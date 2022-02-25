心測｜你真的如想像般堅強嗎？深夜脫掉偽裝後，你有多脆弱、寂寞

夜晚的那種靜謐，常常會讓我們感到無比的孤獨，就像你經歷了一天忙碌的喧囂生活，回到家中，自己深夜獨處，看到那深不見底的黑夜，那種孤獨寂寞冷的狀態就會環繞着你。



有的人會和孤獨共處，很好地協調，有的人卻被孤獨充斥着。想知道你的深夜脆弱指數嗎？快來做下面的測試吧！（點擊放大開始）▼▼▼

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【答案解析】

A. 四顆星

很多時候你寧願自己一個人待著也不會主動去理別人，你不喜歡和人深交，想要真正的走進你的心裏是一件非常困難的事情，你也不希望別人來干涉他們。你看似冷酷、無情、不念舊，但其實你一個人相處的時候其實脆弱，希望有人陪在身邊。深夜時會感到孤獨，因為總覺得身邊的人沒有一個真正能理解自己。

B. 三顆星

你總是十分神秘，但又有點瘋瘋顛顛，給人感覺永遠是快樂無限的。所以好像哪裏有你，哪裏就會歡聲笑語。但你的很多想法超乎常人，所想的東西沒人可以理解。所以看起來外表熱情的你，內心是十分孤獨的。你對待朋友非常的盡心盡力，事事都照顧別人的感受。但心中的脆弱總是被人忽視，你雖然表現出強大樣子，但內心仍然會感到脆弱和孤獨。

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C. 五顆星

當你沒有了目標、在不知道自己該做什麼的時候，就會本能的孤獨，雖然在外在表現上還是跟往常一樣，但心早已變了樣。你會為了撐起這份堅強而選擇掩蓋脆弱，這種心理也會使得你難過悲傷的時候總是找不到一個可以與自己真正交心的人，這種孤獨就被遺留在了心裏，慢慢的變成了壓抑，這種感覺可能是你無法表達清楚的，或者說不想表達。

D. 兩顆星

你在人前都是表現出一副很溫暖，想要治癒別人的狀態，渴望可以幫人化解掉內心的憂傷以及孤獨感。同樣你也可以很好地去排解孤獨，你轉移孤獨的能力很強，絕大多數的時候在產生這種感覺之後你會去主動尋找興趣，通過做一些自己喜歡的、或者漫無目的的事情來排解這種孤獨或脆弱。所以即使身處於孤獨之中，你也會慢慢地調整自己與孤獨和解。

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