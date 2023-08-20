七夕｜Pandora Signature新款首飾　雙色手鏈、耳環最平$699帶走

紅極一時（當然現在也還是很紅啦）的珠寶飾品品牌－Pandora，於本季2023年春夏，再推出旗下相當熱賣且經典的全新「Signature」系列珠寶款，光看珠寶設計的外觀輪廓，便不難想像其設計靈感源自於90年代的極簡主義美學，以幾何造型與俐落線條，勾勒全新矚目之作。



且「Signature」系列不僅可單獨佩戴，亦可混搭疊戴出時尚層次感，盡情展現出獨特自我風格。

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簡約控女孩必蒐珠寶

當初在設計「Signature」這個系列之時，Pandora集團副總裁暨創意總監A. Filippo Ficarelli和Francesco Terzo也雙雙表示：「憑藉如此獨特的設計元素，『Signature』系列完美展現了現代摩登風格和獨特原創性。」Francesco Terzo也持續補充道：「我們正在以簡潔而卓越的方式，將個人化風格從墜飾延伸到更加經典雋永的珠寶作品。」

完美體現當代人配戴需求的風格珠寶

因此，「Signature」系列，以時尚、簡約的都會時尚設計理念，同時在設計中，揉合上多樣化的尺寸、形狀與金屬材質……創造富有趣味的層次組合，因其現代、摩登的原創性風格，深受不少消費者，尤其是女性們所喜愛。

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新款「重點」這邊看

本季2023年春夏全新珠寶款式，不論是俐落的幾何輪廓或是時尚環圈造型，佩戴者都可依照心情及視場合隨心搭配疊戴，從輕鬆日常的基本款，到彰顯自我風格的時尚撞色款式，Pandora 「Signature」系列皆能滿足各種需求。

1. 首次推出雙色手環

首次推出的雙色金屬設計「Signature I-D」密鑲寶石手環，含蓋窄版及寬版尺寸，材質選用925銀結合鍍14K玫瑰金及密鑲寶石，散發絢麗奪目的璀璨光芒，「Pandora」標誌的字母被均勻地低調鑄刻於手環側沿，每個字母皆對應手環上細膩鑲嵌的長方形切割寶石，於細節處體現高雅大器。可搭配現有的開放式或圓環式手環，打造出色的時尚疊戴造型。

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2. 金屬混合更好看

另外，「Signature」在最新創作，在混合金屬方面更加精益求精，運用全新雷射焊接工藝，將925銀外圈圓環與鍍14K玫瑰金內圈圓環完美接合，打造出無懈可擊的環形時尚。暖色調與冷色調彼此交織激盪，搭配閃耀光芒的鑲嵌寶石與金屬小圓珠細節，創造出極富視覺效果的精緻造型。

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