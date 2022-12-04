ROXY創始人當億萬軍火商情婦　熱戀過後終認清自己不過是一件商品

美國知名品牌ROXY的創始人—— Jill Dodd ，在創立自己的時裝品牌前曾是位時裝模特兒。可從都沒人知道，她曾經是沙特阿拉伯的一位軍火商富翁的小老婆之一。直到2017年，她才向BBC和澳洲的採訪節目《60分鐘》中分享了她不平凡的故事。



1980年，年僅20歲又年輕貌美的 Jill 來到了法國巴黎當模特兒。也正是那一趟的法國之旅，讓她邂逅了一位來自沙特阿拉伯的億萬富翁，就此踏上了不平凡的旅程。據 Jill 的說法，她是在一場派對中邂逅這位億萬富翁。相互對視的兩人頓時來了電，就這樣跳起了舞。此外當晚的派對也很瘋狂，在場的客人把喝完的的香檳杯子紛紛扔進篝火中，把氣氛帶到最燃點。

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這個男人當時已經40歲了，足足大了 Jill 20歲。可是 Jill 還不知道的是，當晚與他共舞的這個男人正是沙特阿拉伯鼎鼎大名的億萬富豪兼軍火商 —— 阿德南·卡舒吉 （Adnan Khashoggi）。阿德南是沙特阿拉伯靠著販賣軍火致富的商人，1980年代一連串政治和戰爭的醜聞都與他相關，其中還包括了美國政府把武器出售給伊朗。阿德南就是這當中決定了美國與伊朗命運的關鍵中間人，影響力甚大。

或許是酒精在作怪，也可能是狂歡派對所帶來的迷醉，跳完舞后阿德南竟然從地上撿起了香檳杯子的碎片、並拉起 Jill 的衣袖，在她的胳膊上用自己的鮮血寫下了「我愛你」這三個字。她告訴《BBC》： 「我記得在跳完舞后，我們坐了下來。他拉起我的衣袖，在我的胳膊上寫下了鮮紅的大字『我愛你』。一開始我還沒有意識到，那字是用血寫的！而且當時在那瘋狂的地方，我身邊都是陌生人，我能做的就是看著我的胳膊。」 但 Jill 也說，她喜歡「我愛你」那三個大字，所以沒有直接擦掉，且當下的她並沒有覺得什麼，只是覺得很好玩很新鮮。

當晚，阿德南即刻約了她到他的遊艇一起吃晚餐，還帶她參觀了整座遊艇。回想起當時的情況，她記得那遊艇很大，大得至少裝得下10間客房和一間診所。從皮草做的牀罩、到純金的門把手無一不缺，遊艇上還有把牆轉了過來就能看到的密室，一切宛如電影般。不過，後來這艘豪華遊艇被前美國總統特朗普買下，1980年特朗普還特地將這艘遊艇命名為「特朗普公主號」。

Jill 還告訴《BBC》，當晚在飯後聊天時，阿德南突然對她說：「我必須誠實，其實我知道你所有一切，為了安全起見，我必須調查你。」 隨後阿德南更是準確無誤地說出了她的老家、在巴黎做過什麼工作、更知道她爸爸是個消防員。若換作是其他人，自己的個人資料被初認識的人如此徹底地調查，早就嚇跑了。

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已經墜入愛河的 Jill ，什麼也管不著，她只知道那天晚上之後她還是希望可以再見到他，希望能多和他在一起。她也說那時的她很年輕，在網絡不發達的年代她根本無法知道阿德南的職業是什麼，甚至都不知道他姓什麼。兩人交往期間，阿德南從沒主動向她提過他的工作，更沒有提到武器。直到很長一段時間之後， Jill 才鼓起勇氣問他。阿德南的回答雖然讓她很驚訝，但還是不足以讓她離開他。

或許很多人以為這個億萬富翁是個多金又有成熟魅力的熟男大叔。其實不然，阿德南只是個圓頭禿頂、頂著大肚子、身高大概只有163公分的老男人。那時的阿德南朋友滿天下，他經常在巴黎請 Jill 吃飯，還邀請她加入他的朋友一起去非洲、西班牙等等。

