菲傭姐姐是得獎詩人　疫情下出詩集道盡移工辛酸　慰藉思鄉異鄉人

移工,或者我們更常稱之為外勞,是社會中一群沉默的勞動者,為了養家餬口,小心翼翼地在異鄉生活。而我們往往會忽略,其實他們也和我們一樣,有自己的悲傷和掙扎,喜悦和成就。還好,只要有筆和紙,他們也能找到發聲的管道。



來自菲律賓的 Joan Santillan Amurao,41歲,是一名寡婦,在家鄉育有兩名女兒,自2010年在馬來西亞成為家庭幫傭。遠在他鄉生活的日子,讓她重拾寫作的習慣。在辛勤工作以外的每個休息日,她會窩在房間寫詩作畫,曾分別獲得2018年與2020年「移工和難民詩歌創作比賽」季軍和亞軍,並於上年8月出版第一本詩集 An Unknown Princess《無名公主》。

菲籍 Joan 離鄉背井到馬來西亞做女傭繼而成為詩人的奮鬥故事。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 11

在異鄉遇到的人,全部成了創作靈感

「我在求學時期開始寫詩,但這些年輕時的作品通通在一場水災中被沖走了。後來,我工作,我結婚,我生了小孩,寫作不再是我的優先事項。直到我來到馬來西亞工作,才再次激發我對寫作的熱情。我與其他移工的處境,我對家人的思念,我在這裏遇到的人,全部都成了我的創作靈感。」

寄人籬下的 Joan ,幸運地遇到願意對她的業餘愛好予以支持的華人僱主一家,每每抱回獎座或展示新書,僱主讚歎之餘,也樂見其成。「這不影響我的工作時間,所以他們不會介意。每次我有新的畫作,也會先拿給(僱主家的)公公婆婆看。他們對待我就像家人一樣,所以這11年來我都服侍同一個僱主。」

儘管如此,身為外來者,從事著一份他人眼中的低階工作,說話也流露出外地口音,Joan 在生活中難免會遇到歧視眼光。「這裏的多樣性是一件好事,我也遇到很多很好的人,但當人們知道我是一名女傭後,他們對我的觀感會全然改變。」

不久前,Joan 在面子書認識了一名本地人,在兩人聊天時,對方了解她的工作和身份後,直指她沒有接受足夠多的教育。「我回答是,但我可以辨別事情,我也知道別人如何看待我,而我認為我無需為此多做解釋來取悦任何人,所以我終止了對話。」

疫情爆發後,原本每年有10天年假回國探望家人的 Joan ,也被迫取消行程,而在大馬也因行動管制而少了與朋友外出逛街的社交生活。Joan 說起家人時,心情悲喜交集。她開心表示自己已是外婆,23歲的大女兒如今也有了自己的家庭。而談到多年來幫忙照看女兒的母親,Joan 更是忍不住哽咽落淚。

通過書寫,對抗焦慮和憂鬱

在感到脆弱、疲倦和迷失,而身邊無人理解時,寫詩和繪畫成了情感和思緒發泄的出口,讓她能夠短暫逃離現實,在虛構的維度裏自由飛翔。「當我找不到人傾聽時,筆和紙成了我的回應者,幫助我對抗焦慮和憂鬱。」通過創作,Joan 獲得身邊的人無法給予的安寧和平靜。

而從中得到慰藉的,不會只有 Joan 一人。數年前,Joan 曾受邀參與檳城喬治市文學節(George Town Literary Festival)和新加坡國際移民節(Global Migrant Festival),並在現場吟誦自己的詩作。「在檳城那場文學節上,有個女人走上前來緊緊地擁抱我,哭著表示,我說的每個字都擊中她的心。她也是一名女傭,所以我們能夠了解彼此的感受。通過一首詩去觸動和鼓勵他人,是很特別的體驗。」

