鄭欣宜人生不斷跌撞　親解抑鬱傳聞終現身！憑歌寄意：有天我會好

鄭欣宜「失蹤」3個月引來不少揣測,甚至被誤傳死訊,令一眾網民對欣宜的近況都表示擔心。早前李玟胞姐李思林在接受訪問時不慎透露了欣宜同患抑鬱症,再度引來大眾熱討,昨日(11日)就有媒體報道指出欣宜早前受訪時,坦承情緒跌至谷底,要求助心理專家,欣宜更在同日現身好友的社交平台影片,欣宜在片中憑歌寄意「有天我會好」。



鄭欣宜自從今年4月底以身體抱恙為由缺席頒獎禮後,就未有再露面,「失蹤」接近3個月,令網民非常擔心,更加引來無數揣測。欣宜經理人林珊珊亦曾就「失蹤」事件回應《香港01》指:「Joyce的確是病了,療傷之中,希望大家給她更多時間」,但實際病情就沒有透露,令外界揣測依然未停,在6月後旬更加誤傳「鄭欣宜離世」的消息,其經理人公司寰亞也急急澄清。

李玟胞姊李思林早前在接受媒體訪問時,不慎透露了欣宜同患抑鬱症,又指妹妹李玟生前即使狀況欠佳,仍然掛心著同樣飽受抑鬱症之苦的鄭欣宜,表示:「她說她不快樂,我想幫幫」,消息傳出後令大眾對欣宜的狀況倍加擔憂。

外界疑雲不斷,而在7月11日終於有周刊報道指出欣宜在2017年至2019年期間,心理健康一直欠佳,經常鑽牛角尖,甚至覺得自己呼吸、生存通通都是錯,整個人都處於非常負面的狀態。一直飽受負面情緒困擾,欣宜到2019年年底決心正視問題,至今仍然要求助心理專家。

幸好,欣宜有不少朋友一直身邊相伴及支持,「失蹤」3個月後,欣宜終於現身。欣宜的髮型師好友Benjamin日前在社交平台上分享了一段欣宜在鋼琴前對窗自彈自唱的影片,欣宜在片中身穿一件印上「Prince Joyce」、「香港女歌手」等字眼的上衣,唱著歌曲《有天我會好》。

透過歌詞:「我看著鏡子這張笑容,卻心疼了起來。I'm alone but I'm not lonely,So please don't feel sorry for me,有天我會好,和從前一樣,真的沒事,別同情。如果我還有點力氣,我想哭,大哭出聲音。有天我會好,不用誰指教,Yeah I know that I'm alone,But I'm not lonely」,似是憑歌寄意,告訴大家她會好起來,不少網民也紛紛留言,給欣宜支持及鼓勵。

「我的人生就是不斷跌撞再企番起身」

鄭欣宜自小就跟著媽媽沈殿霞亮相不少電視節目,星二代的身分令她用更大的努力去證明自己的實力,甚至因為星二代的頭銜從小就被人評頭品足,為她帶來不少無形的壓力。

入行初期,欣宜不被外界看好,聽盡無數負面評價,但欣宜就用努力及決心證明自己,「我一直耿耿於懷,大家不用『歌手』鄭欣宜這名稱,每次都寫我是藝人鄭欣宜,為了『歌手』呢個名,我做了好多嘢,我拍劇、搞笑、扮嘢……為咗唱歌連魔人布歐都扮過」。

曾經因為身形而備受抨擊,欣宜後來選擇了勇敢面對批評,亦不再為外型去束縛自己去迎合他人,從跌跌撞撞之中學會欣賞自己,肯定自己的價值,她在2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中,榮獲「叱咤樂壇女歌手 金獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」,2022年度也再度「冧莊」,實力終於備受肯定,得獎時她更表示自己終於可以令大家認同她是「香港歌手鄭欣宜」。

欣宜曾經說過:

我的人生就是被大家不斷見證跌跌撞撞,再企番起身。 鄭欣宜

相信欣宜也會很快會好起來,繼續為大家帶來好歌,大家也繼續給她支持及信心。