100種男生｜阮浩棕搣甩星三代光環　十年嚐盡甘苦男孩蛻變成男人

【阮浩棕專訪｜100種男生】《荀子·勸學》：「不登高山，不知天之高也；不臨深溪 ，不知地之厚也。」人總認為自己比其他人懂得多，盲目相信自己，卻未能如願平步青雲。阮浩棕（Nic）頂著星三代光環出生，理應他的成功之路會比一般人便捷些。然而，他卻「隱姓埋名」來擺脫祖母梁舜燕的影響力，盼望靠自己闖出一片天。

攝影：陳葦慈

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【阮浩棕專訪｜100種男生】阮浩棕（Nic）頂著星三代光環出生，理應他的成功之路會比一般人便捷些。然而，他卻「隱姓埋名」來擺脫祖母梁舜燕的影響力。（陳葦慈 攝）

「我覺得自己不太適合娛樂圈，也沒想說一定要大紅大紫，只希望大眾了解院浩棕這個人。」阮浩棕（Nic）在2013年投考TVB藝員訓練班後，正式入行。不知不覺入行10年，今年接二連三播出的劇集《隱形戰隊》、《隱門》及《靈戲逼人》開始引起關注。坊間形容他是新人，他眼裡卻透著堅定，自言過去的路比其他人略為迂迴，但所見所聞亦有所不同。人各有所長，也就是他那份勇氣，在摸索的過程找到真正適合自己的路。

【阮浩棕專訪｜100種男生】他從演以來最有「記憶點角色」，當然不得不提早前於劇集《隱形戰隊》中，所飾演富二代「鏗少」。（IG@yuenhochungnicholas）

出生演藝世家 ﻿盡傳承責任

祖母是著名已故資深演員梁舜燕，父親及二叔分別是亞洲電視監製及麗的電視演員，姑母同樣是演員，皆因三代均是從事演藝事業，唯到這一代後繼無人，阮浩棕自覺肩負起傳承的責任，「直到這一代我家族，表姐非這一行，哥哥亦非這一行，就突然間覺得我是否有這份責任去傳承下去呢？」

【阮浩棕專訪｜100種男生】阮浩棕名校高材生 出身演藝世家（IG@yuenhochungnicholas）

責任和興趣如何權衡？當然本身不感興趣，內心容易產生矛盾，且無法樂在其中。阮浩棕自小充滿表演慾，讀書時期一次契機萌生了入行的念頭，「報讀了音樂劇的課程，教授賞識地給予我飾演主角的機會，原來我真的有天份！我真的有興趣以及有這個責任，所以就決定投身娛樂圈」。

【阮浩棕專訪｜100種男生】「梁舜燕的孫」又愛又憎 自責昔日不懂事（陳葦慈 攝）

「梁舜燕的孫」又愛又憎 自責昔日不懂事

談起與生俱來的星三代光環，阮浩棕憶述決定入行時，第一時間告知祖母，而當時第一句跟她說：「我希望將來有一日，其他人不再以我是你的孫子來稱呼我，我希望可以做到你是我祖母」 ，但他沒有利用演藝世家的光環，更曾一度「隱姓埋名」想通過自己的努力去證明自己。

另一方面，想為自己留一條後路，深怕遭他人話柄『梁舜燕的孫做唔掂』而影響祖母的名譽，「萬一我發覺自己不適合從事演藝圈，縱使我離開演藝圈，都不會留下太多痕跡。」

【阮浩棕專訪｜100種男生】曾對「星三代」感壓力 現今盼延續祖母精神（IG@yuenhochungnicholas）

這一路以來的閱歷不斷豐富及點滴體會，阮浩棕想起那些年不知天高地厚的話來，真覺愧悔。祖母梁舜燕那份敬業樂業的精神，即使身體多麼不適，都會堅持上班，皆因怕阻礙到所有人。如今的他不再介意這個稱號，「我覺得梁舜燕的孫這個稱號，並非是一樣我需要介意的事，因為這一個是我的身份。」

這一種專業態度，對於我而言是最好的榜樣。 阮浩棕

【阮浩棕專訪｜100種男生】這一路以來的閱歷不斷豐富及點滴體會，阮浩棕想起那些年不知天高地厚的話來，真覺愧悔。（陳葦慈 攝）

聽到「靠關係」三字，一般人腦海浮現的無非是能力欠佳的負面形象，或許當初的他正是擔心這三字，才刻意「隱姓埋名」，但事實證明阮浩棕並非如此，「以前不懂事才介意，但如今並不再介意，我永遠以我是她的孫子為榮」。

