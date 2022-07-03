婚紗店主揭婚紗租賣內幕：力數7大買婚紗好處！

【買婚紗好處】不少人都說每個女人最美的一刻便是結婚當天，準新娘們在婚禮前都會減肥、護膚、美甲等，想盡辦法以最美的狀態示人。準新娘人變美了當然更需要一件美美的婚紗襯托，這時候便可能會煩惱到底是買婚紗好還是租婚紗好呢？一於讓婚紗店店主為你分析一下吧！



買婚紗好處｜免爭執拗撬

始終婚紗只會在婚禮上或拍婚紗照時穿著，所以不少新人便會選擇租借婚紗。然而根據不少人的經驗，租婚紗很多時都會出現令準新人擔心的情況，例如弄污或整爛婚紗晚裝，從而引起不愉快的爭吵與以及需要負擔額外費用。而買婚紗則完全可以避免以上擔心，在外出拍攝也不用常常擔心會把婚紗弄髒。

【買婚紗好處】而買婚紗則完全可以避免以上擔心，在外出拍攝也不用常常擔心會把婚紗弄髒。（IG@misselvani）

買婚紗好處｜婚禮延期也不怕麻煩

在疫情的影響下，舉辦婚宴的不確定性變多，隨時說變就變，無論是pre-wedding、註冊或是婚禮婚宴都隨時可能需要改期，假如是租借婚紗便可能要再預約日子，甚至會錯失心愛的婚紗款式。買婚紗的話想要何時用就何時用，多拍幾輯婚紗相也可以，婚禮延期也不用遷就他人使用婚紗的日期，靈活性更高！

【買婚紗好處】婚禮延期也不用遷就他人使用婚紗的日期，靈活性更高！（IG@misselvani）

買婚紗好處｜避免失預算

有時候買婚紗比起租借婚紗的保障更多，至少可以保證婚紗已屬於自己。有一些個案是準新人已付租借婚紗的費用，但婚紗店卻受疫情影婚突然結業，已付的費用就如撥出去的水一樣不可能回來，婚紗與錢財兩失！另外，現時流行輕婚禮，準新人可按需求逐件選購，實際計算下來或許比購買婚紗租借套餐CP值更高！

【買婚紗好處】有時候買婚紗比起租借婚紗的保障更多。（IG@misselvani）

買婚紗好處｜保證更合身型

租借的婚紗雖然也能根據準新娘的身型來修改婚紗細節，然而卻不可以大改婚紗，例如不能把裙長裁短，只能盡量滿足準新人的要求，卻不能完美的修改。然而買婚紗的話便能更仔細地按照新娘的身型修改，務求達到最理想最完美的效果！

【買婚紗好處】買婚紗的話便能更仔細地按照新娘的身型修改，務求達到最理想最完美的效果！（IG@hebechan0510）

買婚紗好處｜喻意好、更乾淨衛生

相信不少選擇購買婚紗的準新人的最大原因便是「新」，結婚始終是一生人的大事之一，選擇全新的婚紗也有唯一的喻意，更有純潔新娘的意義。此外，全新的婚紗也更乾淨衛生，不用擔心又黃又舊。

【買婚紗好處】選擇全新的婚紗也有唯一的喻意，更有純潔新娘的意義。（IG@misselvani）

買婚紗好處｜具競爭的價格

不要以為租借婚紗與購買婚紗的價格會相差太遠，其實現時不少婚紗店所賣的婚紗價格與租借婚紗的費用也相差不大。如香港本土小店HW Bridal 的婚紗晚裝也CP值超高，分別為$2,900、$4,900、$6,900和$8,900，以高質婚紗晚裝而言，跟租借婚紗的費用差不多。

【買婚紗好處】以高質婚紗晚裝而言，跟租借婚紗的費用差不多。（IG@jinseyun.go）

買婚紗好處｜萬用百變造型

正如上面所言，不少準新人擔心婚紗只穿一次便要放在家裡封塵，所以便打消了買婚紗的概念。其實現時許多婚紗也能變成萬用的百變造型，例如由無䄂變有袖、魚尾變A-line、長裙變短裙，以後出席晚宴再穿也不會有人察覺是同一件婚紗！

【買婚紗好處】HW Bridal 有自家workshop，提供多款婚紗小配件，令婚紗變得multi-way，可以有多個造型，由冇䄂變有袖或由魚尾變A-line都可以在一分鐘內完成。（HW Bridal）

【婚紗身型穿搭術】HW Bridal店主Fiona（HW Bridal）

HW Bridal店主Fiona出身製衣裁縫家庭，自幼於衣車及裁床邊長大。經營婚紗店已經超過10年，深信婚紗The One是指The Only One的傳統，所以堅持只賣不租，代表從一而終的婚姻。

Facebook：hwbridal

Instagram：hw_bridal

（資料來源：HW Bridal店主Fiona）

