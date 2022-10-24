月經｜經痛飲暖水有用嗎？醫生解說經痛原因、症狀及5個舒緩方法

你是否也有過疑問？為什麼身邊總有朋友月經來時完全不會經痛（Dysmenorrhea, Menstrual cramp），而你卻痛苦難耐？其實，經痛與否及嚴重程度，並無確切原因，一般認為與個人體質有關；雖然我們很難避免經痛的發生，但有不少有效舒緩經痛的方法可以試試，以下將介紹經痛的原因、症狀和緩解方法。

文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



經痛好發於年輕女性

經痛一般發生於月經初期，好發於年輕女性，隨著年齡增長或第一次生產過後，經痛症狀會有所緩解。

經痛的類型與相關疾病

經痛又分為原發性經痛（Primary dysmenorrhea）和續發性經痛 （Secondary dysmenorrhea），前者為月經子宮肌肉運動所產生的經痛；後者則是由某些疾病所造成，例如：子宮內膜異位症 （Endometriosis）、子宮肌瘤 （Uterine fibroids）和骨盆腔發炎 （Pelvic inflammatory disease）等。

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經痛原因與症狀

經痛的原因主要是因為子宮的收縮，這個動作的目的是為了排出子宮內膜的血液以及其他物質，當收縮的動作過於強烈時，會壓迫到周遭的血管，使血液無法輸送氧氣到子宮，而子宮因缺氧而產生經痛，若經痛程度嚴重，還可能導致嘔吐甚至失禁的情況。經痛有以下幾個特徵：

1. 主要來自下腹部的疼痛，型態可能是陣痛或像抽筋、痙攣性的疼痛。

2. 月經來潮的 1~3 天前開始出現疼痛，經期前 24 小時最為劇烈，並會在 2~3 天後消退。

3. 持續不間段的隱隱作痛

4. 蔓延至腰部（下背）和大腿的疼痛

有些女性經痛時也會伴隨以下症狀：

5.頭痛

6. 頭暈

7. 噁心、嘔吐

8. 拉肚子、腹瀉

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緩解經痛症狀留意 5 點

經痛的發生頻率因人而異，有些女性可能幾乎沒經歷過經痛的症狀。但經痛確實相當常見，因此坊間也流傳了許多舒緩經痛的方式，效果因人而異，不過較有證據顯示有幫助的，大致上有五個原則與方法：

補充水分：

多喝水雖然不能直接減低經痛的狀況，但可以減低經痛時的腹脹症狀。另外建議避免酒精和咖啡因則盡量避免，因為兩者都有利尿的效果，容易造成身體缺水。

營養食物：

當經痛難耐時，有些人會選擇吃甜食或高熱量食物（紅豆湯或巧克力），當然這無可厚非，但是如果能同時也吃些營養價值高的食物，對於症狀緩解會更有幫助。例如含有維生素E、B1、B6、鎂、鋅及 Omega-3 脂肪酸的食物，可以緩解肌肉痙攣和發炎。

熱敷：

熱毛巾、電毯或暖暖包，都是熱敷的好方法，熱敷可以促進血液循環，有助於減緩經痛不適。

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運動：

有些本身就有運動習慣的人，在經痛期間可能會選擇完全不運動，不過建議可以先減輕運動量至身體可接受的程度，如果疼痛難耐當然就先休息、停止運動。而沒有運動習慣的人，也可以嘗試瑜伽或有氧運動，例如游泳和慢跑，增進腦內啡（Endorphins）的分泌，腦內啡除了有助於保持心情愉悅，更是天然的止痛藥，有助於舒緩經痛。

止痛藥：

經痛一來有時候真的痛到無法忍耐，這時候吃止痛藥其實是最快速有效的方法。有些人會擔心經常服用止痛藥會產生藥物耐受性（Drug tolerance），但其實一個月若只有數天服用止痛藥，並不會產生耐受性的問題。一般常用的止痛藥成分大多含有：布洛芬（Ibuprofen）及乙醯胺酚（Acetaminophen），不過只有前者有消炎的功效。需要注意的是，止痛藥最好在經痛發生後盡快服用，若忍著直到疼痛加劇才服藥，藥效可能會大打折扣。

若試了以上方法還是感到經痛難耐，或有長期嚴重經痛的症狀，請尋求醫生的幫助，因為有可能罹患造成續發性經痛的相關疾病，切勿過度依賴止痛藥或是隱忍著疼痛不就醫。

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【本文獲「Hello醫生」授權轉載，原文：經痛怎麼辦？認識經痛原因症狀與舒緩5招】