26歲意大利殘奧劍手　兒時惡疾雖失四肢　身體缺陷仍無阻鳳凰展翅

一提到身體缺陷、身體殘障者，大家或許會記得香港的「神奇小子」前香港殘疾人田徑運動員：蘇樺偉。一個健全的運動員在運動場上揮灑汗水，盡顯光芒的時刻僅是短短數分鐘，背後都要花費數以年月的努力與訓練才能夠成就一切，更令人佩服的是殘疾運動員，他們除了要克服生理上的不便，更要用上加倍、多倍的努力去達到夢想。



有些殘疾運動員的身體缺陷，像蘇樺偉般屬於先天缺陷，亦有部分運動員是來自後天的疾病或意外，而以下的故事正正是近日Dior Lady 95.22手袋的宣傳照中的女生 Beatrice Vio，她十分熱愛劍擊卻不幸於11歲患上腦膜炎，雖憾失四肢，但無阻她的夢想，最後更成為雙料殘奧金牌劍手。

Dior Lady 95.22手袋的宣傳照中人大有來頭（IG@Dior）

熱愛運動卻碰上惡疾 更需切除四肢

Beatrice Vio（別名Bebe），今年26歲，來自義大利，是個相當知名的殘疾運動員、殘奧金牌劍手，同時身兼數職，既是演講者、演員、電視節目主持，亦是兒童截肢組織「art4sport」的聯合舉辦人。Bebe 一路走來，當中經歷過無數跌墜，幸得她的強大意志力才得以繼續前行。

Bebe 的身體缺陷並非天生的，她從小熱愛劍擊一直學習劍擊，以成為劍手作為她的成長目標，不過在5歲那年，她卻患上了忽發性的腦膜炎，根據專家指腦膜炎是個相當致命的疾病，感染者病情可於短時間內惡化，有些案例會在短短24小時之內直接進展成敗血症，致死率可達40到50％，即使給予抗生素治療仍會威脅性命，存活下來都會有耳聾、抽搐或中風等後遺症。

熱愛運動卻碰上惡疾 更需切除四肢（IG@bebe_vio）

當時Bebe 所感染的病菌傳染速度奇快，她的身體各部位都受到感染，醫生診斷後，認為她的雙手前臂需要即時截肢。期後病情反覆嚴重，Bebe 更自行決定再截一雙小腿，以免繼續加劇病情。Bebe 在截肢之後的三個月，更要進行多次手術，例如整容手術、皮膚移植手術，為的就是要密封手臂與腿部的傷口。

人生厄運成轉機 堅持初心成為劍擊手

在一連串的磨鍊下，Bebe 並沒有放棄，她決心以義肢代步，重新學習走路、握手、自理等看似生活日常小事。在Bebe 的緊持下，她的復康進度飛快，她甚至能夠重回校園。Bebe 並不滿足亦單單重返校園，她更想重拾劍擊，雖然生活很苦，她亦差點想過放棄，不過她對於劍擊的熱愛擊碎了一切現實的苦難，她決定成為一個殘奧會的劍擊選手。

對於沒有前臂、沒有小腿的 Bebe，要重新學習劍擊並非易事，她需要重新掌握、學習過所有技巧，因為義肢並不及手掌、手指的靈活性，而且因為四肢的失去，她需要兼顧著平衡同時發動攻擊。在一切看似強人所難下，Bebe 沒有抱怨，她想到解決方法：加強腹部力量，以腹肌去控制上半身動作。

成功非僥倖 破關斬將 以自身鼓勵他人

在多年的努力下，Bebe 成功當上一名B級劍擊選手，她在2012 年的意大利錦標賽上獲得了擊劍金牌、世界錦標賽的銀牌，在2016年代表意大利隊出戰約里殘奧會獲得一金一銅的成績，2020年東京殘奧會中亦取得一金一銀的驕人成績；團體賽更以5:2擊敗香港隊中A級選手余翠怡。

一般劍擊可以用雙腳拉開隔離，但輪椅劍擊是沒有退路，你不能害怕，只有積極面對 Beatrice Vio

Bebe 的亮眼成績，加上她的青春笑容，成功獲得國際認同與目光，她更在2017年出版了自傳「Mi hanno regalato un sogno」、2020年時出演了Netflix的 《Rising Phoenix》，在眾人面前告知她是如何從競爭中脫穎而出，鼓勵著他人面對逆境時所需的勇氣，力量和決心。

我是幸運的，假如沒有這雙腿、這雙手和疤痕累累的臉，我將不再認清自己！ Beatrice Vio