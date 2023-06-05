外貌焦慮症｜大碼網紅曬比堅尼照：不一定要特定的標準才可以穿！

大馬網紅 MaoMao 經常在 IG 上散播滿滿的正能量，就是希望女孩們不要再因為身材而感到焦慮！如今，她在限時動態上分享自己穿上性感比堅尼的照片，提點女孩們不一定要特定的標準才可以穿~



MaoMao 發文表示：「在游泳池穿比堅尼是超正常的事」，解釋比堅尼就是設計出來讓女孩們在游泳、戲水的時候穿上的，所以大大方方的展露並不是在故意誘惑。她困惑為何女孩們穿上比堅尼都要有很多的顧慮，常常會因為不滿意自己的身材而感到煩惱：「等我有肌肉再穿」、「等我手臂瘦才穿」、「等我大腿再小一點」，反問：「為什麼胖就不能穿，難道一定要有標準才能穿特定的衣服嗎？」

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她發布此文就是想要讓更多的女孩們知道每時每刻的自己，都會有着不同的樣貌，所以胖的時候穿是這樣的光景；瘦的時候穿肯定也是不同樣的風景，所以記錄當下才是最重要的。對於旁人的目光，她希望女孩們可以擁有自己的想法，千萬不要因為害怕別人的眼光而不去做自己，她霸氣回應：「他的眼光不止關我屁事，我的身材才是管他屁事」！

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MaoMao 也在文中透露目前在國外旅遊的她過的非常自在，基本上只要是敢穿比堅尼出門，其他人都不會搭理你或是給出異樣的眼光，而且有時還會遇上稱讚自己穿搭的外國遊客。在文中 MaoMao 也有提起大馬，認為國內和國外主要還是思想方面的差異，只要是嘲諷還是吐槽她穿搭的留言都一律無視。

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值得一提的是，MaoMao 不懼旁人眼光的這種精神，就是網友們最想學習的地方！女孩們想穿比堅尼就勇敢穿起來，美麗的風景可是不等人的呀~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】