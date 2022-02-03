放假仍自願做社畜？放過那力追完美不犯錯的你　學懂享受踢走恐慌

應付完年底忙碌的時刻，然而有些人始終急迫地完成每一件事，表面上展現超高工作效率，實際上老是過度擔心很多事，卻忘記照顧好自己的內心。



由心理健康作家 Sarah Schuster 提出的「高功能焦慮症」（High-Functioning Anxiety），目前雖然還不是正式的醫學名稱，但儼然是現代人的文明病之一，也是一種警訊。患有高功能焦慮症的人大多擁有完美主義的傾向，因為害怕失敗所引起的恐慌感，所以不允許自己有犯錯的可能，總是小心翼翼地做好每件事，為此長期處於不安和緊張的情緒之中。

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典型的高功能焦慮者

也許是由於少經歷挫折與失敗，所以加深了對於犯錯的恐懼，因此高功能焦慮症較常發生在工作狂、成功人士的身上，像是金馬影后謝盈萱、脫口秀女王 Oprah Winfrey 和奧斯卡影后 Emma Stone 都曾表示，過去時常被害怕犯錯的恐懼給束縛著，不得不將脆弱及情感隱藏於心中，迫使自己要表現得盡善盡美。

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過於追求完美只會身心俱疲

適當的壓力可以督促自我前進，不過若是長時間與焦慮共處，恐會引發心情不穩定、易疲倦、注意力無法集中、肌肉緊繃等情況，對身心健康造成損害。接下來，請你反思過去幾個月是否有害怕失敗、在意他人眼光、對每件事都過度分析、胃口變差、難以入睡或經常在半夜驚醒，甚至就算放假也無法完全放鬆，不斷想著「我還有什麼沒完成？」等現象。如果以上情形，你有超過 3 種以上的狀況發生，那麼就得正視內心的聲音，避免加劇焦慮症狀。

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擺脫焦慮的抽離練習

睡眠是一切身心健康問題的根源，若你也有高功能焦慮症的症狀，首先就要解決睡不好的情況，養成固定時段以及固定時數的睡眠規律。再來就是必須對自己進行自我審視，剖析內心深處害怕失敗的原因，並理解不犯錯才是不正常的概念，進而接受從錯誤中學習的心態。另一方面，你還可以嘗試改變生活風格，例如限制攝取咖啡因的上限、建立良好飲食習慣，培養固定且持續性的運動習慣。

最後，不妨安排專屬於個人的療癒時間，建議每天至少設定 10 分鐘，散步、聽音樂、浸浴或點香氛蠟燭都可以，令自己於日常中放鬆情緒，漸漸穩定心情。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】