阿德南與她吃飯約會，帶她與朋友一起到非洲、西班牙等地，只不過在一起許久的兩人竟從沒接吻過。 Jill 說，她有好幾次都想要親他，可每次都被拒絕，被拒絕的理由都是因為他們還沒簽「合約」。直到過了一段時間，阿德南才向 Jill 提出了一個五年的口頭合約——讓 Jill 做他的情婦、小老婆。他告訴 Jill ，沙特阿拉伯的皇室成員，以及其他有權有勢有地位的人可以迎娶三個合法妻子，包養另外11個讓他尋歡作樂的小老婆（pleasure wife），而他想讓 Jill 當其中一位小老婆。

在這五年的合約期限裏，阿德南答應會照顧她，若 Jill 想見他時他會派私人飛機來接她，甚至還告訴她可以同時有其他的男朋友。一心只想和阿德南在一起的 Jill 答應了他並和他接了吻。對 Jill 來說，接了吻彷佛簽了合約，她立刻就成了阿德南的情婦。

兩人天天過著紙醉金迷的奢華生活。住著美麗的豪宅、吃著私人廚師做的精緻餐點、穿不完的華麗時裝還有玩不完的派對。這對當時的 Jill 來說，完全就像一場美麗的夢，尤其特別喜歡阿德南精心為她打扮和準備服飾，她也覺得很有意思。

Jill 受訪時也提起，熱戀期的兩人更會常常關在房裏好幾天，瘋狂做愛。豪宅裏的廚師會準備好所有的食物，餓了就讓傭人把食物送到房間裏。兩人High起來時甚至也一起吸食可卡因（cocaine），累了就睡醒了又睡，把糜爛的生活過得極致。

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不過隨著時間的過去，兩人的關係也漸漸產生變化。 Jill 也提起她其實常在酒店、派對、晚宴等等見過其他小老婆。她並不嫉妒，相互尊重對方但都保持距離。只不過她一直都認為在阿德南的心中，比起其他小老婆她有著更特殊的位置。但後來她發現其實對阿德南來說並不是這樣。因為某天晚上，在她熟睡的那一晚阿德南帶來了一條本要送給別人的項鍊，結果卻進錯了 Jill 的房間。事情發生後阿德南沒有任何道歉、也沒有任何安慰，只是非常冷靜地讓她繼續留下這份禮物，當作什麼事也沒發生過一樣。搞錯房間再加上阿德南的反應讓 Jill 非常傷心、崩潰。

後來的她才意識到其實阿德南一直都在不斷物色和花錢尋找其他女人，所謂的全心全意都只是她自己的一廂情願。每隔一段時間，阿德南的助手都會給他帶來一堆文件，裏面全都是模特的照片，好讓阿德南從這目錄中挑選他的心頭好，就好像挑選貨品一般。這一切無疑是給了 Jill 當頭棒喝：原來當初 Jill 與阿德南看似浪漫的邂逅，只不過都是阿德南的早就安排，她只是他其中一個獵物罷了。

隨著越來越多的女人圍繞著阿德南， Jill 感覺所有一切都變得越來越忍無可忍。後來阿德南身邊多了一位女孩，外表和 Jill 很像，只是比她更年輕些。可諷刺的是，當時的 Jill 也才22歲。最終清醒後的 Jill ，選擇果斷離開。因為她終於明白以他的身份地位、他的富可敵國，是不可能做到永遠一心一意地和她在一起。她要的，是絕對一對一的兩性關係，而不是嬪妃成群。

和阿德南分開後的 Jill 嫁給了美國丈夫。本以為結束了上一段的「多人關係」她可以重獲幸福，結果丈夫卻常常家暴、虐待她。不過慶幸地是，她還有兩個分別22歲和17歲的女兒陪著她。直到2017年6月6日， Jill Dodd 出版了她的自傳——《愛情的貨幣》（The Currency of Love）。不知是剛好還是巧合，那天也同時是阿德南·卡舒吉去世的一天，享年81歲。不管怎樣，現在的她也變得更成熟了，受訪時她說只希望和女兒們繼續好好的生活下去。

看了 Jill 的故事，小編不禁思考，到底是男人有了錢作怪，還是是因為渣男變有錢了？希望每個女孩們看到這裏都能明白，不論如何還是要帶眼識人，我們終究都需要在愛情的世界裏當個【人間清醒】。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

Jill Dodd 在《60分鐘》節目中的訪談