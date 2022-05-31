整容級減肥實例：38歲大媽半年激減33公斤　8個日常習慣逆齡回春

想整型不如先減肥！瘦下來的你往往像變了個人！



小紅書就有網友分享自己半年從85公斤瘦到52公斤的經驗，說原本是生完二胎後胖到85公斤，直言「真的是不懷孕永遠不知道自己能醜成啥樣」從兒子斷奶後決心開始減肥，半年減掉33公斤，減肥成功後就一直保持在52公斤左右，這次她詳細分享自己的減肥經驗，希望能幫助到正在減肥的姐妹們！

看看必定減肥成功的8個良好習慣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

三餐正常一餐沒少，靠「簡單3分法」越吃越瘦

早餐：早起先喝一大杯溫水！早餐食物有一隻雞蛋，各種烹調方式都行；一杯飲品例如牛奶、豆漿、乳酪或咖啡，都選無糖；一份澱粉如全麥吐司、法國麵包、燕麥片等。

午餐：一份肉類，可以是魚肉、牛肉、雞肉、蝦；一份燙蔬菜推薦椰菜花、菇類、秋葵、娃娃菜、冬瓜、生菜、番茄、蕃薯葉、青瓜、菠菜，不吃水煮可以加醬油、辣椒、醋或蒜泥；一份主食如煮玉米、番薯、麵、雜糧飯都可以。

晚餐：晚餐和午餐一樣，不過分量要減少，晚上儘量少吃，睡前保持微微的饑餓感，忍一忍就到第二天早餐了。

運動先從飯後走路一小時開始

不建議減肥一開始就做過量的運動！除了體重過胖者會增加身體負擔之外，網友說太瘋狂的運動，反而會增加食欲讓胃口超好！就算意志力很強，身體長期處在超負荷的狀態下也很難堅持，結束運動後更會反彈！她建議：「減肥時是先控制食欲，晚飯後出去快走一小時，等到身體適應後，再做一些慢跑或跟練一些健身操，循序漸進！」健身操她推薦鄭多燕、Pamela Reif、劉畊宏都不錯，一次跳15分鐘就好。

相關文章：減肥｜導致局部肥胖的18種食物 瘦手臂戒生冷、煎炸食出圓肩虎背（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

養成8個好習慣絕對會瘦

1. 多喝水，每天保證攝取2000c.c的水。

2. 吃飯的時候吃飽了就停，不要讓自己吃到撐。

3. 細嚼慢嚥，每口食物緩慢咀嚼30次以上。

4. 一定要吃澱粉類主食，不然姨媽會出走。

5. 不需要每天都稱體重，少關注體重上的數字，多關注身體自身的變化。

6. 飯後別坐著，靠牆站或者散步15分鐘。

7. 11點之前上床睡覺，睡眠才是成本最低的美容減肥法。

8. 水果糖份太高，不要用水果代替晚餐。

延伸閱讀：

不用辛苦做高強度運動！想瘦下半身只要4分鐘，日本舞蹈家授「激瘦地板動作」

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】