詩集《無名公主》無關童話故事

Joan 在疫情期間將這幾年的詩作集結成書,獻給所有感到孤單的移工、難民和單親媽媽,而書名取為《無名公主》傳達了她樂觀開朗的心態。「我相信我是一名公主,只要你宣稱你是,你也可以是王子或公主,尤其當大家貶低你的時候,你必須高高捧起自己。但因為沒有人知道,所以我是不知名的公主。」她口中的公主,無關童話故事,更接近一種信仰和世界觀。

Joan 時常在面子書分享一些激勵人心的短句,向他人傳遞正能量。也因為如此,她的收件箱慢慢地成了情緒垃圾桶,不管是好友或陌生人,都會向她傾述心聲和煩惱。曾有一個同鄉移工,因為腳傷而無法工作,但僱主和仲介卻不讓她回鄉。「她跑來向我求助,我給了她相關單位的聯絡方式,如今她雖已回到菲律賓,卻被家人斥為失敗者。而我也積極地開導她,告訴她有一天她能重新再站起來。」

另有一名身患重病而對人生感到絕望的男子,在和 Joan 交談以後,心情重新被點亮了。「當我看到他使用笑臉的表情符號,打出『哈哈哈』的字句,我知道我已成功轉換他的情緒。正是這些時刻,包括每一次收到別人的感謝,讓我可以成為一名公主!」

訪談期間,Joan 也在視訊鏡頭面前吟誦幾首詩作,背後的牆上張貼幾幅色彩明亮的畫作,而她情緒飽滿的聲音足以穿透熒幕,直達人心。她寫的詩用字淺白,讓人能夠更直接地體會移工社群的處境。除了鼓勵移工們善用自己的聲音為自己發聲,勇於尋求協助,她也希望大眾可以更多地對移工社群表達友善和關心,看見笑容背後的真實面貌。

Far Away〈遙遠〉(節錄)

So here I am staying away

(所以我身在這裏,遠離)

From the dearly fragrance of jasmine.

(茉莉花深邃的芬芳)

Headed to the famous hibiscus garden.

(前往著名的大紅花園)

Malaysia, my neighbor in Asia.

(馬來西亞,我在亞洲的鄰居。)

Thousands of miles and oceans apart,

(相隔萬里千洋)

Distance that's so hard to be traversed.

(如此難以穿越的距離)

Homesickness that so hard to perverse.

(如此難以忍受的思鄉之情)

Interacting with various ethnicity,

(與各個種族互動)

Different languages that make me so giddy.

(不同的語言讓我昏眩)

But I need to adjust and adapt,

(但我需要調整和適應)

And in the street, I'll be smart,

(在街上,我會變得聰明,)

For I only long for a new start.

(我不過是渴望一個新的開始。)

But, why is it like that?

(但是,為什麼會這樣呢?)

Why do I feel the pain of the mark? (為何我會感覺到印記的疼痛?)

Insistently stamped to my personality.

(堅定地烙印在我的個性上)

That says, "I am just a low-grade-type."

(它說,我只是一個下等的人。)

You are right, we are not equal,

(你是對的,我們並不平等)

For I am a stranger in your country,

(在你的國度我是一個陌生人)

A loyal servant in your community.

(社群裏的一個忠誠僕人)

But please, don't look at me

(但請你不要看我)

as if I am a disgusting crawling worm,

(彷彿我是一條噁心的蠕蟲)

I am not a dumb and the story of my life,

(我不是一個啞巴,我的人生故事,)

you can never re-write.

(你永遠無法重寫。)

同場加映:深圳小夫婦露台建迷你果園 疫情下學做都市農夫 種蔬果自給自足(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 10

延伸閱讀:

【抗癌】切除乳房又如何?乳癌患者伊斯法利娜:我的身體我做主

65歲退休阿嬤比工作人士忙 助人、環保十年如一日

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載,原文:移工詩人Joan Santillan:我是菲籍女傭 我也是無名公主】