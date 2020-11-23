閨蜜相處都有「社交距離」？認清6點交友之道　不再怕踩過界

親愛的，你有沒有曾經被熟悉、或不熟悉的人侵犯過你的私生活領域？我們都知道要尊重他人的私生活，且認同關係距離；但有時候，我們也會不小心成為侵犯他人的那個人。無論是蓄意或是無知，我們三不五時就會遇見擅自闖入他人領域的人，而面對這種令人翻盡白眼的行為，我們應該如何提醒自己，也避免自己成為那樣的人呢？ 文：Aki／滔客

身邊朋友常常「踩過界」，讓你感到不適？按圖看看6個保持「社交距離」的提醒▼▼▼

一、隨口說出自己內心的想法是一種錯估自己與對方之間的距離、愚蠢無知的行為，它也可能是一種藐視對方的行為。

調整並保持與他人的距離，並不只是保護自身的領域而已，還包括努力尊重對方的領域。為了取得對於某人的「理解」，而擅自踩進對方的「私領域之中」，是一種無禮與狂妄的行為，也等同於單方面的暴力。

二、保持距離並不只適用於異性，這是一種潛意識中的情緒反應。在承認這個情緒反應的瞬間，我們的心靈就能獲得自由，這段期間受到拘束的情緒因為保持適當距離而得以獲得解脫。

無論是多麼熟悉的關係、多麼親近的距離，只要一個不當的言行就會搞砸彼此的關係，飽受不具備基本距離感之人的言行舉止所折磨，是每個人都厭惡的事。因為沒有人想把自己的時間浪費在不懂得體貼他人的人身上。

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三、我們不和「與自己無關的事物」爭鬥，努力專注於自己人生本質的價值，才是更成熟的生存之道。

倘若這段時間都為了向他人證明自己而感到疲憊，你現在就應該透過保持適當距離，療癒自己並且追求你自己更好的人生。

四、沒有任何一件事比珍視與照顧自己更重要，不需要為了獲得某人的認同而委屈自己，更不該因此而美化劣質的事物折磨自己。

應該以安撫、鼓勵和保護自己為優先。忠實於「體恤自我」的人，也會懂得勇敢保持距離，不會因為畏懼對方而甘願選擇當個弱者。

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五、倘若身邊有經歷與我們完全不一樣的人物，我們應該要懷著感恩之心，欣然接納對方的經驗。

但一般人對於「我從未經歷過的事情」大都會表現拒絕和排斥，更別說是感謝了；關係的距離也就是這樣被打破。如果你真的無法接受的話，那就沉默以對就行了，盲目地說出自身立場，只會讓自己看起來是井底之蛙。

六、當他人的言語和行動踩到了你的界線，絕對別忘記確認自己能夠容忍的範圍。若是因為忍受痛苦導致變成心中的創傷，而此一創傷開始對自己造成影響，那就試著和對方保持距離吧！

這是為了保護自己與他人而必須執行的舉動，會將自己的欲望和他人的欲望混淆在一起的人，也就是會把自己的想法套在其他人身上的人。如果你身邊有這一類型的人，請適當地和對方說清楚，不然就是選擇分開，這是不得不做的自保措拖。

保持適當距離是一種積極主動維持美好人際關係的行為，同時也是讓日常生活獲得昇華的生存之道。

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