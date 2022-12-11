不知覺托頭？日醫揭長期托頭恐損脊椎＋1動作防止駝背傾向兼鍛鍊

一般女生不是為了維持身材，就是為了變美減肥瘦身，才決心做運動。不過部分人都因工作繁忙難以抽出時間運動，導致缺乏運動繼而影響身體健康。日本有名體能訓練師曾指出經常托腮、又或者喜歡雙手交叉的人，都等於他們缺乏運動。此外，他又表示長時間托腮間接影響脊椎的健康。



長時間托頭 = 身體缺乏運動警號（《步步驚心》）

長時間托頭 = 身體缺乏運動警號

日本體能訓練師中野．詹姆士．修一曾在書籍《醫生說：「請你運動！」時，最強對症運動指南》提及，不時人總是不知覺地托頭，尤其是職場人士在辦公桌或咖啡廳桌上托頭，他表示做出托頭動作跟肌力有關係，同時是身體發出缺乏運動的警號。

《醫生說：「請你運動！」時，最強對症運動指南》（誠品 官網）

由於托頭是藉此支撐頭部的重量，人類頭部的重量大概佔體重10％左右，約有5公斤，因此脊椎最上方才可承受沉重的重量。頭部是位於脊椎最上方，即在「頸椎」最細的部位，所以頸部至肩膀的肌肉一整天都需要承受重大負擔。至於防止頭部往前掉落或傾斜的肌肉，稱為「頭夾肌」。頭夾肌是會隨著年齡增長而衰退，導致肩頸容易變得無力疲累，這時間人就會不知覺托頭以支撐頭部。再者，醫生表示托頭者全都是後背肌肉無力，且具駝背傾向。

人類頭部的重量大概佔體重10％左右，約有5公斤。（《星辰大海》）

醫生親授1動作 有助鍛鍊頭夾肌

或許不少人看到這部分都感到擔憂，但大家毋須過分擔心。醫生建議大家與其集中鍛鍊頸部，不如做運動一下子鍛鍊整個身體。其實日常生活中家務，已經能夠間接鍛鍊到，例如平日收拾物品時搬到櫃子內的動作，擦拭玻璃窗時大動作，都是有效地鍛鍊到頭夾肌。

醫生親授1動作 有助鍛鍊頭夾肌（GETTY IMAGE）

醫生警告缺乏運動者 切勿做兩大動作

醫生除了分享了鍛鍊頭夾肌的方法外，亦有細心提醒大家兩大動作緊記量力而為，否則恐怕令身體受傷；尤其是部分不常運動者，或者一運動就會受傷者。

警告 1. 避免站姿前彎動作



前彎動作是身體呈現45度至50度左右，腰椎會彎彎向前傾倒。若果繼續彎曲的話，由於單靠腰椎無法彎曲，所以要靠髖關節為支點，髖關節位於股骨（大腿骨）與骨盆之間，藉此傾斜骨盆使身體往前傾倒。但是，平日不常運動的人士，肌肉大多是梆梆，正道理是無法做到這個動作，勉強彎曲會讓腰椎成負擔，嚴重更會造成受傷。

警告 1. 避免站姿前彎動作（GETTY IMAGE）

警告 2. 避免伸展阿基里斯腱動作



另外，反作用力伸展阿基里斯腱動作也要注意。坊間有不少人都對該動作有誤會，其實阿基里斯腱原本是先從小腿延伸至腳踝後側的肌腱，是腿部的重要大肌肉，負責支撐身體。若果肌肉未暖身前，當反作用力突然用力伸展的話是十分危險的。