【李玟去世】李玟（Coco）昨日(5日)晚上突傳出死訊，其胞姐家姐公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息，終年48歲。除了耳熟能詳的歌曲外，李玟的婚姻狀況亦是大眾熱議的話題。李玟自從去年爆出與加拿大籍富商老公 Bruce Rockowitz 婚變後，再加上腳傷舊患等多重打擊，整個人消瘦不少。早前李玟亦因腳傷入院，進行緊急手術。種種打擊下讓她罹患抑鬱症，最終走上絕路。



李玟去世｜李玟生前抗病魔惹網痛心 附微笑抑鬱6症狀+3技巧關心身邊的人

李玟去世｜李玟胞姐親證噩耗 家中輕生終年48歲

昨晚，著名歌手李玟（CoCo）突然傳出死訊，其胞姊李思林灰在社交平台上親證噩耗，向粉絲及傳媒發放訃聞，盼大眾會記得李玟的標誌性笑容。

據知，上周五李玟因身體不適入院，留院一天後出院，並於胞姊李思林位於山頂白加道摘星閣的寓所逗留數天。直到周日（2日）下午，李玟母親發現李玟於寓所輕生，家人見狀大驚即時報警。送往醫院搶救，一直處於昏迷狀態，延至昨日中午離世。

胞姊李思林透露李玟生前飽受抑鬱症困擾，有傳李玟難以走出婚姻觸礁的陰霾才會罹患抑鬱症，最終走上絕路。

李玟去世｜李玟胞姐親證噩耗 家中輕生終年48歲（ig@nancy_yauyetei）

李玟去世｜李玟童年雖缺父愛 無阻一家和睦

提起李玟（Coco），原名李美林。不少人以為李玟是個台灣人，但其實她只是從台灣發跡！李玟不單廣東話流利，她更在香港出生及長大，李玟曾在《聲生不息》中表示雖然童年沒有父親，因為在自己臨出生前，父親因病去世。母親亦沒有改嫁，並獨力撫養她們三姐妹。雖然曾在香港居住「板間房」，但童年生活過得愉快，所以對香港的印象良好！

李玟後來9 歲時全家移民到美國生活，一直相安無事。在節目中曾分享過童年的一大要事：1989年時，當年李玟14歲時，突然發生強度超過6.9級的大地震，正在溫習功課的李玟目睹整個診所搖晃不止，對街的玻璃窗紛紛爆裂。

我躲在桌下，哭著喊媽媽……以為世界末日了。 李玟

幸好最後全家人平安無恙，經這個地震事宜後更加深了一家人的關係，亦因童年多處定居所致，造就李玟精通中、粵、英語。

李玟去世｜李玟歌后之路並不平坦 種種成就磨鍊意志

雖然李玟在9歲便移居美國，童年定居香港所留存的好印象促使她在1993 年的暑假期間，回流香港參加歌唱比賽。雖然在《新秀歌唱大賽》以亞軍出道並獲得唱片公司賞識，其後有機會安排去台灣發展。

在台灣發展的時間，李玟分享道一開始的路並不好走，因為初出道時國語不好，只好賣力搞笑，加上唱功，最後在節目《龍兄虎弟》中迅速走紅。

那時我每日都很渴望得到一個機會，很渴望去表現自己，希望可以說服到觀眾 李玟

在一番努力下，李玟以未滿20歲之齡，用《我依然是你的情人》一炮而紅，唱片大賣，更拿到當年的最佳新人獎。隨著最佳新人獎，李玟更在一年之內，出了四張個人專輯和無數合輯。可惜，年輕的李玟並未有因為眾多唱片而過上好日子，她曾分享過因為當年不知「版稅」為何物，結果一直靠著低廉的「車馬費」維持生活。

