女性患抑鬱症比男性高兩倍？症狀與治療方法解構　抑鬱症女生剖白

【抑鬱症症狀︳抑鬱症治療方法】不知大家有聽過長輩說「這麼年輕就有情緒病/抑鬱症？」這句話嗎？很多人對於情緒病都存在誤解，以為只是普通的心情不好。其實並不然，抑鬱症是心理疾病的一種，一般需要配合醫生處方藥物和行為治療才能痊癒，而且復發機率相當高，因此不能隨意停藥，康復過程也是漫漫長路。



【抑鬱症症狀︳抑鬱症治療方法】世界衛生組織將憂鬱症列為世界第2大疾病。(Getty Images)

早在2020年，世界衛生組織（WHO）已將憂鬱症列為世界第2大疾病。有研究顯示，女性患抑鬱的機率比男性高兩倍。這可能是基於男女的大腦結構有所不同，女性負責掌管情緒中樞的杏仁核運作功能較弱，因此容易出現焦慮、憂慮等負面情緒。加上女性又生理期、會懷孕、更年期症狀亦明顯。所謂的「經期憂鬱症」、「產後憂鬱症」、「更年期憂鬱症」都是女性獨有的。生育年齡的女性，高達85％感到經期相關不適症狀，例如：經痛、頭痛、腰痛、失眠、經前症候群等，均會影響情緒。約有半數的婦女，在產後1至2天之內，情緒會非常不穩，出現巨變，主要包括突然哭泣、激動等。

而更年期的女性，更是容易罹患憂鬱症的高危險族群。熱潮紅、頻頻出汗、煩躁、失眠等生理狀態不適，會導致情緒低落。3分之1首次出現憂鬱症狀的主因就是女性荷爾蒙動情激素出現劇烈變化，影響調節血清素及正腎上腺素的分泌所致。

抑鬱症是一個大家庭，裡面有很多分支，包括：比較常見的焦慮症。而焦慮症裡面也覆蓋了其他情緒疾病，例如：強迫症（OCD）。一般人對強迫症的認知停留於「手明明已經很乾淨了，還不斷洗，停不了」，或者是「出門前要檢查大門是否鎖好上百次」。沒錯，這是最典型，最為人熟悉的強迫行為。可是你又有聽過它的家庭成員 「強迫思想」嗎？

【抑鬱症症狀︳抑鬱症治療方法】強迫症是抑鬱的其中一個分支。(Getty Images)

抑鬱症症狀︳21歲強迫症女生的剖白

《01女生》記者訪問了一位曾患有抑鬱症的女生「S小姐」，S小姐是一名強迫症（OCD）患者。2019年7月1日，她腦海裡突然萌生了一個奇怪的想法。從那天起，她每天都浮現同一個想法。那時候她想，可能是因為放榜導致精神壓力大吧？但是這個想法跟學業又完全扯不上關係。久而久之，S小姐開始出現焦慮和抑鬱，每一天都飽受著失眠的煎熬，哭著嘗試入睡，不斷交替，日復日。後來她透過社工轉介，於同年9月初次接觸精神科醫生，並被診斷為強迫症和抑鬱。

你可能會想，到底是怎麼樣的一個想法，會讓她那麼困擾呢？S小姐是一個不菸不酒，不折不扣的乖乖女。可惜天意弄人，強迫思想偏偏不斷逼她幻想一些她最厭惡的行為 － 吸煙。討厭煙味的她開始害怕自己會走去便利店買煙。很矛盾的，她身邊的朋友家人都沒有吸煙的習慣，自己明明也很討厭，她抓破頭也還是想不到任何讓她萌生這個想法的原因，但就是好像有種衝動去嘗試，每天就落在懷疑自己與自責的輪迴當中。後來發現，這原來是「入侵性思想」。

【抑鬱症症狀︳抑鬱症治療方法】強迫思想往往跟患者本人「唱反調」。(Getty Images)

看到這裏，大家可能還是感受不到，這是多麼讓人困擾的事。但是當你真的代入這位乖女生的處境，每天刷牙的時候，想起的都是「煙」，就因為她曾經在上網看過有薄荷味的煙，她甚至會在口袋裡面試圖找收據單，會懷疑自己是不是去過便利店買煙，所以才會有那張收據。其實她心裡很清楚自己沒有去過，但依然會懷疑，所以她每每收到單據都會立刻把它扔掉。而上述這些，也只是冰山一角。那些強迫思想會突然出現，停留好久，揮之不去。

抑鬱症治療方法

S小姐表示，現時的治療方法主要有兩種。首先，是依靠藥物的幫助。根據現階段臨床心理學家的研究顯示，大部分強迫症都是突如其來的，發病原因不明，有可能是受到某種衝擊，或者遺傳性血清素不足所致。

【抑鬱症症狀︳抑鬱症治療方法】強迫症部分為血清素不足所致。(Getty Images)

第二種方法，是認知行為治療。患者必須定期與臨床心理學家會面，透過對話去了解患者內心的恐懼，從而對症下藥。臨床心理學家會教導患者如何理性分析，以及怎樣與負面情緒共存，並且開始做一些練習，例如：S小姐會每天看一張煙的相片，慢慢的面對與克服自己的恐懼。甚至嘗試買一包煙，然後放在當眼的位置，觀察和分析自己的情緒。

抑鬱症治療方法︳維持快樂的法則

【抑鬱症症狀︳抑鬱症治療方法】(Getty Images)

找可信的人傾訴也不失為一個好方法，但必須先確定他們都是有耐性的聆聽分享，而且真心想了解。不然只會為患者帶來二次傷害，感受到不被明白和尊重，弄巧反拙。患者亦需要學會分散自己注意力。強迫症就好像惡霸一樣，你給他甜頭，或者強烈反抗，沒錯它是會短暫離開。但是不一會兒，他又會在來，還要求得更多。所以，情緒來襲嘅時候，不用和它抗衡，只要等待，熬過了就好，因為每一個情緒和想法都會隨着時間而過的。

現在S小姐已經踏入康復階段，為了讓更多人真正認識強迫症，她自發開啟了有關於強迫症的IG page，不定時更新一些鼓勵的句子，以及個人和名人鮮為人知的有趣經歷。其實，患上抑鬱雖然痛苦，卻是一種意志的磨練，只要把它克服，你會發現自己又更上一層樓了。如果你正在受情緒問題困擾，千萬不要覺得這是讓人難以啟齒的事，更不要諱疾忌醫。因為每50個人，就有一個出現抑鬱症狀，這可以發生在任何人，任何年齡層上。最後，希望這個勵志的小故事，會成為你一天的精神食糧和祝福。