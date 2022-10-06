月經｜月亮杯慳錢、環保還能令異味消失？月經杯的4大好處和壞處

您知道麼是月亮杯嗎？是長得像月亮的杯子？跟一般裝水的馬克杯有什麼不同？本文將介紹目前使用率攀升的女生人氣生理用品：月亮杯（Menstrual cup），希望提供女生們在月經來臨時，多一種選擇。

文：于承宇 醫學審稿：賴建翰醫師



什麼是月亮杯？

月亮杯是一種女性生理用品，由矽膠或橡膠製成，跟常見的衛生棉和衛生棉條不一樣，其用途是盛裝女生月經時的經血，而非吸收經血。有些人擔心月亮杯可能無法固定，會造成經血漏出，但其實只要採用正確的方式置入陰道，杯體會吸附在陰道內壁上，因此不會有滲漏的情形。

月亮杯約於1930年問世，隨後經過數次的改善和調整，逐漸在國外的女生衛生用品市場上，佔有一席之地。以下將一一介紹月亮杯的好處與壞處。

月亮杯的4個好處和壞處，有興趣在經期時使用的姊妹快了解清楚吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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月亮杯的 4 好處

環保愛地球，錢包不消瘦：由於月亮杯可以清洗後多次使用，比起衛生棉和衛生棉條，不僅能減少垃圾量，對環境的負擔更小，對於小資族來說，用月亮杯代替其他拋棄式的生理用品，可以省下一大筆開銷。

持久且容量大：每個人的月經量不同，在使用衛生棉的狀況下，大約4~8小時就要更換，但月亮杯最多可以到12小時。而且月亮杯可以盛裝的經血量，大於衛生棉的吸收量。

異味不亂飄：由於衛生棉並非置於陰道內，因此無法阻擋吸收經血後的衛生棉味道在空氣中散播；月亮杯就沒有這種問題，因為它可以產生氣密效果，味道安全不外漏。

安全性：使用衛生棉條時，若選擇吸水性太強的款式，除了吸收經血之外，連陰道的其他分泌物也一併吸收，造成陰道內的環境改變，引發毒性休克症候群（Toxic shock syndrome）。由於月亮杯是採用盛裝而非吸收的方式，因此感染機率相對較低。事實上，毒性休克症候群的發生機率不高，定時更換、避免超時使用衛生用品，就能把感染機率降到最低。

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月亮杯的 4 風險

注意感染：雖然上面才說了月亮杯的安全性較好，但由於月亮杯可以重複使用(也有拋棄式的)，而且必須用手直接將其放入陰道裡，若手部清潔沒做好，感染的風險恐怕將比衛生棉和衛生棉條高。

上手不易：對於新手來說，要正確地將月亮杯放好位置有點困難。就像第一次戴隱形眼鏡一樣，有人一下就上手；有人需要時間琢磨，而且因為放月亮杯的位置很難觀察，加上將異物置入體內所產生的不適或疼痛感，可能會讓許多人覺得挫折而放棄使用。

不舒服：如前面提到的上手困難一樣，月亮杯有一定的體積，對於沒有使用過置入性生理產品的女生來說，不僅在放入時會疼痛，就算好不容易感覺位置對了，也可能不習慣有異物在陰道裡，而感覺不舒服。

過敏：對矽膠或橡膠物質會過敏的人，恐怕仍須回歸傳統的棉墊選擇為佳。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：「月亮杯」是什麼？女性經期衛生用月亮杯的4大好處、風險】