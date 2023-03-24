韓式證件相體驗：專人P圖＋即時打印！攝影師教3招零炒車影相貼士

韓式證件相體驗｜證件相貼士3招必學！見工履歷表、辦理護照等通通都需要用到證件相，但往往都不知為甚麼，每次影證件相都難逃「炒車」魔咒！韓式證件相近年在香港興起，為顧客提供拍攝、一對一修圖及即時打印一站式服務，《01女生》記者就馬上體驗一下，並向攝影師了解3大零失敗證件相影相貼士！



>>>影證件相8大貼士！善用陰影突顯輪廓<<<

【韓式證件相體驗｜證件相貼士】《01女生》記者體驗韓式證件相拍攝！（陳葦慈 攝）

《01女生》記者今次到了Studio Photobi HK弘大證件相拍攝工作室，體驗韓式證件相拍攝，聽說由踏入門口到取相30分鐘都不用，而且還有1對1的修圖服務，證件相都可以P圖，立即看看記者的體驗過程吧！

韓式證件相初體驗：設一對一修圖服務

有時候臨時臨急要去影證件相，本來穿著的服飾並不合乎規格，影樓設服裝租借服務，女生們如果真的有必要，便可以$30價錢租借白色恤衫和黑色西裝外套。更換衣服後，就可以到梳妝區整理儀容、補補妝準備影相，梳妝區亦貼心地為顧客提供了基本髮型用品，大家可以免費使用，以最佳狀態拍照。

【韓式證件相體驗｜證件相貼士】影樓設服裝租借服務！（陳葦慈 攝）

完成拍攝後，修圖師就會協助你揀選最滿意的相片，然後進入一對一修圖環節，修圖師會針對臉形對稱、凌亂髮絲、黑眼圈、痘痘雀斑等地方進行修圖，過程中歡迎向修圖師提出意見，務求相片效果令你滿意！之後就會即時打印12張證件相及取走高解像電子檔！全個過程確實可以在30分鐘內完成，而且最後出來的相片，記者也相當滿意，日後放在履歷表中也不失禮！

【韓式證件相體驗｜證件相貼士】一對一修圖（陳葦慈 攝）

韓式證件相體驗｜攝影師教3招零炒車影相貼士

平日拍攝證件相，好像怎樣影都不滿意，記者就向攝影師了解了一些影證件相的零失敗貼士！

證件相影相貼士1：露出臉形

有時候為了做到顯瘦效果，會把頭髮放在前面，遮住兩邊臉形，但攝影師就指出頭髮放前面總會有比較，例如粗幼、長短、曲直、深淺，加上若遮擋輪廓會影響相片的對稱，例如頭髮遮得比較多的一邊總會看起來瘦一點，所以還是建議把頭髮放後面，讓臉形露出，修圖師執圖時更能有效量度臉部比例，方便執圖！

韓式證件相體驗｜證件相影相貼士1：露出臉形（陳葦慈 攝）

韓式證件相體驗｜遮擋輪廓會影響相片的對稱！（陳葦慈 攝）

證件相影相貼士2：避免濃妝、掃過多陰影

妝容方面，避免化濃妝，淡妝精神自然就可以！很多女生都習慣在影相之前，在鼻翼及下巴位置不斷掃上陰影，希望臉部輪廓更立體、有層次，但這樣做在閃光燈之下會呈現明顯兩截色，其實既然有修圖服務，不如留待後期執圖，呈現出更好的V臉效果。

韓式證件相體驗｜證件相影相貼士2：避免濃妝、掃過多陰影（陳葦慈 攝）

證件相影相貼士3：放膽嘗試不同笑容

攝影師建議大家在影相時，可以放膽嘗試不同的笑容，不笑、微笑、露齒笑等都即管試一試，因為很多時候都要影完出來才知道效果怎樣，如果每張相表情都一樣的話，到揀相時就會少了選擇。

韓式證件相體驗｜證件相影相貼士3：放膽嘗試不同笑容（陳葦慈 攝）