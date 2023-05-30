隱門｜吳岱融演盡奸角現實愛妻慈父　與妻結婚28年曾遇危機險分開

【隱門｜吳岱融】最近TVB熱播劇《隱門》，劇集以由90年代一宗金舖劫案件開始，講述一代賊王的罪孽影響着下一代的故事，由影帝陳展鵬、黃智雯及湯洛雯領銜主演，並由吳岱融、劉佩玥、阮浩棕及黃子恆聯合演出。播出前在預告片看到吳岱融虐待黃智雯的畫面，完全是一個變態奸角！



【隱門｜吳岱融】最近TVB熱播劇《隱門》，劇集以由90年代一宗金舖劫案件開始，講述一代賊王的罪孽影響着下一代的故事。（《隱門》劇照）

隱門｜吳岱融新劇一登場引網熱議 被冠「鷲哥2.0」

吳岱融過去經常飾演奸角，其奸到出汁的精湛演技而被冠上「鷲哥」、「獸父」等稱呼，昨晚新劇《隱門》首播，吳岱融一出場首句對白已經爆粗，更連環發癲槍戰，播出後掀起不少網民的熱烈討論，網民更直指吳岱融為「TVB 第一黐線佬」、「鷲哥2.0」。然而，戲外的吳岱融是圈中有名的24孝老公及慈父。

【隱門｜吳岱融】吳岱融新劇一登場引網熱議 被冠「鷲哥2.0」（《隱門》劇照）

【隱門｜吳岱融】吳岱融過去經常飾演奸角，其奸到出汁的精湛演技而冠上「鷲哥」、「獸父」等稱呼。（《隱門》劇照）

隱門｜吳岱融曾1原因遭TVB雪藏？

吳岱融在1980年畢業於新廣第5期演員訓練班，並迅速成為新廣及新加坡演藝圈的當紅小生，幾年後再赴港發展，惟90年代初吳岱融因一次私自到亞視宣傳個人音樂而遭雪藏並淡出香港演藝圈達10年。但吳岱融曾接受訪問澄清當年是嘗試出去做幕後製作、導演，並非被雪藏。

【隱門｜吳岱融】吳岱融在1980年畢業於新廣第5期演員訓練班，並迅速成為新廣及新加坡演藝圈的當紅小生。（WEIBO@吳岱融HUGO）

隱門｜吳岱融憑「高天鷲」獲大眾激讚 事業再創高峰

但相信對吳岱融而言，最大的收穫肯定是結識了太太鍾淑慧。二人因拍攝劇集《人·鬼·狐》而相識，其後開始交往，不久後二人便結婚了。太太鍾淑慧是1987年環球小姐競選香港區冠軍及最具氣質獎得主。吳岱融當年嘗試外闖帶同太太一同北上發展，拍劇又登台收入十分可觀，早於20多年前二人已於內地購入一套當時市值60萬的房子。

直到近年吳岱融重回TVB拍戲，更憑著劇集《巨輪II》演「高天鷲」獲大眾激讚其「奸到出汁」的演技演得相當入肉，令他事業再創高峰！

【隱門｜吳岱融】吳岱融憑「高天鷲」獲大眾激讚 事業再創高峰（《巨輪II》劇照）

隱門｜ 吳岱融與太太結婚28年恩愛如昔 過去曾遇上考驗險分開

戲中演活奸角，但現實上吳岱融卻是個不折不扣的24孝老公，跟太太結婚28年依舊恩愛如昔。去年，吳岱融趁太太生日在社交平台上發文向太太示愛：「昨天4月4號是我的太太的生日，祝願她永遠開開心心身體健康，I love you dear。」

【隱門｜吳岱融】與太太結婚28年恩愛如昔 過去曾遇上考驗險分開（WEIBO@吳岱融HUGO）

不過二人的婚姻路上亦曾遇上小考驗，在結婚7年間，因經濟壓力使夫妻倆往新加坡、內地移居，當中為了不少事情而爭吵，亦曾萌生分開的念頭。太太鍾淑慧更曾以「一條死路」來形容二人的關係，坦言難以忍受吳岱融的性格。後來一度帶愛兒到內地居住一陣子。

【隱門｜吳岱融】太太鍾淑慧更曾以「一條死路」來形容二人的關係，坦言難以忍受吳岱融的性格。（WEIBO@吳岱融HUGO）

隱門｜吳岱融昔日浪子變成愛妻慈父

直到一次吳岱融遇小意外要入院，因當時太太到醫院探病時，一直關心自己的傷勢，從而令他深深感受到太太那份溫柔及對他的諒解，讓他決心一改以往性格，挽回太太的信任，更坦言自己一生不能沒有太太，由昔日浪子變成愛妻慈父。

【隱門｜吳岱融】吳岱融昔日浪子變成愛妻慈父（HK01）

【隱門｜吳岱融 Q&A】

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