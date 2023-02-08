【澳門倫敦人食住玩篇】港澳免疫通關後實測！澳門倫敦人除了外型神似「倫敦」之外，真實房貌又如何呢？水晶金殿巧妙參照了倫敦克拉里奇（Claridge’s of London)維多利亞時期的建築風格，一入酒店已經覺得充滿異國風情；打卡最強豪華自助早餐及新入選《香港澳門米芝蓮指南》名廚餐廳—淮揚晚宴。入夜之後，一起觀賞城中熱點—澳門倫敦人光效匯演，座落在倫敦人外牆上的盛大聲光匯演，怎麼可以錯過呢？



作為踏入澳門倫敦人第一站，水晶金殿絕對令人驚豔，未入住已經覺得期待！約10層樓高的中庭，錯綜複雜的天花板，充滿維多利亞時期感覺！另外，水晶金殿不時也會有街頭藝人特色巡演，大家遇到千萬別錯過！

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位於水晶金殿的英倫主題餐廳「邱吉爾」作為我們治癒肚子的第一站，午餐及晚餐均提供以環球菜系為主的菜式。另外，邱吉爾最有人氣的「奇幻仙境下午茶」體驗（供應時間：週五、週末、公眾假期），竟然連甜品造型都與《夢遊仙境》各角色相關，而這套主題茶具更加是令人移不開眼，比起下午茶更吸引人打卡，據聞要提前至少一個月預定才有機會品嚐到。

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澳門倫敦人除了請「碧咸」參與房型設計之外，還請了「碧咸」帶我們遊「的士河」。乘搭倫敦探索巴士一定是澳門倫敦人必玩的體驗。以英國標誌性黑色的士，配合全息投影技術，在的士內就可以像真的在遊覽倫敦景色，真的營造了一種在行駛的狀態。當然，大家體驗完「倫敦探索的士』，也非常推薦大家繼續體驗貢多拉，畢竟已經好久沒來澳門了！

晚飯方面，特意選擇少見的淮揚菜館，淮揚菜出自揚州、淮安，被譽為文人菜，亦以精湛的刀功及繁複的烹飪工序知名，例如清燉獅子頭、文思豆腐就是經典的淮揚菜。切文思豆腐更加是淮揚菜的基本功，據聞切文思豆腐都要至少練三年。今年這家「淮揚晚宴」更加是入選了《香港澳門米芝蓮指南》，不愧是我最期待的一家餐廳，入口即化的獅子頭，實在美味。

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入夜之後的倫敦人和白天的時候，可以說是「兩幅面孔」。白天富麗堂皇，夜晚紙醉金迷。每晚6:30之後，倫敦人的外牆就會定時上演一場光效匯演，超過1萬盞燈打造出倫敦黑色的士、雙層巴士及皇家馬車等極具英倫特色的動感炫目圖像，並配合多首經典英倫樂曲作背景音樂，如007系列電影《金鋼鑽》(Diamond are Forever) 的主題曲。溫馨提示，每晚6時30分 至11時30分，每小時逢30分上演，記得提前佔個最佳位置觀賞！

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澳門倫敦人專屬會所—華庭，是整個倫敦人最令人流連忘返的地方。華庭除了在不同時段都會供應食物，讓倫敦人住客隨時都有食物填肚的貼心設定之外。它的「必殺技」是由上午7:00到下午1點的豪華自助早餐。早餐除了基本的自助食物，更有水蟹粥、龍蝦班尼迪蛋、燉湯等美食，一早就有如此美味的早餐，還可以不用起早，實在太滿足了！

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澳門倫敦人當然是不止這麼少內容，不過想留給各位入住的時候再探索體驗。例如親子必選的邱吉爾甜品之旅，劇場式的甜品體驗，又有魔術看又有甜品吃；又例如主打北方菜的北方鳴苑，這家網絡人氣餐廳提供正宗的山東、北京、內蒙古的特色菜，開放式的廚房，讓你隨時觀賞廚師的烹飪過程，沈浸式體驗北方滋味。

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