社交技巧｜總是話題終結者？聊天有學問　先學入門四大原則

聊天，是一門藝術。想進行一場好的聊天，除了對象的三觀與自己契合外，仍有幾項需要遵守的基本觀念。掌握以下四項守則，想辦法讓自己答的得體，對方也聽得高興。

想學懂如何良好地溝通？按圖看聊天基本四原則▼▼▼

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1. 發牢騷適可而止

生而為人，會遇到各種不合常理、令人咋舌的人與事，因此偶有埋怨是人之常情。但若與人交談的內容皆為牢騷、抱怨，久而久之，對方會感到與你聊天是件「辛苦差事」。原因很簡單，聊天就是要放鬆與紓壓，但若有一方總在發牢騷，氣氛再好都不免被搞砸，他人對你的評價也不會太正向。

如果是需要商討、詢問意見的煩惱也就罷了，但若總談些工作上、家庭上的雞毛蒜皮，聽久了難免煩躁。說穿了，現代人的煩惱都大同小異，與其將可貴的談天時光弄得烏煙瘴氣，不如各自分享趣事，將煩悶拋諸於腦後。

2. 對話善用疑問句

聊天就像相聲，必須有一方負責逗梗，拋出笑點與話題；另一方負責捧梗，接續對話或附和。一人賣關子，另一人裝傻，方能掌握聊天節奏。若雙方皆急於分享，談話不免趨於尷尬，就像籃球場中只有一個框，場上還人手一球拼命丟，最後誰也投不進。

迫不及待想與對方分享，是好事，但若是整場聊天內容雙方皆是如此，想必是誰也講不過癮，造成散場後的不痛快。

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3. 無禮不等於直率

這點實在太重要！為人失禮，絕非「不做作」的代名詞。談話過程中的失禮包含許多情境，舉凡搶話、口無遮攔、回應敷衍、不斷探人隱私……等等，都會讓人感到不舒服。而這些行為都有一個共通點，那就是「不為他人設身處地」。

通常會如此，是因缺乏足夠的同理心態。若能時刻秉持「己所不欲，勿施他人」的想法，就能在話說出口前，多思考一些。千萬別認為自己只是心直口快，許多時候的禍從口出，都是從說話者「想太少又講太快」而來的。

4. 談話時保持謙虛

談話時最重要的一點，莫過於謙虛了。或者說，這是身而為人本該恪守的原則。保持謙虛，不代表要拒絕他人的褒獎或稱讚，相反的，應該盡情收下外界的賞識，因為這是「別人對你的評價」。很多時候的不謙虛，指的是「自吹自擂」與「自我膨脹」。若只是單純誇耀自己，倒還可以接受，更令人無法忍受的情況是：貶低他人以凸顯自我。

除非學識、經歷、眼界真的高到足以令人信服，否則千萬別過度「膨風」。若經常如此，一不小心就會被列入他人心中的黑名單！更何況，真正有才能的人，與人對談時必定是虛心受教的。

聊天很難，但人類身為群聚動物，要避免與人交談，更難。可以發現上述 4 個守則都有項共通點，就是「體貼他人的心」。說話前，先思考接下來的答覆是否得體，免去不必要的尷尬與麻煩。試著掌握這項原則，或許能讓說話的出錯率減少許多，聊天也就不那麼困難了。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】