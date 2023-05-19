成世人高不成低不就？廢柴的5大特徵：拖延症嚴重、凡事半途而廢
撰文：Goody25
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無論是誰都會想看到自己成功， 但你是否有為了自己而努力過呢？
有時候看似忙碌，但其實可能只是白忙一場，成為窮忙一族，碌碌過活。成為廢柴的5種先兆，你都中了嗎？
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1. 猶豫
比起急躁魯莽，猶豫不決其實讓你更有機會成為廢柴。這是因為一直停留在不能下定決心做決定的情況，會讓你錯失很多機會。無論你有多優秀，猶豫這個致命的缺點會讓你在和他人競爭下被排除。
2. 拖延
費了很大的勁兒做計畫，執行起來卻拖拖拉拉；有問題時就逃避，總是找藉口偷懶，導致最後一事無成。拖延是逃避現實問題的一種自我保護模式，但如果我們不打破這舒適圈，就只能在原地踏步，無法進步。
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3. 臉皮太薄
有時你不去下手做某些重要的事情，或不願意為自己不明白的問題而提出疑問，這或許是你害怕被拒絕、害怕被責備或被懷疑。但其實你自認為很重要的自尊，在其他人的眼中根本微不足道。臉皮太薄的人，永遠都是在注意著他人對自己的想法而忽略了大局。
4. 半途而廢
很多時候事情會失敗是因為你只有三分鐘熱度。堅持的過程裡難免枯燥沉悶，加上一遇到挫折就馬上放棄，這樣下來所有定下的計畫和要養成的好習慣永遠都不會成型。
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5. 自我設限
其實成為廢柴最致命的一點就是自我設限。還沒嘗試做任何事情之前，就已經開始找藉口打擊自己：「我想做這件事，但我覺得我因為XXX而沒有辦法做到/大概做好就行了。」 自己為自己尋找不努力的理由而放棄想做的事情，寧可永遠平庸和一生低成就。
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