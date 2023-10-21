這個人值不值得深交？7大假面閨蜜特質：希望你好，但不能比她好

所謂「明槍易躲、暗箭難防」，有些綠茶婊（指外表清純、但靠引誘男性甚至出賣肉體獲得名利的女性）是天生的戲精，不只面對男生很愛演，連友情都被她搞成宮鬥大戲，真假難辨，處處心機。



該如何分辨真友情或假閨蜜？今天兩性型YouTube頻道「77老大」就教你用7大特質，來分析誰是真朋友，誰是綠茶婊！

7大假面閨蜜特質，這些最親密的小人大家要避之則吉啊~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 愛講朋友的八卦

其實講八卦在現代的社交活動來說，是很常見的，這樣並不會讓人討厭。不過，「77老大」表示，講八卦是要有格調的，她如果從頭到尾就是不喜歡你，就是即使見面，她都不給你好臉色，「然後不管明的暗的，她整天都罵你這個人，這樣的喜怒是很分明的，直接給她一個大拇指。」因不可能每個人的頻率都跟自己很合，「但偏偏最機車的就是，她明明討厭你，還會亂傳你的八卦，且還跟你交朋友、喝咖啡、打卡合照裝姊妹，簡直『人神共憤』。」「77老大」說，這種假閨蜜，非常容易分辨，如果她面對其他的工作或朋友，她是否人前一個樣，人後一個樣，「如果她也是這樣子，心口不一的講別人，她會這樣對別人，就會這樣對你。」

2. 越過你和你朋友聯絡

姊妹淘彼此共用朋友，還刻意越過你去聯絡，「這個就不OK了。」「77老大」表示，閨蜜間親密歸親密，「但她卻想什麼都歸ME，你今天介紹她的朋友，她嘴巴上說不喜歡，兩天後居然就跟她打高爾夫球，你還是從看限動上面看來的，被發現了還說『你又不打高爾夫』；甚至她覺得『朋友妻不可戲，一兩三次沒關係』，跟妳的男友還不保持距離，各種搔首弄姿，甚至是私下聯絡。」而「77老大」也說，真正的歸蜜應有分寸、會避嫌，若要交換聯絡方式，她都會先知會你；如果別人約她，即使你沒有要去，她都會事先通知你，「萬一她喜歡對方，她還會先跟你說。」所以一個人若真正打從心裡覺得你比別人、比異性更重要，這才是真正的好朋友。（相關報導：如何判斷另一半有沒有出軌？她傳授5個手機抓姦技巧「LINE最強大」，渣男綠茶婊秒現形｜更多文章）

3. 她希望你好，但不能比她好

有一些人你分手難過時會出現，在你工作低潮時她也會安慰，但偏偏交男友、結婚、工作升遷時，她不但沒有祝福，反而在背後捅你刀。「77老大」直言，這種綠茶婊會在朋友升職時，說「鐵定是跟主管搞上」；買Chanel的包時，說「一定是別人包養你」；甚至在聚會場合，有別的男生想要認識你時，趁你上廁所時說「她很多人追、她有很多男朋友」。這種綠茶婊就是想盡辦法要弄你，「77老大」指出，此種人的內心就是「我在人群當中，聚光燈必須在我身上」。跟你當朋友只是想利用你，來滿足自己的優越感，所以見不得你好，只要你比她好，她馬上就變臉。

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該如何分辨這種假面閨蜜？

你不能等到已屍骨無存時，才發現她是這種人。假設你們的共同朋友收到鑽戒時，她怎麼說？參加朋友派對時，你看看她是否真正打從內心，給予不求回報的祝福；在別人的場子，她依舊想要注意力在自己身上。像這樣由小見大，如果這個人不求目光，打從心裡她是希望你好的，甚至希望你比她能夠更好，這樣才是真朋友。

4. 常要你為她改變

「我有一個女生朋友，常常來跟我抱怨說，其實很羨慕男生之間的友誼，因為每次閨蜜生日時，她壓力都很大，當送的禮物不夠貴時，她還會生氣，覺得你沒心。」而「77老大」說，假閨蜜最大的特徵為「拔雞毛當令箭」（部屬欺上瞞下，濫用職權，公然發號施令；比喻玩弄權術），她用閨蜜兩字，要你為她去改變，實現「友情勒索」。「因為我們是朋友，所以你要改行程，陪我燙頭髮」、「因為我們是好姊妹，所以你等我一小時不要生氣」、「你不吃辣也要陪我吃麻辣鍋」；你與男友吵架時，她甚至不准你與其和好，「你不喜歡去戶外，她硬要拉你去海邊」。上述的事件偶一為之人之常情，「但如果她整天都強迫你，要改變你的形狀、控制你的個性，這樣就太over了，畢竟強迫你改變，得利者是她。」真正的友情應建構在彼此皆感到舒服，會包容你的一些小缺失和健忘，而不是一昧的委曲求全。

5. 比男友還愛吃醋

真閨蜜是希望你這個人好，而假閨蜜是規定你只能跟她好。所以當你跟朋友出去，沒約她時，她會很生氣；或是當一群姊妹，在Instagram上發出遊文，你按了一個人愛心，卻忘了按她，她就直接打來質問你為何沒按；你跟男友逛街，卻不能陪她逛街，直接罵你重色輕友、忘恩負義。「77老大」表示，雖此種愛吃醋的人，通常也會對你很好，但與她相處時，絕對壓力山大，「只要稍有不慎，她就會戲劇性的失望，甚至限時動態馬上打『我好寒心』，讓全世界都知道你這樣對她。」

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該如何分辨這種假面閨蜜？

1. 習慣吃醋者本質上就是一個自我的人，當你把自己放得很大，你就會愛計較。

2. 愛抱怨又愛吃醋，任何一種事情，如果她都不想自己吃虧的人，就很容易有吃醋傾向。

只有恐怖朋友，才執著「公平」兩字與「不吃虧」三字。

6. 不真實的意見

是不是有一種人，你買衣服問她意見，明明你五花肉、腰內肉都炸出來，她還跟你說好看、適合，這種就叫吃瓜，「等著你出糗，看好戲。」「77老大」舉例，你明明肥得跟一條海狗一樣，跑步都會喘，她還說你豐腴一點才好看、你現在這樣很美。真閨蜜則會陪你一起運動、減肥，在外人面前稱讚你；假閨蜜永遠只會在你面前吹捧、討好，在外人面前傷害你。

敢直言的人，才是真閨蜜；不怕講真話、不怕得罪你，但在給意見時，是真心去害怕耽誤你未來的人，才是真朋友。

7. 整天都在說自己的事情

有些人跟她聊天，話題總圍繞在自己身上，你可能會認為，她連雞毛蒜皮的小事都與你分享，是把你當成很重要的朋友。不過，換你呢？掏心掏肺跟她要傾訴時，她就在那邊玩著手機，邊聽邊回訊息，敷衍式傾聽就代表她把你淪為工具式的交友。

該如何分辨這種假面閨蜜？

她會不會因為你的事情而更改行程？她會願意適度的犧牲自己，來成全你的人，才是真朋友。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼判斷一個人值不值得深交？7大特質的人只是表面好友，隨時在背後等著你出糗】