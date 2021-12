色慾都市｜兩女指控遭「Mr. Big」性侵　被揭對住塊鏡強暴女性

現年67歲的男星Chris Noth因在經典美劇《色慾都市》(Sex and the City)中飾演「Mr. Big」而爆紅,而劇集延續篇《And Just Like That...》於上星期播出,角色被賜死後,令大量劇迷感到極為傷心,更投訴編劇這樣做非常殘忍。不過日前突然傳出Chris Noth被兩名女子指控性侵的消息,震撼整個荷里活!

Chris Noth被兩名女子指控性侵的消息,震撼整個荷里活!(Getty Images)

據外國傳媒報道,兩名指控Chris Noth性侵的受害人分別為40歲和33歲。40歲女子透露在22歲時(即2004年)認識Chris Noth,被對方邀請到其洛杉磯住所,繼而遭男方在鏡子前強暴。過程中雖然有大聲呼叫,並哭求對方戴上避孕套,但竟遭Chris Noth嘲笑。事主事後由於下體出血,在朋友陪同下到醫院,而傷口亦需要縫上數針。

另外33歲女子,表示年輕時是Chris Noth的粉絲,於25歲在紐約遇上當時60歲的Noth,獲對方邀請到家中品酒,然後同樣在鏡子前被性侵。由於Chris Noth已擁有家庭,故對偶像的幻想完全幻滅。事件爆出後,Chris Noth發聲明否認性侵,指事件虛假不實,更強調當時雙方都是你情我願。

