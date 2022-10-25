為何用有色眼鏡看性感？韓國女團新歌談論女性身體：我生而赤祼

【(G)I-DLE｜新歌推介】每次女星出席活動，穿著一直是討論點，無論服飾品牌、性感與否，都會被評論一番。韓國女團(G)I-DLE的歌曲素來帶出深度的話題，近日便以新歌〈Nxde〉，大膽談論女性身體議題，並透過歌詞「若你期待這是部色情作品，噢！抱歉，我們沒那種東西」，讓人深思女生的性感和祼露，是否定要戴有色眼鏡看待？



【(G)I-DLE｜新歌推介】韓國女團(G)I-DLE近日以新歌〈Nxde〉，大膽談論女性身體議題。(IG@official_g_i_dle)

【(G)I-DLE｜新歌推介】(G)I-DLE的歌曲MV中，造型向瑪麗蓮夢露致敬。(MV截圖)

電影《金髮夢露》早前甫推出，便引起不少討論，不僅揭示影圈潛規則，劇情亦包括不少祼露場面。內容改編自同名小說，純屬虛構，並將瑪麗蓮夢露塑造成一個被權力和金錢控制身體的扯線公仔。然而在(G)I-DLE的歌曲MV中，則是相反。造型向瑪麗蓮夢露致敬，將頭髮染成金色，透過歌劇《卡門》中〈愛情是一隻自由的鳥兒〉的旋律作開首和副歌，並以藝術家Banksy於拍賣會上「自行銷毀」作品的場面作結，展示出女性自由不羈的個性，除了自己，誰也不能擁有和掌控。

【(G)I-DLE｜新歌推介】〈Nxde〉的歌名，以「x」取代「u」，暗示「not for you」。(IG@official_g_i_dle)

不少人或會將性感與色情掛勾，每次有女星衣著性感，第一時間都會產生瑕想，或站在道德高地評論對方，而不會簡單地想她是否很美和自信。〈Nxde〉的歌名正是包含這種意思，以「x」取代「u」，暗示「not for you」（不是給你），而歌詞更提到，「為何你會認為這是有關祼露？因你看法太無禮。」以一針見血方式，讓大眾有更多角度的想法。歌曲最後高呼，「我生而赤裸，變態的是你！」道出所有人出生時，都是全身赤祼，何以隨時間成長後，這會被貼上色情的標籤？

【(G)I-DLE｜新歌推介】馮盈盈於2018年萬千星輝頒獎禮的穿著引起爭議。（IG＠crystalfyy)

對於赤祼這件事，部分人或會敏感，特別當事件發生在身材豐滿和窈窕的女生身上，即便只是稍為露出一些位置，也會被批不當。就如每年大台的《萬千星輝頒獎禮》，鍾嘉欣和馮盈盈都曾以「突破」的性感禮裙出席，雖沒露出重要部位，卻引起不少網民抨擊「暴露」。但想深一層，當你在看模特兒穿透視款式走時裝天橋，又或是在看人體素描時，大部分人似乎又能夠接受。因此色情與否，其實只在乎觀點和角度，那麼為何不以藝術的角度，去欣賞這件事呢？

我的身體由我決定性感尺度

近日最常引起討論區熱議的時尚話題，離不開瑜伽褲，有的指質料貼身，容易現出體型，另一面則認為，穿著舒適便可。雖別人或有不同看法，但其實最重要是自己意願，由自己決定性感尺度，展現出最自在的自信。

近期播出的綜藝節目《姊妹們的國際市場》裡，嘉賓王嘉盈擁有傲人身材，不時穿著清新和性感，但她並不會將自己的魅力，只放在性感方面，還會看書和電影，豐富自己的內在，使拍片內容更生動有趣，觀眾更欣賞她的為人。由此，展示性感與否，可由自己決定，但要謹記這並不是你唯一的魅力，只要繼續增值自己、展示自信，也可以得到眾人的喜歡。