一星期收入僅1千台幣，只夠吃麵包和即食麵。當時的刻苦生活過了一年半，不能失場，失場會被罰錢。與家人通長途電話就是我最大的支出。 李玟

艱苦條件並沒有令李玟心生後悔，反倒將她訓練成了「錄音高手」，高峰期李玟一小時可以錄一首歌！談及李玟堅持的理由，她指我不知道什麼叫慘，以前看很多香港明星的故事，比如周潤發、劉德華、成龍，他們比我更慘，所以我一心以為，做明星都是很苦的，要成功就需要過一些很苦很苦的日子！

幸好在後來的日子裏，新力唱片與作詞人 姚謙的出現，令李玟的苦日子捱到頭。從1996年的《往日情》、《愛我久一點》、《自己》，令李玟逐漸成為「主題歌」及「廣告歌」天后，當中更有令李玟登上奧斯卡舞台的《月光愛人》！

李玟去世｜事業終得意 背後屢受舊病困擾

李玟的事業正當紅日之時，可能因為長期高強度的工作，讓李玟的身體到達了極限，當時李玟突然發現自己的嗓子，高音唱不上去，中低音又控制不穩，基本上處在一個「五音不全」的狀態。這個狀態令李玟在完成了2008年北京奧運會錄製歌曲《Forever friends》後便要推掉了所有的工作，狀態更維持了一年多。在康復過程裏，李玟並沒有怨天尤人，反倒開始了學習生物學的專業並從頭開始練習發聲方式。據悉，雖然這段時間難熬且痛苦，但是李玟都一邊哭泣一邊練習發聲。

李玟去世｜李玟面對失聲低潮並不容易，幸得聽見幾近失去聽覺的李媽媽鼓勵：不要放棄（微博@CoCo李玟）

聲音狀態失衡後，事過多年後，本月24日時李玟從微博中透露自己天生左腿有缺陷，並已經入院準備進行骨盆與大腿的手術。一直靠着單腳支撐的李玟，在舞台上發光發熱，從沒有透露半點微言。

我忍受痛楚很多年了，現在已讓我無法正常生活。老天爺逼我要去面對，這麼多年在舞台上跳舞，其實是靠一邊腿去支撐整個身體，這一切都是靠自己的意志力。 李玟

據李玟二姐李思林（Nancy）所言，李玟的手術現已成功並需要康復期六個月。

李玟去世｜家庭、健康苦難考驗 成就浴火重生「女戰士」

欲戴皇冠，必承其重，「歌后」給予李玟的考驗並不單單在於個人健康及成后之路，上天亦給予「家庭」這門課題。李玟與加拿大籍富商老公 Bruce Rockowitz於2011年結婚，兩人多年內雖然沒有生育，李玟仍將對方與前妻所生的兩個女兒視如己出，一家四口一直給外界幸福的形象。

近年Bruce 三度傳出不忠及繼女選擇支持爸爸，令李玟大受打擊及感背叛。據悉，半年前李玟搬出南區壽臣山道曉穎花園的愛巢外，社交平台上停止追跡兩位繼女，更在社交媒體上展示患病及體重下滑的照片！李玟在年末總結中表示靠著愛與希望撐下去，並在2月14日發佈的新歌《TRAGIC》中並寫道「選擇離開的是什麼？選擇擁抱的又是什麼？」，並分享「走向死亡的愛情，無法挽回的關係，或許離開才是最好的安排。」不少歌迷均認為她對自己的感情及婚姻作出憑歌寄意。

託你的福 讓我領悟 讓我攤牌

燦爛星光 不是用來 徹夜等待

離開你是我最好的安排 你還不明白 我矜貴的愛 It's too late for 'I love you' s.



李玟的堅強，並不單單因她一路無懼地逆風而行，而是在於她的不敗意志，碰到挫折沒有後退，而是直面面前，正如她的寄語，她在成就中浴火重生成一名 「女戰士」。

態度決定一切。現在我就是一個女戰士，再次面臨一個大挑戰。人總有脆弱的時候，這是難免的，可是我們永遠要記住，烏雲過後太陽就出來了。不管怎麼樣，我會努力一步一步往前走，我知道我一定可以的 李玟

資料來源：微博@CoCo李玟、IG@cocolee

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