遊歷過成人世界，誰沒有無形傷疤？第一眼看到的就是你受傷的原因

我們時常會因為自己生活的慣性，而不知不覺做出「損害」自己的行為而沒有察覺，不僅讓生活蒙上一層陰影，甚至還會影響到身邊最親近的人。



這次我們就從網路上流傳的圖像心理測驗來分析，過去是什麼行為讓你不小心讓自己傷害到自己！

測你過去讓自己受傷的原因，你第一眼看到什麼？（點擊放大玩心測）▼▼▼

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仔細看這張圖，你第一眼看到或者最吸引你的是什麼？

A. 騎士

B. 馬

C. 女人

D. 一張臉

E. 盾牌

↓↓↓↓↓↓↓↓選好了嗎？讓我們一起往下看解答↓↓↓↓↓↓↓↓

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選A. 騎士

你是一個對未來充滿幻想與好奇心的人，不會拘泥於過去的事情，往好的方向想，你是一個很豁達的人，然而你也可能會因為忽略了那些傷害你、背叛你的人，而反覆被他們給傷害著，所以務必要調整好自己的眼光，適時遠離不重要的人際關係。

選B. 馬

你是一個好勝心很強的人，總是勇往直前，持續進步著。只不過，也可能因為你的衝勁，而讓你忽略掉身邊重要的人，忘記給予身邊的人關愛與陪伴，錯過很多相處的機會，甚至失去重要的人。

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選C. 女人

你是一個追求完美的人，因此，你也對自己以及他人很嚴格，不小心太過勉強自己，把自己逼得太緊太累，所以建議還是要放慢步調，接受生活中的不完美也是一種美。

選D. 一張臉

你是很理性的人，個性也沉穩，總是覺得如果可以自己收拾，就不要去麻煩別人，導致承受很多的情緒無法宣洩，太過壓抑自己。要記住，適當地和你信任的人分享心情，是很棒的舒壓方法，不要擔心自己成為別人的負擔，才能有良好的身心健康。

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選E. 盾牌

你是一個很善良的人，導致時常被利用而默默吞下，要記得「你的善良也要有點鋒芒」，把你的溫柔和好意，留給值得付出的人，面對他人過分的要求，要有勇於拒絕以及被討厭的勇氣。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】