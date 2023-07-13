欣宜疑患抑鬱終現身憑歌寄意 營養師列4大快樂食物：綠茶可降抑鬱

欣宜疑患抑鬱終現身憑歌寄意！香港女歌手鄭欣宜日前被指情緒跌至谷底，其好友早前於社交平台分享了她的近況，可見她自彈自唱歌曲《有天我會好》，似憑歌寄意，「有天我會好，和從前一樣，真的沒事，別同情。」近年港人的心理健康備受關注，有調查更顯示每兩人便有一位出現抑鬱徵狀，當中原因甚廣，若要擺脫低落情緒，台灣營養師程涵宇早前分享了4大快樂食物，能夠有效改善心情焦慮。



【欣宜｜抑鬱】鄭欣宜近日出現於友人IG，自彈自唱出《有天我會好》，獲網民支持和鼓勵。(IG@princejoyce)

鄭欣宜在今年4月，以身體抱恙為由，缺席各個頒獎禮，之後更無音訊，甚至被誤傳死訊。經理人林珊珊其後現身解釋，回應《香港01》表示欣宜正在「療傷」，「希望大家給她更多時間。」有報道日前更指，欣宜早年心理健康欠佳，常鑽牛角尖，處於負面狀態，至今仍要求助心理專家。幸而得到多位知心好友陪伴，欣宜近日終於現身，髮型師好友Benjamin在其社交平台分享她的影片，得到不少網民留言鼓勵。

【欣宜｜抑鬱】報道日前更指，欣宜早年心理健康欠佳，常鑽牛角尖，處於負面狀態，至今仍要求助心理專家。(IG@princejoyce)

除欣宜外，歌手李玟日前受抑鬱症折磨而輕生的噩耗，引起多地歌迷震驚，同時令心理健康的問題再受關注。根據心晴行動慈善基金在去年發表的《全港精神健康指數調查》，發現在1004名電話受訪者中，約12.1%有抑鬱症徵狀，與港大的精神健康調查結果（近一成）一致。雖然和富社會企業於去年透過網上調查，顯示港人開心指數回升，但同時有抑鬱情緒症狀的比例按年上升，甚至每兩人便有一位有輕度至嚴重抑鬱症狀。

不少人在情緒低落時，都會大吃大喝洩憤，其實只要吃對食物，就可助保持愉悅心境。台灣營養師程涵宇日前在社交平台，解釋快樂與大腦分泌的荷爾蒙有關，並分享4種提升荷爾蒙濃度的快樂食物，「找回快樂好心情不焦慮。」

【抑鬱症】台灣營養師程涵宇日前在社交平台，分享4種提升荷爾蒙濃度的快樂食物。(IG@chapaper)

抑鬱症｜改善焦慮的快樂食物1. 綠茶

不少女生愛喝的綠茶，有助提高快樂心情，當中蘊含的多酚，可以增加體內多巴胺的水平，以抵抗壓力，同時提神，讓整天保持好心情。日本東北大學亦曾於《美國臨床營養學雜誌》中，發表研究報告顯示，銀髮族每日飲4杯或以上的綠茶，出現抑鬱症狀風險，較喝一杯或以下低44%。

抑鬱症｜改善焦慮的快樂食物2. 豆類

色胺酸可合成為血清素，幫助減少焦慮和抑鬱感覺。程涵宇營養師表示，攝取豆類食物，可以提升體內色胺酸和升清素，從而穩定情緒，減少壓力和憂鬱，同時有助入眠。在眾多的豆類中，每100克紅豆蘊含約659微克色胺酸，而黃豆、青仁黑豆和五香豆乾，亦有不錯的營養。

【抑鬱症】益生菌無糖乳酪有效提升體內的催產素，增加幸福和安心的感覺。(《藍海傳說》劇照)

抑鬱症｜改善焦慮的快樂食物3. 益生菌無糖乳酪

若然愛好微酸甜的食物，程涵宇營養師建議選擇益生菌無糖乳酪，有效提升體內的催產素，增加幸福和安心的感覺。此外，親密的肢體接觸，如按摩或觸摸可愛的動物，也有助分泌催產素。營養師補充，和喜歡的人互動，可促體內製造催產素，建議多與愛人一起吃喜歡的食物。

抑鬱症｜改善焦慮的快樂食物4. 辛辣食物

不少港人愛吃辛辣食物，以提升刺激感覺，讓自己更為精神。原來辛辣食物同時會增加腦內啡水平，幫助克服痛苦，緩解焦慮感覺，因此在感到失意的時候，不妨進食適量的辣味食物，讓自己能夠重新振作，重拾好心情。