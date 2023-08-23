31歲英國女廚師KOL 罕見病影響終生無法進食 克服障礙 堅持烹飪夢

提起美食，你鐘情西餐、日料還是甜品？也許大家的美食口味有所不同，不過相信作為大家的共同點，定必是心底裏有所羨慕能夠四處到訪餐廳的吃播、飲食主持，甚至乎擅於煮食的廚師們。一道道美食菜餚當前，香氣噴鼻，色澤鮮艷，對於大部人而言都是件樂事，但原來對於31歲英國女廚師 Loretta Harmes而言，美食的意義遠大得能夠支撐她整個人生。



隨著網絡發達，不少人都能夠一躍而成美食家（Foodie），網絡上隨處可見食評、分享食譜等社交帳號，而這位獲得過35萬粉絲數量的Foodie兼廚師Loretta Harmes亦是其中一員，異於常人的是她成為Foodie的經過，她的故事背景成功獲取不少人的注意，在BBC訪問文章更在全球獲得了超過 600 萬次瀏覽！

Loretta Harmes成為Foodie的經過，她的故事獲取到不少人的注意！（IG@the.nil.by.mouth.foodie）

從小熱愛烹飪 天賦美食家兼廚娘

Loretta Harmes 今年31歲，在網絡上看到的她，卻不完全是個健康的女生，雖然Instagram帳號上充斥不少美食照，但同時一張張引管抽喉、手術照亦令人不禁疑問。而其實Loretta Harmes 並非天生就需要引管抽喉的，她在多個訪問中指出自己小時候相當健康，與家人在廚房中共渡多個美好的時光，亦在中學中參與不同烹飪比賽，後來高中更被授予倫敦一所頂級烹飪藝術學院的學位。

烹飪夢被中斷 被判定患上厭食症

對於熱愛烹飪、美食的Loretta Harmes 而言，讓人意想不到的是，她竟然在15 歲時被判定患有厭食症，不過情況持續不到一年，雖然時不時有著消化食物的困擾，不過在大部分的時間裡，她仍然能夠自主地烹飪與進食，享受著她的烹飪夢。

不過當Loretta Harmes 19歲就讀烹飪藝術學院時，她的身體狀況卻急劇惡化，她連吃飯或上廁所等都無法自理，她的烹飪課程亦因此被迫中斷，她因健康理由只能夠完成其中一年的課程。

接下來的五年變成了我無法醒來的噩夢 Loretta Harmes

熱愛美食卻被判定患上厭食症（IG@the.nil.by.mouth.foodie）

在身體狀況日漸下降之下，醫生判定 Loretta Harmes 厭食症復發，醫生認為她的健康問題源自體重下降、不願意進食，所以強逼她住院治療以及進食。不過Loretta Harmes 深知道造就一切健康問題的源頭，並不是腦袋的想法，而是莫名難耐，真實的腸胃疼痛，但在住院期間多次疼痛都得不到任何治療，她漸感絕望並多次試圖自殺。

5年後驚覺誤診 發現身體出錯真正原因

經過住院治療後， Loretta Harmes 雖然從厭食症中康復，但當她吃東西或喝東西過後就會像擰乾、搾壓她的胃部般，痛苦的飽腹感和噁心感彷彿要將她整個人拉破一樣，後來的日子裏她只能夠一直靠著液態食品生存。

終於在多年被懷疑、誤診之後，一名新的腸胃醫生選擇調查 Loretta Harmes，以一個全方面的檢查，去了解是否消化系統中的神經功能出錯。經過一番檢查過後，測試結果發現部分胃功能癱瘓，無法正常排空。 Loretta Harmes原來患上了「鬆皮症」（Ehlers-Danlos Syndromem, EDS），這是一種可以通過多種不同方式表現出來的遺傳性疾病，證明了以往的醫生限制、強迫進食是毫無意義的，最終需要手術治療。

Loretta Harmes 終身只能通過胸腔中的一根管子通心臟進食（IG@the.nil.by.mouth.foodie）

雖然經過手術治療，不過作用不大，只能通過胸腔中的一根管子通過心臟進食。Loretta Harmes 更因為以往入院治療的經歷，使她患上了c-PTSD（複雜的創傷後應激障礙）以及其他一些疾病，令她的生活變得更具挑戰性。

堅持不懈打破障礙 重拾烹飪夢 成為「零嘴美食家」

無法再吃或喝的生活並無令 Loretta Harmes放棄，反而選擇借助家人、朋友的味蕾與自己的嗅覺，繼續打造賣相可觀的美食。在Loretta Harmes 28歲時，她更與專業攝影師 Amy 攜手合作，成立了一個獨特的二人帳户「Nil By Mouth Foodie 」，雖然她無法試吃但就借由 Amy 品嚐美食，她倆在社交平台、個人網站上分享精美的植物性無麩質食譜。

與專業攝影師 Amy 攜手合作，成立了一個獨特的二人帳户「Nil By Mouth Foodie 」（IG@the.nil.by.mouth.foodie）

除了分享食譜，Loretta Harmes亦在網站上分享她的治療心得與經歷，希望它能夠教育與幫助同樣有困擾的其他人。