人吃了頓豐盛的晚餐；也許是將一本放了許久的書讀完 …… 花時間回憶一整天的愉快時刻，全心體會當時的情境，就能更有意識地去發掘身邊值得慶幸的小事，幫助你更有精神迎接美好的明天。

微冥想有很多種形式，即使在忙碌的生活中其實都能找空檔練習，調整自身的呼吸及思想，就能有效緩解焦慮感！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】