鄭欣宜人生不斷跌撞　親解抑鬱傳聞終現身！憑歌寄意：有天我會好

鄭欣宜「失蹤」3個月引來不少揣測，甚至被誤傳死訊，令一眾網民對欣宜的近況都表示擔心。早前李玟胞姐李思林在接受訪問時不慎透露了欣宜同患抑鬱症，再度引來大眾熱討，昨日（11日）就有媒體報道指出欣宜早前受訪時，坦承情緒跌至谷底，要求助心理專家，欣宜更在同日現身好友的社交平台影片，欣宜在片中憑歌寄意「有天我會好」。



鄭欣宜「失蹤」3個月引來不少揣測。（princejoyce＠IG）

欣宜現身好友的社交平台影片，欣宜在片中憑歌寄意「有天我會好」。（bybenjaminsteven＠IG）

鄭欣宜親認需求助心理專家 終現身憑歌寄意「有天我會好」

鄭欣宜自從今年4月底以身體抱恙為由缺席頒獎禮後，就未有再露面，「失蹤」接近3個月，令網民非常擔心，更加引來無數揣測。欣宜經理人林珊珊亦曾就「失蹤」事件回應《香港01》指：「Joyce的確是病了，療傷之中，希望大家給她更多時間」，但實際病情就沒有透露，令外界揣測依然未停，在6月後旬更加誤傳「鄭欣宜離世」的消息，其經理人公司寰亞也急急澄清。

李玟胞姊李思林早前在接受媒體訪問時，不慎透露了欣宜同患抑鬱症，又指妹妹李玟生前即使狀況欠佳，仍然掛心著同樣飽受抑鬱症之苦的鄭欣宜，表示：「她說她不快樂，我想幫幫」，消息傳出後令大眾對欣宜的狀況倍加擔憂。

鄭欣宜自從今年4月底以身體抱恙為由缺席頒獎禮後，就未有再露面，「失蹤」接近3個月，令網民非常擔心。（princejoyce＠IG）

外界疑雲不斷，而在7月11日終於有周刊報道指出欣宜在2017年至2019年期間，心理健康一直欠佳，經常鑽牛角尖，甚至覺得自己呼吸、生存通通都是錯，整個人都處於非常負面的狀態。一直飽受負面情緒困擾，欣宜到2019年年底決心正視問題，至今仍然要求助心理專家。

幸好，欣宜有不少朋友一直身邊相伴及支持，「失蹤」3個月後，欣宜終於現身。欣宜的髮型師好友Benjamin日前在社交平台上分享了一段欣宜在鋼琴前對窗自彈自唱的影片，欣宜在片中身穿一件印上「Prince Joyce」、「香港女歌手」等字眼的上衣，唱著歌曲《有天我會好》。

透過歌詞：「我看著鏡子這張笑容，卻心疼了起來。I'm alone but I'm not lonely，So please don't feel sorry for me，有天我會好，和從前一樣，真的沒事，別同情。如果我還有點力氣，我想哭，大哭出聲音。有天我會好，不用誰指教，Yeah I know that I'm alone，But I'm not lonely」，似是憑歌寄意，告訴大家她會好起來，不少網民也紛紛留言，給欣宜支持及鼓勵。

「失蹤」3個月後，欣宜終於現身！（bybenjaminsteven＠IG）

幸好，欣宜有不少朋友一直身邊相伴及支持！（princejoyce＠IG）

「我的人生就是不斷跌撞再企番起身」

鄭欣宜自小就跟著媽媽沈殿霞亮相不少電視節目，星二代的身分令她用更大的努力去證明自己的實力，甚至因為星二代的頭銜從小就被人評頭品足，為她帶來不少無形的壓力。

入行初期，欣宜不被外界看好，聽盡無數負面評價，但欣宜就用努力及決心證明自己，「我一直耿耿於懷，大家不用『歌手』鄭欣宜這名稱，每次都寫我是藝人鄭欣宜，為了『歌手』呢個名，我做了好多嘢，我拍劇、搞笑、扮嘢……為咗唱歌連魔人布歐都扮過」。

曾經因為身形而備受抨擊，欣宜後來選擇了勇敢面對批評，亦不再為外型去束縛自己去迎合他人，從跌跌撞撞之中學會欣賞自己，肯定自己的價值，她在2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中，榮獲「叱咤樂壇女歌手 金獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，2022年度也再度「冧莊」，實力終於備受肯定，得獎時她更表示自己終於可以令大家認同她是「香港歌手鄭欣宜」。

，星二代的身分令鄭欣宜用更大的努力去證明自己的實力！（princejoyce＠IG）

曾經因為身形而備受抨擊，欣宜後來選擇了勇敢面對批評，亦不再為外型去束縛自己去迎合他人，從跌跌撞撞之中學會欣賞自己，肯定自己的價值！（princejoyce＠IG）

欣宜曾經說過：

我的人生就是被大家不斷見證跌跌撞撞，再企番起身。 鄭欣宜

相信欣宜也會很快會好起來，繼續為大家帶來好歌，大家也繼續給她支持及信心。