縱使我因為祖母而獲得機會，機會永遠得一次。若果我演不好，表現不達標，再不會有下一次機會。 阮浩棕

十年得著：學習重新認識自己

一個男孩蛻變成一個男人，一字之差，阮浩棕坦言過去個性氣焰，總是有一份莫名的自信，「最初入行時，很多時候會相信自己是『掂』！覺得自己比其他人有天份」年少難免氣盛，自信彷彿等同自負；但人隨著時間經歷便會發現，自信與自知之明更接近。

【阮浩棕專訪｜100種男生】一個男孩蛻變成一個男人，一字之差，阮浩棕坦言過去個性氣焰，總是有一份莫名的自信。（陳葦慈 攝）

殊不知，天外有天，人外有人。繼訓練班後加入TVB，多年來的演出未能抓到觀眾的眼球，又被安排做兒童節目。長遠來說，未必有着一個很光明的前景，同時剛巧約滿，阮浩棕為求突破自己，決心逃離舒適圈北上外闖，由陌生的嘗試到經驗的累積，「外闖外拼很辛苦，失去了穩定的收入 ，但得着遠比辛苦的地方還要多」。十年歲月嚐過多種甘苦，亦磨平了不少的棱角，認知到並承認自己的無知，學會從內心深處重新認識自己。

我不認為我的起步比其他人慢，因為我過往所做的事都是為了這一刻做鋪墊。 阮浩棕

如果你認為自己很了不起，其實是設下了框架給自己。反而每次去質疑自己，才會尋求到突破。 阮浩棕

阮浩棕30歲獨特哲學：成為一個獨立承擔責任的男人

傳統意義上認為：男人應該承擔所有責任，許多男士接近30或踏入30感覺好像是人生很大的關卡，可能有些徬徨焦慮。現年32歲的阮浩棕坦言過去單純是心態準備好，但事實上尚未有承擔責任的能力和信心。 三十而立，盼望依靠自己的能力獨立承擔起自己應承受的責任，並確定自己的人生目標及發展方向。

【阮浩棕專訪｜100種男生】阮浩棕30歲獨特哲學：成為一個獨立承擔責任的男人（陳葦慈 攝）

三十而立，由這段時間開始，無論是生活上、工作上也好，都可以擔當。 阮浩棕

人缺少的從來不是機會而是把握機會的能力，阮浩棕的演藝路上縱然是迂迴曲折，但是人生無論失敗與成功，經歷就是一種成功，過去每一段經歷，造就了現今的他。「只要你願意付出努力，上天不會待薄你，一定會有好的結果出現，問題在於結果何時出現，這是一個很大的信念。」

在演戲上，當我了解演繹方向，我便會貫徹始終堅持下去磨練這回事。 阮浩棕

【阮浩棕專訪｜100種男生】阮浩棕30歲獨特哲學：成為一個獨立承擔責任的男人（陳葦慈 攝）

以人為鏡——從愛情學懂何謂愛：每段感情都是長大經歷

隨著年齡增長，對於感情目標與看法產生改變。「每一段的感情，在不同的年齡所經歷的 所學習的都不同」。阮浩棕直言：「現階段一定是事業優先，我先要有事業賺到錢，有擔當，感情才能長久。」他相信男人必須要以事業為重，沒有事業的話，好多事情都是徒然。

【阮浩棕專訪｜100種男生】以人為鏡——從愛情學懂何謂愛：每段感情都是長大經歷（陳葦慈 攝）

小時候的戀愛，總是以為有情飲水飽，阮浩棕回想：「情竇初開時，學習何謂談戀愛，慢慢知道何謂愛。」但成年人的愛情，需要在細水長流中深思熟慮。「有些事要及時，付出未必有收穫。」

正所謂：「留得青山在哪怕無柴燒」，人生本來就不似預期，能用沉着應戰的態度，選擇痛上不添苦，放下執著，也許能夠自在地面對變幻不定的人生。驀然回首，定能會心微笑。唯有接受眼前的挑戰及難關，才能明白箇中價值，感謝過去努力的自己。

我不想過份計劃太多，我希望做好「活在當下」。 阮浩棕

我相信當我做好眼前的事，我的理想、目標，自然會達成。 阮浩棕

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記者：夏子婷

攝影︰陳葦慈

拍攝：趙錦添、麥超億

剪接：趙錦添

美術：賴文傑



【阮浩棕 Q&A】