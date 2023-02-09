港男力數有錢女缺點多又公主病 大讚公屋女值得疼愛 網舉例反駁

不少上班族辛辛苦苦工作，就是為了「安居」，但在香港買樓不易，申請公屋亦不簡單！但近日竟有男網民以私人樓宇，以及公共房屋來分類女生，他在討論區Dcard上以「公屋女仔性格好好」為題開帖文，分享到自己認識的一個住公屋女生性格很好，同時提到以前認識的家境富裕女生性格有點「公主病」，隨即引起熱議！



男網友發帖文表示基層女生性格比較好

男網友發帖文表示基層女生性格比較好（《幻愛》劇照）

一位男網民在帖文中分享到自己認識一位家境貧困，但是性格很好的女生，並認為只要不是「MK妹」，比較基層的女生通常性格都很好。帖主更補充道基層女生的多個優點，包括要求簡單、生活樸素、又會做下家務、體諒別人、個性獨立，以及即使沒有在父母或伴侶身上得到任何東西都不會抱怨，他認為這類型女生很值得疼愛。

男網友力踩家境富裕女生有「公主病」及多缺點

男網友力踩家境富裕女生有「公主病」及多缺點（《愛·回家》劇照）

帖主除了大讚基層女生外，更力數家境富裕女生的缺點，認為她們不僅有點「公主病」及自我中心外，還會揮霍無度、性格不獨立、缺錢就會問家裡拿、對另一半要求很高，不過帖主都認同這類型女生通常很會打扮漂亮，而且學歷和才藝方面都很好，但他依然認為她們性格方面不如基層女生。

網民們普遍不認同 指出家教及個人價值觀影響更大

網民們普遍不認同 指出家教及個人價值觀影響更大（Dcard）

帖主這一番言論一出，隨即引起網民們的熱議及普遍不認同，有網民提出了一個很重點的觀點，就是家教和個人價值觀。這位網民分享到自己從小都遇過不少基層、中產及家境富裕的女生和男生，認為影響一個人性格與家境沒太關係，反而影響最深的是家教。只要家教做得好，個人價值觀對了，就算家裡再有錢，都可以很貼地。

這位留言的網民亦有以自身認識的舉例分享，例如中產家庭父母也會教育子女要自己存錢買喜歡的東西，最多是成續好會補貼一點點，讓他們養成了自己賺錢買想買的東西，同時也會比較價錢。網民亦分享到家境富裕和貧困的男、女生，同樣可以個性很差和揮霍無度，所以他認為家教和個人價值觀的培養影響很深。

任何階層、背景都會有好女生，都可以有「公主病」（《香港愛情故事》劇照）

關於一個女生的性格如何，其實筆者也認為以家境、居住在哪裡關係不大，細閱帖主所寫的，會發現其實把「有錢女」放在文中第一段，「公屋女仔」放在第二段，同樣可以。家境富裕同樣會有要求簡單、個性和經濟獨立的女生，出身基層女生也會有「公主病」，所以一個人的性格如何，與她家庭教育、自身經歷等等有更大的關係，如果以家庭經濟情況來劃分女生們的性格，就有點太以偏概全。